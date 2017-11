Zo gaat Dell EMC voldoen aan GDPR

Paul Hogan, de senior manager HR datagoverance bij Dell EMC, sprak vorige week op de conferentie Workday Rising in Barcelona over hoe het bedrijf zichzelf voorbereidt op de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van databescherming en de kansen die het beter op orde hebben van data en processen biedt aan het bedrijf.

Twee vliegen in één klap

Dell EMC bevond zich na de fusie in september in een unieke positie om aan de slag te gaan met GDPR. Het gaf Hogan en zijn team de kans alle data, systemen en processen te beoordelen en te herzien, waardoor er twee vliegen in één klap konden worden geslagen: het consolideren van backend-systemen binnen het nieuwe bedrijf en voorbereiden op de GDPR-deadline van eind mei.

"We realiseerden ons vrij snel dat de systemen en hoe we de data hebben gemanaged en gestructureerd extreem verschillend waren bij Dell en EMC", zei Hogan in Barcelona.

"We hadden even een 'o jee-momentje' toen we merkten dat we zo veel systemen hadden die we moesten bekijken om te bepalen hoe we GDPR moesten aanpakken, maar dat zorgde wel voor een sterke focus vanaf het eerste begin."

Hogan gebruikte de naderende regelgeving als middel om binnen het bedrijf goodwill te kweken voor de aanschaf van een nieuwe datagovernance-platform, namelijk Human Capital Management-software van Workday.

Veel versimpeling

Met Workday kon Dell EMC alle persoonlijke en financiële data van de werknemers onderbrengen in één SaaS-platform, dat vorige maand live ging.

"We hebben nu meerdere systemen uitgefaseerd met de livegang van Workday en dat zorgde voor veel versimpeling in het GDPR-klaarmaken van het bedrijf. We hebben nog steeds integratie met andere systemen, waarbij we data uitwisselen met Salesforce, met onze financiële teams, onze vestigingen en leveranciers, maar veel werkt via Workday dat ons veel inzicht geeft in die uitwisseling van data."

Hogan zei dat dat veel voordelen biedt in de voorbereiding op GDPR, vooral in het traceren van data en de lastige kwestie van het vastleggen van consent, toestemming van de data-eigenaren.

Volgens Hogan levert dat laatste veel kopzorgen op bij bedrijven die meerdere systemen gebruiken voor HR. "Het is erg complex om consent vast te leggen en te controleren als je meerdere systemen hebt. Wij hebben het daarin nu makkelijker."

Waar staat de data

In het traceren van data geeft Workday Dell EMC "één centraal inzicht in waar onze data staat, zelfs in rapporten, via integraties en onderliggende systemen, waarvan er in het gecombineerde bedrijf liefst 300 bestaan."

"In ons kantoor in Montpellier kunnen werknemers met hun badge betalen voor de lunch", gaf Hogan als voorbeeld. "Die data wordt opgeslagen op een desktop onder de kassabalie. Als we afscheid moeten nemen van een werknemer moeten we die data verwijderen. Dus het weten waar die data staat is het belangrijkst en nu we dat kunnen traceren met Workday betekent dat dat we zo'n 80 procent van alle onderliggende databronnen in zicht hebben."

Door de consolidatie kan de organisatie rollen, verantwoordelijkheden en consent aan de data toewijzen, de grenzen van analytics scherpzetten in de manier hoe data wordt gebruikt en de werknemers laten weten welke data voor wat wordt gebruikt op het moment dat die data wordt ingebracht.

Hogan is "razend druk" geweest met het hele proces, zei hij, waarin elke taak die te maken heeft met data op een rijtje werd gezet om te zien waar de datagovernance faalt en hoe het wordt verwerkt en opgeslagen. Dat gaf hem de kans om "elke taak en elke verwerking van begin tot einde in kaart te brengen, waardoor we het konden beheersen en klaar waren om elke fout aan te kunnen pakken."

Iedereen zijn verantwoordelijkheid

Het belangrijkste voor Hogan is het personeel aan te leren wat hun verantwoordelijkheden zijn als ze met data aan de slag gaan.

"We zijn bezig een cultuur te vestigen waarin elke medewerker zich bewust is wat hun verantwoordelijkheden zijn als het gaat om GDPR."

"Als je data verwerkt en dat op je harde schijf opslaat, en die laptop valt in andere handen waardoor iemand alle HR-data openbaar maakt, dan zijn daar implicaties aan verbonden. We moeten er zeker van zijn dat iedereen die implicaties begrijpt en mensen bewust ervan zijn dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn."

Toekomstbestendig

Dus Dell EMC is volledig klaar voor GDPR? Niet helemaal, zo blijkt.

Komende maand houdt het bedrijf een workshop van vier dagen. "Maar eerlijk gezegd hebben we waarschijnlijk 15 dagen nodig", zei Hogan. "We hebben nog een boel te doen, tot aan het aanwijzen van een contactpersoon voor het regulerend orgaan van de EU."

"We hebben 16 punten vastgelegd waarop werknemers kunnen zeggen 'ik wil mijn data zien' of 'ik wil dat je mijn data wist', dus daarin moeten we nog een hoop doen om er zeker van te zijn dat we dergelijke verzoeken kunnen uitvoeren binnen de overeengekomen SLA."

"Ik zou zeggen dat we ongeveer op 70 procent zitten", zei hij, met het doel om compliant te zijn in maart.

Maar behalve compliant te zijn met GDPR denkt Hogan dat de hele operatie op de langere termijn veel voordelen biedt aan de organisatie.

"We zien het als een kans om ons datamanagement toekomstbestendig te maken", legde hij uit. "Toekomstbestendig in de zin van hoe we omgaan met compliance aan regelgeving en het verbeteren van de kwaliteit van data."

"Dus wij bekijken dit niet alleen vanuit GDPR, maar we gaan verder dan dat en verzekeren onszelf dat we data op een volwassener manier kunnen managen, waardoor mede met analytics we onze werknemers beter van dienst kunnen zijn."