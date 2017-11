IoT ontwricht het businessmodel van elke branche

De IoT wereld kent een exponentiële groei. Dat is te danken aan de vooruitgang in de micro-elektronica en de talloze IoT-netwerken die er dagelijks gecreëerd worden. Tel daar bovenop de vele nieuwe diensten en aanbieders van IoT-infrastructuren en het is duidelijk dat het bedrijfsleven zich opmaken kan voor een revolutie.

Amazon, Google, Apple, Samsung en Microsoft.... allen proberen ze de leidende positie in te nemen in de smart home markt en kunstmatige intelligentie. Het is daarom onvermijdelijk dat er consolidatie plaatsvindt, zo stellen onderzoekers van Frost & Sullivan in het rapport "Growth Opportunities for Service Providers in the Internet of Things (IoT)". Leveranciers en aanbieders slaan de handen ineen en ontwikkelen samen platformen die de benodigde bouwstenen bieden om de ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk maken.

Gemiddelde jaarlijkse groei van 20,3%

Het onderzoek van Frost & Sullivan voorspelt een gemiddelde jaarlijkse groei van de IoT-markt van 20,3 procent, van ca. 12,44 miljard aan IoT verbonden apparaten in 2016 tot meer dan 45,31 miljard in 2023. Verder geeft het onderzoek een overzicht van de markt over de komende 12 tot 18 maanden, kijkende naar het aanbod en gebruik van IoT-toepassingen. Daarnaast bespiegelt het de groeikansen voor aanbieders en dienstverleners binnen de verschillende terreinen van de IoT-wereld.

"Platformen waar toepassingen ontwikkeld kunnen worden, vormen de motor van de groei van IoT. Door de sterke integratie en consolidatie van IoT-platformen wordt zonder oponthoud aan het uitbreiden van een nieuwe oplossing gewerkt, die de kosten en het nut voor klant moeten verbeteren", verklaart Frost & Sullivan Internet of Things onderzoeksdirecteur Dilip Sarangan.

Vijf prognoses in de komende 12 tot 18 maanden voor het IoT

- De overgang van gekoppelde apparaten naar het gebruik van cognitive en predictive computing, de zogenaamde sentient tools;

- Deze sentient tools maken gebruik van kunstmatige intelligentie om smart devices te verbeteren, zodat deze zonder inbreng van mensen kunnen reageren op veranderingen;

- Er komt steeds meer vraag naar IoT platformen vanuit het bedrijfsleven en bij particulieren ("commoditization");

- Het gebruik van drones bij de bezorging van artikelen en bij de brandbewaking van grote gebieden, telecommasten en elektronische bedradingen zal enorm stijgen;

- Toestellen met een hoog veiligheidsrisico en malware lokken cyberaanvallen uit. Daardoor kan IoT een (inter)nationaal veiligheidsrisico worden.

Standaardisering

"Het is dan wel niet mogelijk om standaarden voor alle sectoren van het Internet of Things te creëren, er is wel een behoefte aan standaardisering met betrekking tot de manier waarop gegevens verzameld, bewaard en over de diverse branches en toepassingen verspreid worden", legt Sarangan uit. "Voor grote platformaanbieders ontstaan hier kansen om de leiding in hun markt op zich te nemen."