4 valkuilen bij het vaststellen van de IT-missie

Het eens worden over een mission statement is voor elke organisatie of afdeling een gezonde en waardevolle onderneming. IT is daar geen uitzondering op. De missie van IT is een duidelijke uitleg wat het zelfbeeld en gedeelde bestaansrecht is.

Nu we alweer wat verder zijn in dit digitale tijdperk worden IT-afdelingen in toenemende mate de spil in de investeringen, bedrijfsvoering en risico-analyses binnen organisaties. De uitdrukking IT is de business krijgt steeds meer gestalte. Daarom zou de IT-missie steeds moeten lijken op de missie van de gehele organisatie. Of eigenlijk - als we die logica tot in extremis zouden doorvoeren - zou de missie van de organisatie een kopie moeten zijn van de IT-missie.

Als de stelling IT is de business opgaat, dan is de IT-strategie de bedrijfsstrategie.

Nu we hebben vastgesteld waarvoor de missie zou moeten staan, kijken we nu wat we moeten vermijden in een mission statement voor IT. IT is een complex organisme met veel interne en externe functies. Daardoor eindigen we te vaak met allerlei operationele verwijzingen in de mission statement.

Natuurlijk is Keeping The Lights On (KLTO) een groot onderdeel van hetgeen IT-afdelingen nog steeds doen. Maar een effectieve mission statement kijkt vooruit. Als je een digitale transformatie ondergaat raad ik je dwingend aan de KLTO-elementen uit je mission statement te halen.

De meest voorkomende valkuilen die je moet vermijden in het vaststellen van een missie voor IT:

1. IT gaat om kostenbesparingen

Te veel mission statements in IT richten zich op kosteneffectiviteit. Dat verwondert me altijd, want moet de hele organisatie niet kosteneffectief zijn? Je zelf zien als 'kosteneffectief' zet de frame neer dat IT een kostenpost is. En ik hoop toch dat jouw afdeling beter is dan dat.

2. IT is een dienstverlener

Als mensen het hebben over IT as a Service bedoelen ze daar over het algemeen mee hetgeen IT doet voor zijn interne tech-gebruikers. De IT-missie kan gaan over diensten, zolang het refereert aan de diensten die geleverd worden aan de externe klanten van een organisatie.

3. IT gaat om de technologie

Hopelijk ben ik niet de eerste die tegen je zegt dat IT eigenlijk al die technologie niet nodig heeft. Het grootste deel van de afdeling specialiseert zich in het begrijpen ervan, maar het is de gehele organisatie en zijn klanten die die technologie nodig heeft. Het gehele bedrijf is eigenaar van de technologie. Laten we dat eigenaarschap en de missie met elkaar delen. IT gaat om de technologie in dezelfde mate als dat het bedrijf dat doet.

4. IT levert oplossingen, mogelijkheden, kansen of rentmeesterschap

Technologie kan gezien worden als het bloed van de organisatie, en IT is het hart dat al dat bloed naar de organen pompt. Dat houdt het hele lichaam in leven. Maar stellen dat IT "oplossingen levert" of "met technologie mogelijkheden creƫert" zet de afdeling onherroepelijk neer alsof het een ondersteunend karakter heeft en niet de hoofdrol heeft die het moet hebben in dit digitale tijdperk.

Michael Porter heeft eens slim opgemerkt dat "de essentie van strategie de keuze is wat niet te doen". In dit artikel heb ik op een rijtje gezet wat IT niet is. Hopelijk helpt het je in het overtuigen van alle betrokkenen dat de IT-missie zich moet ontwikkelen naar een resonante van de missie van de gehele organisatie, en niet minder dan dat.

Maar wat als je niet anders doet dan KLTO?

Er zijn organisaties die nog niet zover zijn in de digitale transformatie. Veel van hen verwachten niet meer dan KLTO van hun IT. In dat geval zullen er onvermijdelijk operationele elementen terugkomen in de mission statement van IT.

Maar vermijd alstublieft het verwoorden van de IT-missie als "het onderhouden van middelmatige technologie-oplossingen tegen minimale kosten". Vervang "kosteneffectief" door "effectief". Vervang "rentmeesterschap" door "leiderschap". Vervang "dienstenleverancier" door "partner". Herzie de IT-missie binnen een jaar of twee, wanneer het digitale programma volop draait, om aan te sluiten hij de missie van de organisatie.