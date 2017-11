8 fatale fouten in IT-transformatie

De volgende fouten kunnen je IT-transformatieproject laten ontsporen.

1. Een service-methodologie in plaats van een servicegerichte cultuur

Een servicegerichte cultuur is het fundament waarop jouw organisatie zijn stappen omhoog in de IT Maturity Curve kan doen. Het is de solide basis die nodig is om op verder te bouwen en een perceptie van IT geeft bij de rest van de organisatie die nodig is om verder te komen in het aangaan van op vertrouwen gebaseerde partnerschappen. Vaak verwarren we een servicegerichte cultuur met een service-methodologie, maar dat laatste is een van de ingrediënten en niet de cultuur zelf.

Een servicegerichte cultuur moet een consistentie kennen in de hele organisatie, op de manier waarop we verwachtingen neerzetten en managen, een brede aanpak in het creëren van een positieve klantbeleving, consistente boodschappen vanuit alle delen van IT om een hoog professionele uitstraling te bewerkstelligen en jouw klanten moeten de service ontvangen waarmee ze tevreden zijn, ongeacht met wie van IT ze te maken hebben.

In een servicegerichte cultuur zal jouw IT-team net zo begaan zijn met de beleving die ze creëren voor de klant als ze doen met de technische oplevering.

2. Niet de waarde benadrukken die IT bijdraagt aan de organisatie

Terwijl je werkt aan een betere IT, zou je kunnen denken dat de rest van de organisatie zich dat vanzelfsprekend realiseert en het ziet. Om je uit die droom te helpen: dat gebeurt niet.

Je moet goed zijn in het erbij betrekken van de rest van de organisatie en de waarde in laten zien van hetgeen je ze levert. Daarmee bedoel ik de zakelijke, strategische en organisatorische waarde en niet die van technische aard.

IT moet de tijd nemen in het leren weten en begrijpen van de klant, meer dan alleen zijn technische behoeften. IT moet meer aan marketing doen. De marketingboodschap moet gericht zijn op resultaat, gebaseerd op WIIFM (what's in it for me), waarin de klant zijn grootste interesse heeft.

Onze teams moeten worden getraind in het leveren van waarde via 'informele marketing', wat alle dagelijkse interacties zijn die ze hebben met onze klanten, net zozeer als in 'formele marketing', die de marketingplannen zijn die gelijk met je nieuwe initiatieven moeten worden ontwikkeld. Deze zorgen voor 'buy-in' als je ze uitrolt naar de organisatie.

Welke aanstaande initiatieven die je hebt, benodigen een marketingplan? Als je je digitale strategie ontwikkelt, heb je dan een plan om de buy-in van de rest van de organisatie te verkrijgen?

3. Denken vanuit gevolg in plaats van oorzaak

Het nemen van verantwoordelijkheid en verantwoording is essentieel in het aansturen van elke transformatie. Onze mindset moet er eentje zijn die vindt dat ongeacht wat er gebeurt, wij degenen zijn die daar verantwoordelijk voor is.

In de relatie tussen oorzaak en gevolg resulteert denken aan het gevolg dat je niets kan doen als de oorzaak van het probleem extern ligt, terwijl denken vanuit de oorzaak betekent dat we denken aan hoe we de omstandigheden kunnen veranderen.

De omstandigheden waarin dit vaak neigt te gebeuren is wanneer IT-teamleden zich niet gesterkt voelen en ze het leiderschap de schuld geven, of dat ze het gevoel hebben te moeten wachten en geen initiatieven ontplooien. In een bredere context is het bijvoorbeeld als IT de rest van de organisatie het verwijt geeft 'het niet te snappen'. Daar mag het nooit mee eindigen; we moeten de oorzaak van dat onbegrip zoeken in onze acties en wat we moeten doen om wel tot dat begrip te komen.

4. Aannemen dat je hoger staat op de Maturity Curve dan je bent

Om een plan te maken die je brengt waar je heen wilt, moet je eerst erg helder hebben waar je startpunt is. Een vaak gemaakte fout die voor problemen onderweg zorg, is de staat van de organisatie hoger vast te stellen op de Maturity Curve dan het in werkelijkheid is. Dat gebeurt vooral als we teams en individuelen hebben die hoger op die curve presteren, maar bij het vaststellen van ons uitgangspunt moeten we altijd kijken naar de positie van de kritische massa in je organisatie.

5. De basis negeren in je vooruitgang

Voer de fundamentele zaken uit, en laat het niet uit je handen glippen. Als we vooruitgang boeken en IT opereert als een strategische partner en innovatieve anticipators, moeten we nooit vergeten of onderschatten dat we nog steeds de basiszaken dagelijks moeten uitvoeren.

De fundamentele diensten die we leveren geven ons toegang tot een hoger niveau in de relatie met onze klanten en als we daarin niet meer de kwaliteit leveren, zal dat impact hebben op het algehele imago van IT als leverancier van diensten.

6. Veel plannen, weinig actie

Zorg dat je begint! Een ondernemende instelling in het in actie komen en gaandeweg je aanpassen zal helpen om zaken van de grond te krijgen. Wees niet een van die organisaties die twee jaar nodig heeft aan planning voordat er iets wordt uitgevoerd aan een plan dat dan alweer verouderd is.

Ondernemers denken in 'klaar, vuur, richten' in plaats van 'klaar, richten, vuur', wat overeenkomt met huidige concepten als het 'minimal viable product'. Dat geldt tevens voor onze organisatorische transformatie en jouw projecten.

7. De menselijke factor uit het oog verliezen

Het talent en de capaciteiten van je team zijn essentieel voor je IT-transformatie. Als onderdeel van het onderzoek bij het schrijven van het boek Unleashing The Power of IT: Bringing People, Business and Technology Together interviewden we 131 CIO's van goed presterende IT-organisaties en vroegen hen welke vaardigheden er nodig waren om tegenwoordig als IT-professional te slagen.

Ze gaven ons 12 vaardigheden en slechts één daarvan was technisch. Wat vroeger als 'soft skills' werd gezien zijn nu de 'core skills' van ons succes. Als je de ontwikkeling van die skills niet toestaat dan ontzeg je je mensen een plekje op jouw prioriteitenlijst. Als je in je transformatie wilt slagen, zijn de capaciteiten van je team in het bouwen van relaties, samenwerken, innoveren, leiden, beïnvloeden en strategisch denken, essentieel voor jouw succes.

12. Denken vanuit een IT-standpunt in plaats van die van de organisatie

De dagen van het in lijn brengen van IT met de business zijn allang over. IT is niet los te zien van de business. We moeten denken vanuit het standpunt 'wij zijn de business' en van daaruit de strategie opbouwen, te plannen en te werken. En als innovatoren die aan top zitten van de IT Maturity Curve, leiden we de business!

Lou Markstrom is mede-auteur van 'Unleashing the Power of IT: Bringing People, Business, and Technology Together'.