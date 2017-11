Het wonder en de valkuilen van machine learning

Jaren geleden woonde ik aan de kust en had ik een fantastisch dakterras. Het ving altijd een lekker briesje op. Ik hield van dat terras, behalve dat het soms erg koud kon zijn.

Dus ik besloot dat ik een verwarmer nodig had om mijn terrasbeleving nog beter te maken. Maar ik vond het maar niks om een verwarmer te kopen die ook door restaurants werd gebruikt om hun terrassen te verwarmen. Dat leek me niet origineel.

Daarom was ik zo blij dat ik vond wat ik wilde. Ik moest eens in een winkel zijn voor iets onbelangrijks en liep er toen tegenaan: een interessante, moderne en werkelijke unieke buitenterrasverwarmer. Ik had nog niet eerder iets dergelijks gezien. Ik kocht het direct en nam het met een vrolijke grijns mee naar huis.

De lol was er snel vanaf.

Het bleek dat ik niet de enige was die wegliep met dit nieuwe heater-ontwerp. Binnen enkele weken zag ik ze overal opduiken - op de terrassen van mijn buren, in de openbare ruimte en, natuurlijk, op de terrassen van de restaurants. Tot op de dag van vandaag moet ik altijd een traantje laten als ik er eentje zie.

In veel opzichten is dit hetzelfde verhaal als vaak met technologische rages - en specifiek met machine learning. Net als mijn tijdelijk unieke terrasverwarmer was machine learning kort een uniek en wonderlijk ding. Maar het werd vrijwel direct alledaags.

Machine learning ligt nu op het puntje van de tong van elke IT-leider en wordt gepusht door elke leverancier die aan die IT-leiders van alles probeert te verkopen. Maar net zoals met de meeste technologieën daarvoor is machine learning geen wondermiddel. En net als andere te veel gehypte rages zit er zowel waarheid als mythe, belofte en gevaar onder de blinkende oppervlakte. Het is belangrijk dat je het ene kan onderscheiden van het andere.

De belofte van machine learning

Een recent onderzoek onder CIO's, uitgevoerd door ServiceNow samen met Oxford Economics, stelt dat 89 procent van de organisaties machine learning inzetten of dat van plan zijn. In eerste instantie lijkt dit een verrassend aantal. Naar aanleiding van mijn gesprekken met IT-leiders zou ik hun uitstapjes naar de cognitieve wetenschappen hoogstens als aarzelende babystapjes willen noemen.

Maar ik denk dat het wijst op een bredere onderliggende trend. Het wordt nu vrijwel onmogelijk om machine learning niet te gebruiken nu leveranciers het in toenemende mate inbouwen in vrijwel alle soorten technologie.

Zowel het bedoelde gebruik ervan en het feit dat leveranciers het zo makkelijk embedden is logisch. Machine learning, wat slechts één van de onderdelen is van kunstmatige intelligentie is, is goed in staat sommige van de meest persistente problemen op te lossen waarmee IT al decennia worstelt en die de snelle ontwikkeling van bedrijfstechnologie frustreren.

"Veel wat is geautomatiseerd in het ERP-tijdperk behoort tot het routineuze kenniswerk", legt Chris Bedi, de CIO van ServiceNow, uit. "Wat overbleef was het niet-routineuze kenniswerk. Machine learning pakt dat aan en dat wordt een grote stap vooruit."

De meeste IT-teams spenderen veel tijd, energie en resources aan het uitvoeren van die typen non-routineuze cognitieve activiteiten. Maar in werkelijkheid - en de reden waarom machine learning kan helpen - volgen deze activiteiten eigenlijk definieerbare patronen. Het vinden van die patronen is bij uitstek een taak van machine learning en daarom zal dat uiteindelijk de manier waarop organisaties opereren gaan veranderen.

De belofte van machine learning is in deze context dat door het identificeren van deze patronen en de uitkomsten daarvan, systemen veel van het gezwoeg van IT-organisaties over kunnen nemen en te zorgen dat IT-professionals sneller tot betere beslissingen kunnen komen.

En, zo wordt gedacht, met een einde aan het gezwoeg en met meer inzichten bij de hand, komende uit patronen die anders niet aan de oppervlakte waren gekomen, zal de IT-organisatie buitengewone waarde kunnen leveren aan het bedrijf.

[De gevaren van machine learning

Hoewel er goede redenen zijn achter het roosgeurige optimisme omtrent machine learning, zijn de zaken nooit zo simpel als het lijkt.

Ik gaf recentelijk nog een speech op de AppDynamics Summit in New York met als titel Machine Learning: The Enterprise Pandora's Box. Daarbij had ik twee doelen: uitleggen was machine learning betekende vanuit het perspectief van IT-operations en wat van de irrationele angst en overspannen verwachtingen weg te nemen.

De werkelijkheid is dat we nog steeds in een zeer vroeg stadium zitten van de veranderingen die AI zal brengen aan de IT en de organisatie. Ja, het komt eraan. Maar het is er nog niet en het zal organisaties ook niet overweldigen als een magische golf van utopisch feeënstof.

Het veranderen van de organisatie tot een kennisbedrijf zal een zware raak zijn en een evolutionair proces. Banen zullen niet van de ene dag op de andere verdwijnen en veel organisaties zullen regelrecht falen in het gebruik van de kracht van deze technologie - en zullen de consequenties daarvan voelen.

Er zijn twee significante problemen als het gaat om het benutten van machine learning door bedrijven: data en bias.

Machine learning werkt alleen met data. Een heleboel data.

Het wordt machine learning genoemd omdat de machine 'onderwezen' moet worden door middel van het voeden van data waaruit het patronen kan distilleren en in de meeste gevallen moet die leerdata 'schoon' zijn - wat betekent dat het accuraat moet zijn en de gewilde uitkomsten in zich heeft (dat wordt gestuurd leren genoemd).

Die realiteit betekent dat om machine learning juist in te zetten een organisatie moet beginnen met heel, heel veel goede, schone data. Voor de meeste bedrijfsorganisaties wordt dat een probleem.

Maar zelfs als je de data hebt, loop je tegen zogeheten bias aan, de tweede grote uitdaging met machine learning.

Er wordt in de vakpers veel gesproken over bias in machine learning, waarbij de meeste commentatoren zich richten op de sociale vraagstukken, zoals het invoeren in de algoritmes van het geslacht van mensen of het raciale stereotypes. Dat is een oprechte zorg, maar het is niet het enige.

Er is ook zoiets als operationele bias. Een simpel voorbeeld:

Elke keer dat een bepaald soort incident zich voordoet, laat je het door één specifiek team oplossen. De reden daarachter is simpel: zo heb je dat altijd gedaan. Dat team, wellicht niet eens het beste team om het incident aan te pakken, heeft zijn lot geaccepteerd en klaart de taak. Gevoed door de data die aangeeft dat incidenten van dit type succesvol zijn overgelaten en opgelost door dat team, zal een machine learning-systeem correct aanleren dat dat de juiste wijze van oplossen is en zal automatisch diezelfde actie ondernemen. Maar dat hoeft dus niet de juiste actie te zijn.

Daarin ligt dus het risico van operationele bias als het gaan om machine learning. De technologie kan patronen onderscheiden en begrijpen wat er in het verleden is gebeurd, maar het heeft geen mogelijkheden om te weten of dat noodzakelijkerwijs de manier is om dat ook te moeten doen in de toekomst. Slechte data leiden tot slechte uitkomsten - alleen sneller en automatisch!

Vind jouw balans in machine learning

Machine learning is een onderdeel van je toekomst. Je moet het proces starten door je cultuur erop aan te passen en te leren te vertrouwen op machine-intelligentie als belangrijke bron voor de besluitvorming binnen je bedrijf.

De technologie kan van enorme betekenis zijn voor de onderneming. Maar dat zal niet zomaar gebeuren. Je zal eerst kritisch moeten kijken naar de gezondheid van je data. Daarin kan embedded machine learning van waarde zijn. Dergelijke platformen kunnen met een beperkte dataset in staat zijn makkelijker en sneller betrouwbare en schone datasets te bouwen en organisaties helpen in het reduceren van operationele bias.

Niettemin moeten met name grote organisaties zoeken naar hun eigen balans in machine learning. Er is geen ruimte voor zowel blinde angst als optimisme. Machine learning is immers slechts een technologie - het is geen magie. Als zodanig moeten managers het toepassen als ze zouden doen met alle andere technologieën: bewust en gericht, en alleen als en wanneer het specifieke en meetbare waarde oplevert voor de organisatie.