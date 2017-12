Hoe Roger Federer ons een belangrijke les in agility leert

Roger Federer is een van de grootste tennisspelers aller tijden. In 2003 won hij zijn eerste Wimbledon-titel en dit jaar - 14 jaar later! - won hij het toernooi voor de achtste keer, vaker dan wie ook. Het zijn mooie sportfeiten, maar ook de zakelijke wereld kan hier iets leren. Roger Federer is een boegbeeld van succes, wat hij bereikt heeft door zich continu en snel aan te passen. Agile dus. Er zitten twee kanten aan de agile aanpak van Federer: het spel en de strategie. En in beide zitten mooie parallellen met de wereld waarin u en ik opereren.

Tennis is een spel waarbij je je elk moment moet aanpassen aan de veranderende situatie. Word je in het defensief gedreven, dan probeer je de aanval over te nemen. Lijkt een achterstand onoverkomelijk, dan knok je je terug. Punt voor punt, game voor game tot het uiteindelijke game, set en match. Dat is continue agility, vergelijkbaar met het non-stop 'test-leer-verander'-proces van start-ups en entrepreneurs. Een proces en aanpak waar grote concerns een voorbeeld aan kunnen nemen.

Agile spel en strategie

Even belangrijk als het hier-en-nu tennisspel is een doordachte agile strategie. Op het moment dat een tennisspeler in de nadagen van zijn of haar carrière komt, zal die misschien zeggen: "Ik wilde nog wel, maar mijn lichaam kon het niet meer aan." Wat wij van Roger Federer kunnen leren is hoe je een effectieve agile strategie toepast om toch succes te hebben. In 2016 - inmiddels 35 - verloor hij in de halve finale van Wimbledon vanwege een blessure. Hij veranderde daardoor zijn doelstelling niet - zijn achtste Wimbledon-titel winnen - maar wel zijn strategie. Hij koos voor een lange periode om te herstellen om zijn doel toch te bereiken. Een schoolvoorbeeld van een agile aanpak. En 'the rest is history', zou je kunnen zeggen.

De constatering van de gestopte tennisspeler, is vergelijkbaar met de reactie in een onderneming na een mislukt project: "We wisten wat we wilden, maar de organisatie is er blijkbaar niet voor ingericht." Met een agile strategie omarm je de realiteit en kun je toch je langetermijndoelen bereiken. Agility draait om het continu evalueren en herzien van de mogelijkheden, om ook in een veranderend landschap successen te boeken. Onvoorziene tegenstand - zoals Federer ondervond van een nieuwe generatie toptennissers als Djokovic en Murray - leidt tot nieuwe kansen.

Een agile strategie is ook nodig om uithoudingsvermogen op te bouwen. Je spel wordt misschien effectiever (Federer probeerde lange rally's te vermijden en sneller punten te maken), je gaat nieuwe prioriteiten stellen, kortetermijndoelen (winnen van de Roland-Garros) zijn minder belangrijk dan het einddoel. Dat vraagt van organisaties wel het vermogen om kritisch op zichzelf te zijn en de drempels op weg naar het einddoel eerlijk te erkennen.

Wat kunnen we als ondernemers en bestuurders leren van het spel en de strategie van Federer?

• Een strategie die agile is 'by design', levert de grootste kans op succes in uitdagende en veranderende omgevingen.

• Die strategie mag nooit star zijn: die moet zich mee ontwikkelen met de markt en de omstandigheden. Af en toe bijstellen is niet voldoende, het moet een continu, zelfkritisch proces zijn.

• Bestuurders en managers moeten de technische vaardigheden, het sterke karakter én de bescheidenheid hebben om tegen de stroom in te roeien en de hulp en het advies van anderen te kunnen accepteren.

Vergeet de lol van het onderweg zijn niet

Roger Federer is behalve de grootste Wimbledon-kampioen ooit, tevens een mooi voorbeeld van hoe agility in de uitvoering en by design tot successen leidt. En wat we ook van hem kunnen leren is dat we oog houden voor het doel, maar ook de lol van het onderweg zijn inzien. Vorige week verloor Federer zeer onverwacht in de halve finales van de ATP World Tour Finals. Hij zette die nederlaag meteen in perspectief. "Ik ben zo blij dat ik van begin tot eind op een goed niveau speelde. Het was top en ik heb van mezelf genoten." En ook hier heeft hij weer meer van zichzelf geleerd en zal hij er zijn spel op gaan aanpassen.