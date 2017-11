Technologie maakt Moskou een democratische koploper

Russische hoofdstad is de pionier in de opkomst van Smart Cities.

Ik kreeg een paar weken geleden de gelegenheid Moskou te bezoeken met een groep engineers die werken voor overheden. Ik was onder de indruk van de mate waarop de inwoners van de stad zich betrokken voelden bij hun lokale overheid.

De Russische hoofdstad heeft zijn diensten, transport, zorg en educatie geautomatiseerd en gedigitaliseerd en een multiplatform neergezet om het systeem toegankelijk te maken en te beheren. Andre Belozerov, senior strategisch adviseur van de CIO van Moskou, heeft me meer verteld over deze innovaties in het smart city-concept en de drie platformen waaruit het nu bestaat.

Kern zijn open communicatiekanalen in mobiele applicaties, op websites en fora, die zorgen voor een meer transparante interactie. Dat helpt de stad in het leveren van betere en effectievere publieke diensten. Moskou test ook technologie als kunstmatige intelligentie, virtual reality en blockchain-architectuur ter uitbreiding van het project. We zetten de drie platformen die de gemeente nu heeft op een rijtje.

Onze Stad

Onze Stad is een online forum waarop burgers problemen kunnen melden of opmerkingen kunnen plaatsen over publieke diensten en voorzieningen. Het is vooral bedoeld om snel op klachten in te springen. Dat kan gaan over vertragingen in het ophalen van het afval in een wijk, storingen in het elektriciteitsnet, of andere problemen. Het moet leiden tot een community van burgers die de lokale overheid aanspreekt op zijn verantwoordelijkheden. Op dit moment telt de site meer dan een miljoen gebruikers.

Mobiele applicaties zijn essentieel om het forum actief te houden, omdat zo een betere toegang wordt geboden, terwijl incidenten direct kunnen worden gemeld. De resultaten zijn over het algemeen positief. Meer dan 1,9 miljoen problemen zijn al via Onze Stad opgelost, zegt Belozorov.

Actief Burgerschap

De tweede tool die door de Moskovieten wordt gebruikt is Actief Burgerschap. De combinatie van website en mobiele app geeft burgers de mogelijkheid te stemmen op zaken die betrekking hebben op stadsontwikkeling. Deze referenda geven inwoners een grotere krachtiger rol in het sturen van het beleid en de ontwikkelingen die invloed hebben op hun leefomgeving - zaken als verkeer, speeltuintjes of -parken, sportcomplexen en meer. Dat maakt dat de lokale overheid meer verantwoording aflegt aan zijn inwoners over besluiten die effect hebben op de publieke ruimte. Meer dan 2600 polls zijn er tot nu toe geweest, en het mag geen verrassing heten dat het systeem al meer dan 1,9 miljoen Moskovieten heeft aangetrokken.

Volgens Belozorov zal Actief Burgerschap binnenkort gebruik maken van blockchaintechnologie om het betreffende forum te verbeteren. De polls en de resultaten van de stemmen hebben al voor belangrijke veranderingen gezorgd. Zo hebben fietsers meer ruimte gekregen, wordt de stad vergroend door meer parken aan te leggen en meer bomen te planten, en meer van dergelijke mijlpalen. Blockchaintechnologie zal deze referenda verbeteren door ervoor te zorgen dat er een transparant bestand komt van de uitgebrachte stemmen, en het uitsluiten van het verkeerd interpreteren van data. Deze functionaliteit zorgt voor een puur democratisch proces, en wat de burger wil, krijgt hij.

Crowdsourcing

Crowd.mos.ru is een crowdsourcing-forum dat aan het einde van deze maand nieuwe verbeteringen heeft gekregen. Het helpt om geïnteresseerde inwoners o een forum zo ver te krijgen dat zij hun eigen ideeën voor de stad uiteen leggen.

Tot nu toe zijn veertien projecten die via deze interface zijn ontstaan, uitgevoerd. De site heeft nu 130.000 gebruikers. De uitgevoerde projecten zijn onder meer een gespecialiseerde onderwijs-initiatieven, sport- en ontspannings-activiteiten voor ouderen om ze fysiek en psychisch fit te houden en de renovatie van Gorky Park, Meer dan 2700 ideeën zijn geselecteerd waarover op het forum consensus is ontstaan (een voorwaarde) en de meeste worden nu uitontwikkeld. Moskou wil zijn burgers hiermee laten weten dat het weet van ze willen en geeft hen de middelen om hun mening te ventileren over welke projecten zij graag zien uitgevoerd worden.

Mijn Straat is een van deze slimme initiatieven. Het is het grootste project in stedelijke ontwikkeling die door de Moskovitische overheid is gestart en het beoogt 50 kilometer aan voetgangerszones aan te leggen door de hele stad. Parkeerproblemen zijn de aanleiding van deze aanpak en het project hoopt veiligere ruimte te geven aan voetgangers door voertuigen te beperken in de stad. Een ander voorstel is het repareren van de beschadigde voetpaden. Russische architecten hebben samengewerkt met buitenlands talent om dat initiatief mogelijk te maken en kregen daarvoor 90 procent goedkeurende stemmen op de site.

Met de snel opgekomen trend van gedistribueerde publieke consensus, geholpen door zulke slimme digitale initiatieven, is er een sterkere democratisering van lokale overheidshandelen en beleidsuitvoering. Moskou loopt hierin voorop door besluitvorming te delegeren aan degenen voor wie het lokale beleid is bedoeld.