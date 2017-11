Om te overwinnen moet je denken in ecosystemen

Homogene IT-omgevingen moeten veel heterogener worden. Dit is niet meer het moment om nieuwe diensten via interne selectieprocedures en streng gecontroleerde softwarehiërarchieen te implementeren. Stel je IT-infrastructuur open via API's en ontwikkel in hoog tempo de beste services door functies uit interne en externe bronnen te combineren. Wat dat oplevert? In ieder geval een productietijd die geen jaren of maanden vergt, maar slechts een paar weken of dagen. Het lijkt misschien een nogal radicale stap, maar het past juist bij een tijd waarin markten, technologische standaarden en zakelijke kansen zich razendsnel ontwikkelen zoals in elk natuurlijk ecosysteem.

Volgens McKinsey moeten CIO's en IT-organisaties veel meer in termen van IT-ecosystemen denken om te kunnen overwinnen in de dynamische markten van vandaag. Ecosystemen in de natuur zijn gevarieerd, zelfvoorzienend en continu in ontwikkeling. Er verandert steeds iets, het een beïnvloedt het ander en als iets succesvol is, dan kan dat direct een hiërarchie op z'n kop zetten of de status-quo verstoren. Om te overleven is aanpassing noodzakelijk.

Hoe schakel je als grote onderneming over naar een 'IT-ecosysteem'-visie voor je organisatie en markten? McKinsey komt in het artikel 'Adopting an Ecosystem View of Business Technology' met drie stappen:

1. Stel interne IT open voor externe ecosystemen

Traditioneel zijn de interne IT-systemen van grote organisaties gesloten. Die zouden ze moeten openstellen voor andere organisaties of diensten die passen bij hun zakelijke ambities. McKinsey zegt daarover: "Het is duidelijk dat je een lichtgewicht architectuur nodig hebt die gebaseerd is op microservices en API's zodat externe partijen makkelijk kunnen aanhaken bij het nieuwe ecosysteem." CIO's zouden zelfs een 'app store' kunnen opzetten waar gebruikers zelf de functies kunnen selecteren die ze nodig hebben.

2. Internaliseer externe IT

Bij deze stap gaat het om het 'openen van de interne IT-systemen zodat de business externe functies uit het ecosysteem kan gebruiken om de eigen klanten beter te bedienen, medewerkers te ondersteunen of nieuwe producten of services te ontwikkelen, die via SaaS of API's worden aangeboden'. CIO's zouden zich moeten richten op het 'begrijpen van de end-to-end klantbeleving en op hoe ze externe, kant-en-klare services kunnen inzetten via interne oplossingen', om zo een complete en unieke service te creëren. Dat is beter dan standaardapplicaties te kopen en in te zetten die continu geconfigureerd moeten worden.

3. Vernieuw IT om innovatie uit te rollen

Je kunt als organisatie niet vanaf de zijlijn toekijken hoe jouw markt innoveert. McKinsey: "Zodra de waarde van nieuwe technologie maar enigszins is bewezen, moeten organisatie al starten met het testen ervan om de technologie eventueel binnen boord te halen. Dat is de enige manier om te voorkomen dat je achterstand oploopt en om een wat offensievere positie in te nemen." Dat betekent dus ook dat je mensen en middelen vrijmaakt om met nieuwe technologieën en businessmodellen te experimenteren.

Het is hoe dan ook tijd voor CIO's om te denken in ecosystemen en niet meer in interne silo's of netwerken. De belangrijkste elementen voor producten, services en operationele infrastructuren zijn afkomstig van buitenstaanders. De CIO moet vooral zorgen voor de teams en processen die innovaties kunnen herkennen, testen en direct integreren. En of je nou de interne IT externaliseert of de externe IT internaliseert; organisaties hebben snelle, efficiënte integratietechnologie nodig om van het ecosysteem een logisch, natuurlijk geheel te maken in plaats van een verzameling losse onderdelen.