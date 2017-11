Bedrijfscultuur wint het altijd van je strategie

Onlangs nam ik deel aan een discussie met een aantal CTO's over zogenoemde 10x-developers: ontwikkelaars die tien keer productiever zijn dan collega's. Nu heb ik in mijn carrière met duizenden ontwikkelaars gewerkt. Hoewel ik het ermee eens ben dat sommige developers inderdaad een stuk sneller zijn, merk ik dat ze ook erg zeldzaam zijn. Daar komt nog bij dat, hoe jammer ik het ook vind om toe te geven, ze soms moeilijk zijn om mee te werken.

Op een gegeven moment sprak Daniel Seltzer, één van de meest uitgesproken tech-executives die ik ken, één van de slimste gedachten over cultuur uit die ik ooit heb gehoord. Volgens hem is een 10x-ontwikkelingsstrategie inferieur aan wat hij omschrijft als een high-multiple culture. "Het is geweldig om alleen maar 10x-developers aan het werk te zetten, maar de realiteit is dat we over veel meer soorten mensen beschikken. Veel van hen kunnen echter geweldig werk doen, zolang ze maar in een goede omgeving werken en goed aangestuurd worden."

Wauw, dacht ik. Hoewel die rocksterontwikkelaars geweldig zijn, is het erg moeilijk om een modern bedrijf te bouwen waar duizenden van hen aanwezig zijn. Daniel: "De bijdrage van één 10x-developer valt in het niet bij wat er met een 10x-cultuur te bereiken is."

Daar ben ik het volmondig mee eens. Tijdens mijn carrière heb ik vaak aan nieuwe teams en producten gebouwd, bestaande teams en producten geoptimaliseerd, volledige bedrijfstransformaties geleid en uitgelegd hoe technologie daarbij kan worden ingezet. Ik heb een aantal bescheiden successen gehad en geleerd van ontelbare vergissingen. Na al deze ervaringen ben ik ervan overtuigd dat de meeste successen én mislukkingen afhangen van hoe goed de cultuur een gewenst resultaat mogelijk maakt - of juist in de weg zit.

Mijn eerste zeven jaar bij Bloomberg bracht ik door met het bouwen en optimaliseren van een groeiend aantal financiële producten, in een cultuur die volledig is ingericht op het zo snel mogelijk leveren van financiële dienstverlening aan klanten. Daarnaast heb ik de kans gehad te leren over het belang van product- en domeinexpertise, naast technologische kennis, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, leiderschap, samenwerking en hoe GSD (Get Stuff Done) altijd voorrang hoort te hebben op bureaucratie.

Mijn laatste vier jaar bij Bloomberg investeerde de organisatie behoorlijk in nieuwe bedrijfsonderdelen in een poging de omzet te diversifiëren. Ik maakte onderdeel uit van die operatie, als CTO en mede-oprichter van Bloomberg Sports, en later als hoofd van de nieuwe Web Shared Services-unit die we instelden om deze nieuwe onderdelen efficiënter te maken. We zetten enkele stappen naar implementatie van nieuwe technologie, maar er was ook een aantal keer dat we tegen het welbekende 'zo doen we dat hier niet' aanliepen. Dat maakte ons werk soms moeilijk. Achteraf snap ik dat deze frictie gezond was. Ik snap dat het zakelijk gezien slim is voor bedrijven om te focussen op wat ze goed doen. Daarnaast begon het me te dagen dat deze zwaarbevochten vooruitgang meer over cultuurevolutie ging dan over iets anders.

Bij Dow Jones kreeg ik de kans de IT-cultuur volledig opnieuw vorm te geven, voor één van 's werelds meest innovatieve en vertrouwde merken. Alle veranderingen die we introduceerden - DevOps, cloud, recruiten op scholen, om er een paar te noemen - werden gedaan in een poging producten op de markt te brengen en tegelijkertijd te bouwen aan een geweldige plek om te werken. Er waren momenten dat, afhankelijk van het publiek, we deze veranderingen communiceerden als een IT-strategie, maar ons echte doel was om deze gebruiken en geloven te institutionaliseren bij een grote groep mensen, terwijl we samen naar een gemeenschappelijk doel werkten. Dit was zwaarbevochten vooruitgang en de meeste frictie kwam uit mijn eigen team, maar alsnog was dit het leukste werk dat ik ooit heb gedaan.

Bij Amazon krijg ik wederom de kans te werken in een unieke cultuur, vastgelegd in de Amazon Leadership Principles. Die helpen ons bij het nemen van beslissingen en worden vaak gezien als de regels die werknemers in hun samenwerking hanteren. Ik ben van mening dat ze Amazon hebben geholpen bij het pionieren van bepaalde bedrijfsonderdelen om "snel groot te kunnen worden."

Mijn rol bij Amazon Web Services (AWS) maakt dat ik veel executives bij de grootste organisaties ter wereld mag helpen bij de transformatie van werknemers, processen en technologie met behulp van de cloud. Deze conversaties beginnen vaak met vragen over de digitale transformatie, de toekomst van IT of hoe je een werkplek inricht waar op schaal geïnnoveerd kan worden. Ik denk dat, nu elke grote organisatie nadenkt over de rol die technologie in de toekomst zal spelen, organisaties moeten nadenken over hoe ze klantgerichte productontwikkeling, moderne technologie en voortdurende verbetering in hun model integreren.

Uw organisatie mag zichzelf niet als een techbedrijf beschouwen, maar andere organisaties in uw industrie doen dat wel. Het is een kwestie van tijd voor zij beter zijn dan u in wat u doet. Om Daniel's gedachte af te maken:

"Ik heb zoveel vergissingen gezien, zoveel slechte beoordelingen, verkeerde aankopen, emotionele onvolwassenheid en een enorm aantal andere oorzaken voor mislukte pogingen en investeringen in tech. De successen die ik heb meegemaakt, zijn allemaal veroorzaakt door goed leiderschap en voorzichtige besluitvorming in een sterke cultuur die het beste in alle deelnemers naar boven haalt. Dat is waar ik voortdurend naar op zoek ben."