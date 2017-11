7 toekomstige tech-disrupties die je niet ziet aankomen

Technologie wordt zo goed dat we in toenemende mate moeten twijfelen of hetgeen we zien, of in handen hebben, wel 'echt' is. Valse realiteit en vervalste documenten en data worden één van de zeven disruptieve technologische uitdagingen waar we binnenkort voor staan, meent analistenbureau Gartner.

Gartner definieert vervalste realiteit als de digitale creatie van beelden, video, documenten en geluiden die overtuigende realistische voorstellingen geven van zaken die nooit zijn gebeurd of nooit hebben bestaan, in ieder geval niet zoals dat wordt voorgesteld.

Het gebruik van vervalste realiteiten kan op een goede of slechte manier, zegt Gartner, zoals dat eigenlijk geldt voor alle technologie. Misleidende informatie kan een bedrijf schaden, niet alleen in het maken van verkeerde beslissingen, maar ook door het gebruik ervan door criminelen. "Het is belangrijk dat bedrijven gaan nadenken over hoe ze hiermee moeten omgaan", zei onderzoeksdirecteur Jenny Beresford tijdens de Gartner Symposium/ITxpo in Goa.

Ondanks dat we allemaal een beetje moe worden van al die (digitale) disruptie, zelfs van het woord alleen al, moeten er er maar aan wennen, vindt Gartner. De volgende zeven mogelijke disrupties staan volgens de analisten namelijk alweer voor de deur:

1. Quantum computing. De mogelijkheid om complexe patronen te ontdekken binnen enkele dagen of weken in plaats van jaren, betekent zowel een kans als een bedreiging. Het kan worden gebruikt om ziektes te ontdekken of nieuwe medicijnen te bedenken, maar het kan ook worden gebruikt om systemen te kraken. CIO's krijgen het advies om quantum computing te testen via online simulators of daadwerkelijke quantum computers die als een dienst worden aangeboden.

2. Vervalste realiteit-detectoren. Organisaties moeten technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en quantum computing gebruiken om een 'waarheidsfilter' te creëren die het bedrijf beschermt.

3. Creëren van valse realiteit. Bekijk of je AI-gegenereerde content kan gebruiken, of je AI-agenten in klantcontact kan inzetten of avatars die je bedrijfsimago kunnen verbeteren.

4. Synthetisch leven. Met de evolutie in genetische modificatie hebben we nu de kans om een vervanging te vervaardigen voor nuttige organismen als bijen. We moeten tevens overwegen hoe we het gebruik van deze technologie voor slechte zaken tegengaan, zoals gemodificeerde bacteriën die ingezet kunnen worden tegen het publiek of in werkplekken.

5. Magnetische en quantum-zweven. Wellicht ben je al bekend met magnetisch zweven, zoals bijvoorbeeld bij de bekende Maglev-zweeftrein in China. Deze technologie heeft tevens de potentie om de manier te veranderen waarop we spullen verplaatsen, onze industriële processen te veranderen en hoe we onze omgeving inrichten. Gartner adviseert CIO's magnetische zweeftechnologie in te zetten in maakprocessen en software te testen die zorgt voor positionering en controle.

6. Revolutie in softwaredistributie. We zijn inmiddels allemaal persoonlijk wel bekend met de veranderingen in softwaredistributie, bijvoorbeeld via app stores. Wat als zakelijke software op eenzelfde manier wordt geleverd, zoals bijvoorbeeld via marktplaatsen van Amazon of Alibaba? Als er geen software-updates waren, een enkele rekening, simpele aanschaf, een explosie aan beschikbare tools en een versimpelde backup and recovery, dan zou dat een revolutie zijn in IT.

7. Visuele herkenning en anticipatie. Visueel en spraakgestuurd zoeken wordt steeds meer realiteit. Bijvoorbeeld in apps als Tap Tap See, een mobiele camera-applicatie die blinden en slechtzienden assisteert. Wat als visuele technologie gebruikt kan worden om te kunnen anticiperen, zoals bijvoorbeeld problemen voorspellen in de massa tijdens publieke events, zodat die kunnen worden voorkomen? Of te weten wat we nodig moeten hebben, of moeten laten, voordat gezondheidsproblemen worden opgemerkt?