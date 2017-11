Digitale KPI's: hoe je die vaststelt en gebruikt

Vraag een CIO hoe hij of zij de impact van hun digitale transformatie kwantificeert en je zal mogelijk een rare blik krijgen, alsof je een smakeloze grap hebt verteld. De realiteit is dat veel CIO's niet de meetinstrumenten hebben om het succes van digitale projecten te beoordelen, zoals nieuwe e-commerceplatforms, mobiele apps of chatbots. Maar CIO's die deze initiatieven niet kwantificeren worden voorbijgestreefd door slimmere rivalen, zeggen analisten.

Om de waarde van hun inspanningen te meten moeten CIO's digitale KPI's gebruiken als kompas, zegt Peter Sondergaard, de onderzoeksbaas van Gartner. Hij wees wel op het kip en ei-verhaal erachter: je kan niet meten wat je niet hebt gedefinieerd.

"De grootste beperking (met digitale KPI's) is het gebrek aan een duidelijk gedefinieerde digitale ambitie" of strategie, zegt ook Gartner-analist Paul Proctor. "Als je een helder idee hebt van je digitale ambitie dan krijg je ook ideeën over wat je zou moeten meten om je vooruitgang in de gaten te houden. Je kan niet iets meten als je niet weet wat je zou moeten meten."

Wat zijn digitale KPI's?

Digitale KPI's zijn meetbare waarden voor het evalueren van de prestaties van digitale initiatieven. Digitale KPI's kunnen een organisatie helpen in het vaststellen van hoe ver het is vooruitgekomen in zijn digitale strategie en hoe goed de verbeteringen zijn in de resultaten van zijn digitale business.

Bedrijven meten traditioneel hun bedrijfsprestatie op basis van de netto winst, de omzet per aandeel en andere Wall Street-meetpunten - cijfers die vervolgens ondersteund worden door meer specifieke KPI's zoals omloopsnelheid van de voorraad, de productiequota's en klanttevredenheid. Digitale KPI's zijn daarentegen moeilijker te definiëren omdat bedrijven in verschillende marktsectoren verschillende manieren hebben in het kwantificeren van hun digitale initiatieven.

Voorbeelden van digitale KPI's

Een digitale KPI kan in sommige marktsectoren het percentage zijn van de omzet die gegenereerd wordt via digitale kanalen als het web en mobiele apps. Een levensverzekeraar zou bijvoorbeeld het percentage aan verkopen meten dat gedaan is via de digitale zelfbedieningskanalen, terwijl een inboedelverzekeraar wellicht het percentage claims meet dat via de digitale kanalen binnenkomt.

De CIO van DBS, Dave Gledhill, heeft een meetinstrumentarium ontwikkeld om de operationele efficiëntie en de digitale relatie met de klanten van de bank te volgen. "De digitale relatie met de klant is essentieel voor de omzetvolumes, dus de metriek in hoe vaak een klant je digitaal 'aanraakt' is belangrijk", vertelde Gledhill ons eerder dit jaar.

Hoe je digitale KPI's definieert

Proctor van Gartner zegt dat CIO's die werken bij de grotere bedrijven hun zoektocht naar digitale KPI's moeten aanvangen door naar twee brede categorieën te kijken. De eerste set KPI's zou de progressie moeten vaststellen die het bedrijf maakt in het digitaliseren van het huidige businessmodel door het meten van sales, marketing, operations, supply chain, producten/diensten en klantenservice.

Verschillende restaurants gebruiken chatbots in de digitalisering van het opnemen van online bestellingen en transacties. Starbucks en enkele andere klantgerichte organisaties laten consumenten betalen via hun telefoon in plaats van aan de kassa. CIO's zouden dergelijke digitale operaties moeten evalueren met gebruik van meetinstrumenten die de groei van het gebruik en de impact in relatie met de traditionele operationele modellen vastleggen.

Een tweede set KPI's moet nieuwe omzetbronnen vaststellen die gegenereerd worden uit nieuwe digitale businessmodellen. Deze KPI's moeten gerelateerd zijn aan meetinstrumenten voor de groei, omzet, marktaandeel en marges. Proctor & Gamble kocht de Dollar Shave Club, een platform waarop scheermesjes online worden verkocht. Caterpillar kocht Yard Club, dat zware machines verhuurt via een online marktplaats. Deze nieuwe omzetbronnen die gebaseerd zijn op digitale modellen moeten apart worden beoordeeld van de analoge omzetstromen om zo vast te stellen welke impact ze hebben op het financiële resultaat.

Best practises in digitale KPI's

Hoewel veel bedrijven bezig zijn met digitale transformatie heeft slechts de helft van de CEO's die Gartner heeft ondervraagd KPI's om het digitale succes te meten, zegt Proctor. Hij geeft verschillende stappen aan die CIO's kunnen nemen om de waarde van hun digitale business te meten:

Werk met senior managers om te kwantificeren in welke mate hun gebied profijt zal hebben van digitalisatie. Een CIO zou met een COO samen kunnen werken in het onderzoeken in welke mate de productie kan worden gedigitaliseerd en welke voordelen daaruit zijn te verwachten.

Stel KPI's en doelen vast die de gehele digital journey beschrijven en maak de verwachte resultaten scherp genoeg. Proctor beveelt bijvoorbeeld aan dat CIO's in de zorg het de visie op zorg-op-afstand vertalen naar het potentiële aantal 'patiëntbezoeken' die digitaal worden gedaan. Dat kwantificeert een duidelijk doel. Daarna moet je de verwachte voordelen beschrijven die met het behalen van dat doel worden bereikt.

Meet de progressie van je digital journey en de waarde die het creëert voor de business. Hierin zijn sommige KPI's 'veranderlijk' terwijl andere permanente meetinstrumenten zijn voor de bedrijfsprestaties als de transformatie bereikt is en digitale business een standaard operationele procedure wordt. Een bedrijf dat bijvoorbeeld een digitaal ecosysteem bouwt kan daarover permanent metrics toevoegen binnen zijn KPI's voor de algehele bedrijfsprestaties, Goede metrics zouden invloed moeten hebben op de beslissingen op directieniveau, zoals budgettoewijzingen, verbeteringen in bedrijfsprocessen en cultuurveranderingen.

Gebruik KPI's om specifieke resultaatverwachtingen te meten, zoals: "Door het bereiken van ons doel voor 2020 om ABC te digitaliseren, profiteren we van een X toename in deze markt en Y toename in financiële resultaten."

Ga niet te ver in het digitaliseren van je business. Een teveel aan klantinteracties via digitale kanalen kan een negatieve impact hebben. Als je bijvoorbeeld verwacht dat alle verkopen via een digitaal verkoopkanaal zullen gaan kan dat sommige klanten frustreren en te weinig kansen opleveren voor een hoge kwaliteit aan engagement. Een bedrijf moet het balanspunt vinden waarop de mate aan digitalisatie ideaal is voor zowel klanten als werknemers. Elke KPI moet een balanspunt hebben die het risico tackelt die totale digitalisatie met zich meebrengt.

De voordelen van digitale KPI's

Er zijn geen magische formules voor het succes in digitale business, maar KPI's kunnen helpen. "De digitale KPI staat of valt met het inzien waar je geld kan verdienen of een bestaand businessmodel kan verbeteren, hoe je dat kan meten en samenwerken met je niet IT-collega's in het bereiken van nieuwe bedrijfsresultaten die je op die digitalisatie baseert", zegt Proctor. "Als je dat niet doet dan heb je slechts een collectie nieuwe projecten die technologie gebruiken om nieuwe dingen te doen, en helaas bevinden veel bedrijven zich in die positie."

De inzet is hoog voor CIO's en andere topmanagers. Niet alleen in het vaststellen van een digitale strategie, maar vooral in het vaststellen van KPI's om de effectiviteit van die strategie te meten. Disruptie doet zich in een markt voor als de digitale omzet 20 procent van het totaal bereikt. "Als je op dat punt nog niet (redelijk) digitaal bent, ben je er geweest", zegt Proctor.