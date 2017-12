Hoe zorgt digitalisering voor het toevoegen van waarde?

Duitslands 'verborgen kampioenen' - familiebedrijven, bouwbedrijven, specialisten - zijn uniek in de wereld. Ze staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en bekend om hun grote kennis van het productieproces. Deze verborgen kampioenen spelen een belangrijke rol in de Duitse economie; als gevolg daarvan is Duitsland uitgegroeid tot één van de landen in West-Europa waar de maakindustrie meer dan 20 procent van het bruto nationaal product uitmaakt. In de meeste buurlanden neemt dat percentage juist af.

Bovendien hebben de meeste digitale technologieën en businessmodellen die draaien om Industry 4.0 (de in Duitsland bedachte term voor digitalisering van het productieproces) het potentieel om Duitslands voorsprong verder te vergroten. Volgens schattingen van Bitkom, de Duitse branchevereniging van IT-bedrijven, en onderzoeksinstituut Fraunhofer zullen Duitslands verborgen kampioenen substantieel bijdragen aan de economische groei van het land en voor veel nieuwe banen zorgen. Tegelijkertijd denken veel experts dat we pas het topje van de Industry 4.0-ijsberg hebben gezien.

Volhouden versus aanpassen

De meeste Duitse verborgen kampioenen hebben die reputatie verdiend met hard werken: ze optimaliseren processen al decennia. Ze hebben tijd geïnvesteerd in het perfectioneren van processen en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige producten voor hun klanten. Dat heeft gewerkt én zal blijven werken.

Echter zorgen digitale technologieën voor een paradigmaverschuiving in de manier waarop waarde wordt toegevoegd. Productie kan volledig worden gedigitaliseerd en onderdeel gaan uitmaken van een verborgen "Internet of Things" (IoT), bestuurt via de cloud. En dat is niet de enige verandering: IoT zorgt voor nieuwe gegevensstromen die, via cloud analytics, bedrijven voorzien van veel beter inzicht in hun werking en klantcontact. Dat verplicht bedrijven tot het samenvoegen van afdelingen, verder denken dan hun traditionele activiteiten en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Bijna elk bedrijf in Duitsland heeft al zo'n digitalisatieproject lopen. De meeste van die bedrijven zijn veel productiever door het gebruik van digitale technologieën, terwijl andere bedrijven voor bepaalde activiteiten start-ups hebben ingericht of pilots draaien gericht op de creatie van showcases. Veel van deze initiatieven komen echter nooit verder. De core business, die vaak goed loopt, wordt hier meestal niet door geraakt. Een van de belangrijkste redenen hiervan is dat de mensen met de nodige IT-expertise in de Mittelstand (de Duitse term voor het MKB) niet zo vaak kunnen nadenken over strategie als eigenlijk zou moeten.

Zijn deze initiatieven genoeg voor het Duitse MKB om de eerste plaats te behouden? Waarschijnlijk niet. Bedrijven uit groeiende economieën lopen in. De Chinese industrie bijvoorbeeld maakt enorme vooruitgang, iets wat in andere plekken jaren duurde. De rol van Chinese fabrikanten op de wereldwijde markt is aan het veranderen: van goedkope producten tot wereldwijd aanbieder van geavanceerde technologie. Marktleiders in Duitsland snappen daarom dat ze niet op hun lauweren kunnen rusten.

Softwarebedrijven veranderen daarom ook de balans van macht, aangezien hun aanbod een volledig nieuwe markt zal creëren naast het traditionele werk van toolmakers uit het MKB en mechanische en systeemontwikkelaars. Als nieuwe en innovatieve bedrijven, zoals aanbieders van data-analytics, gespecialiseerde softwareaanbieders en bedrijven met een aanvullende aanbod zich melden, zou de traditionele maakindustrie plotseling één module van vele worden: namelijk productie-as-a-service.

Het toevoegen van waarde in een Industry 4.0-omgeving gebeurt vaak wanneer B2B-bedrijven B2C-processen integreren en op die manier voor verandering in hun eigen industrie zorgen. Dat vraagt om wendbare ontwikkelingsprocessen, continue verbetering en creatie van een breder portfolio van oplossingen, bijvoorbeeld door de winkelvloer beter te verbinden met data 'van buiten', zoals logistiek en management van inventaris. Software die een als maar grotere rol speelt in de 'digitale fabriek' van de toekomst, zal zijn functionaliteiten moeten blijven uitbreiden.

Ook nu al kunnen traditionele componenten die in de geautomatiseerde industrie worden gebruikt naadloos met de cloud verbinden. Verborgen kampioenen uit de automatiseringsindustrie digitaliseren hun producten en stellen hun klanten in staat zich bij de 'slimme fabriek' te voegen: een omgeving waarin productiefaciliteiten en logistieke systemen zijn verbonden zonder dat iemand ze hoeft te besturen. Een goed voorbeeld van dit soort digitale transformatie buiten Duitsland is General Electric. Dat wordt nog het beste samengevat door CEO Jeffrey Immelt: "Wie gisteren naar bed ging als een industrieel bedrijf, wordt vandaag wakker als een software- en analytics-bedrijf.

Efficiënte individualisatie

Het voorbeeld van Stölzle Oberglas, een Oostenrijkse glasfabrikant, laat zien hoe een industrieel bedrijf de wetten van de consumentenindustrie in zijn eigen industrie inpast. Als een klant op het laatste moment - bijvoorbeeld door een groot aankomend sportevenement - beslist een speciaal glas te verkopen met de naam van het winnende team erop, moet Stölzle dat snel kunnen leveren. In het verleden zou dat duur zijn geweest, maar in het digitale tijdperk kost een dergelijk aangepast product niet meer dan de standaardversie. Stölzle kan het betalen omdat, met hulp van softwareprovider Actyx, het data uit het hele productieproces heeft verzameld, deze snel kan analyseren en aan de gebruiker beschikbaar kan stellen. Op deze manier kunnen door het gebuik van cloudtechnologie andere specificaties in real-time het productieproces binnenstromen.

Deze klantgedreven innovatie houdt daar echter in een Industry 4.0-omgeving niet op. Actyx gebruikt de inzichten die in dit project zijn opgedaan, blijft de oplossing op basis daarvan verder ontwikkelen en stelt deze beschikbaar aan een grotere groep gebruikers via het oplossingenportfolio. Dat is vergelijkbaar met wat er bij Amazon Web Services gebeurt: we ontwikkelen nieuwe functies en diensten op basis van concrete feedback van klanten en stellen die beschikbaar aan al onze klanten.

Ecosystemen en extra diensten

Weten hoe je de kennis van de digital native op een betekenisvolle manier kunt verbinden met fabricagekennis is belangrijk voor toekomstig succes van verborgen kampioenen. Bijna dagelijks worden in Silicon Valley, Tel Aviv, Londen en Berlijn nieuwe startups opgericht. Het businessmodel van veel van deze bedrijven draait om het creëren van nog meer toegevoegde waarde voor gebruikers van machines of apparaten. Door sensors te gebruiken die machines en producten verbinden met het Internet of Things, kunnen ook diensten worden gecreëerd die niet beperkt zijn tot de assemblagelijn. Tegelijkertijd zijn dat soort experimenten ook wel gevaarlijk, omdat in de cloud, diensten en de exacte servercapaciteit kunnen worden gereserveerd voor elk individueel applicatiedoel en daarna per gebruik worden betaald.

Dit soort services worden ontwikkeld door het in Berlijn gevestigde bedrijf WATTx, een onafhankelijke spin-off van het 100 jaar oude verwarmingsbedrijf Viessmann. WATTx werd opgericht door de bedrijfseigenaren om Viessmann's standaard producten te ondersteunen met intelligente digitale diensten, zoals een IoT-platform voor commerciële gebouwen. Met data van sensoren binnen en buiten het gebouw kunnen verwarming, lichten en gordijnen op afstand worden bediend. In de tussentijd doet WATTx veel meer dan dat. In Berlijn wordt al het digitale talent samengebracht en krijgen ze onbeperkte toegang tot nieuwe technologie zoals de cloud. Aan de andere kant kunnen ideeën daardoor een stuk sneller worden gerealiseerd of juist worden afgeschreven als ze niet haalbaar zijn. Ideeën worden ontwikkeld en getest voor ze op de markt komen. Ondertussen ontwikkelt Viessmann ook zelfstandig diensten die waarde toevoegen aan de eigen verwarmingen en thermostaten. Op die manier is dit traditionele Duitse bedrijf in staat contact met eindgebruikers te houden en tegelijkertijd nieuwe markten te verkennen.

Oog op de grote veranderingen houden

Software en diensten zijn gebieden waar een producer of een machine zich initieel niet thuis voelt, simpelweg omdat software en dienstverlening geen onderdeel van de core business zijn. Het veranderen van processen die al werken, is op de korte termijn een risico. Maar als projecten niet strategisch zijn, voegen ze mogelijk helemaal geen waarde toe - noch op micro-, noch op macro-economisch niveau. Op de lange termijn is er daardoor het risico dat de meer wendbare competitie de traditionele bedrijven te slim af is, wanneer die geen nieuwe weg door het wereldwijde ecosysteem van machines, producten en digitale dienstverlening weet te vinden. Maar de industriële bedrijven die de stap wel zetten en nieuwe oplossingen implementeren en cloudtechnologie omarmen, zullen hun status in de Duitse economie kunnen behouden. En er is een grote kans dat die bedrijven in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen.