Cryptokoorts

Je hele hebben en houwen verkopen en alles investeren in bitcoins: de familie Taihuttu deed het en vertelde er trots over in de DWDD. Huis, speelgoed, meubels; alles is verkocht of staat op Marktplaats. Elke verdiende euro wordt geïnvesteerd in de virtuele munt. De familie leeft nu uiterst sober in een vakantiehuisje en hoopt in 2020 miljonair te zijn. Goed idee? Dit lijkt meer op financiële zelfmoord dan op een prudente beleggingsbeslissing.

Bitcoins en blockchaintechnologie hebben niet alleen een aantrekkingskracht op gezinshoofden, maar ook op millennials. Zo haalde de 22-jarige open source adept Luis Cuende met zijn ICO (Initial Coin Offering) in een kwartiertje tijd bijna 25 miljoen dollar op en bouwt hij nu enthousiast met zijn start-up Aragon aan "geautomatiseerde organisaties". Ik bekijk de huidige hype rondom ICO's en tokens met een mix van verwondering, opwinding en gereserveerdheid.

De verwondering komt voort uit het feit dat je tegenwoordig met een one pager, een whitepaper en een road map heel eenvoudig tientallen miljoenen dollars kunt ophalen. Geen ingewikklede Form S-1 documenten meer, of beursprospectussen met ellenlange risicoparagrafen en 'kleine lettertjes'. In de ICO-wereld gelden blijkbaar andere normen en waarden, een ander jargon en een andere risicoperceptie.

Ondertussen raak ik opgewonden van de 'protocolinnovatie'. Dankzij decentrale protocollen als TCP/IP en HTTP kan iedereen zijn eigen informatie publiceren op het internet. Met de komst van het blockchainprotocol kan iedereen zijn eigen valuta creëren met tokens. Volgens het nieuwste rapport van CB Insights stevenen we regelrecht af op een 'tokeneconomie'. Cryptocurrencies zijn wereldwijd goed voor een marktkapitalisatie van zo'n 150 miljard dollar. Van de statistieken op websites als ICO Alert.com en IcoStats kan een argeloze belegger ook behoorlijk opgewonden raken. ROI's van enkele duizenden procenten zijn eerder regel dan uitzondering. De ondernemers achter ICO's vormen een bont gezelschap: van marijuanaverkopers (CanaSOS) tot verkopers van concerttickets (Crypto tickets) en cloudstorage (Sorj.io). Brendan Eich, uitvinder van JavaScript en medeoprichter van Mozilla, is met zijn nieuwe advertentievrije browser Brave misschien wel de meest serieuze in de lijst. Het kaf van het koren scheiden ('bitcoin of shitcoin?) blijft echter lastig.

Ik ben gereserveerd als het gaat om de juridische context waarbinnen ICO's plaatsvinden. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC volgt de ontwikkelingen rondom ICO's met argusogen. Naar aanleiding van de eerste debacles met op blockchain gebaseerde platformen, zoals het Japanse bitcoinplatform Mt.Gox en het investeringsfonds The Dao dat werd gehackt, startte de toezichthouder een onderzoek naar Initial Coin Offerings en zogenoemde Token Sales. Het hangt af van de feiten en omstandigheden en de economische realiteit van de transacties of ICO's onder het toezicht vallen. De verkochte tokens van The Dao waren volgens de SEC eigenlijk gewoon effecten en vielen daarom onder het wettelijke toezicht dat beleggers probeert te beschermen. Kortom: The Dao was in overtreding. Met een Investor Bulletin probeert de toezichthouder argeloze beleggers zo goed en zo kwaad als het gaat te waarschuwen.

Momenteel vallen virtuele valuta buiten het toezicht van de AFM en DNB. Toezichthouder AFM waarschuwt beleggers vooral voor koersmanipulatie en piramidespellen met virtuele valuta. Een ICO lijkt nog het meest op crowdfunding waarvoor de AFM sinds 1 april 2016 wél voorschriften heeft opgesteld, zoals een bedenktijd van 24 uur. Waarschijnlijk komt er dan ook een wettelijke basis voor ICO's binnen de Wet Financieel Toezicht (Wft). Vooralsnog adviseert AFM om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Voor ICO's luidt de AFM inmiddels de noodklok. Zij raadt consumenten met klem af om überhaupt te investeren in ICO's. Grote risico's en hype vormen volgens haar een gevaarlijke cocktail. En familie Taihuttu? Die wacht vooralsnog op een geschikt toost-moment...