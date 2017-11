Wat is de volgende stap voor machine learning?

Het betere technische framework maakt een groot verschil. Daardoor kan AI in de praktijk makkelijk worden toegepast. Dat betekent meer rekenkracht, beschikbare opslag, krachtige geheugendatabases, goed ontwikkelde algoritmen en het allergrootste voordeel: big data, een gevolg van de digitale transformatie en de basis van machine learning. Tegelijkertijd neemt de druk op bedrijven toe. Vandaag de dag zetten zij veel in op automatisering om competitief en innovatief te kunnen blijven en het tekort aan Nederlandse IT-specialisten te compenseren.

De grote hoeveelheden data waar bedrijven als gevolg van digitale processen over beschikken, zijn meestal diep in de systemen begraven. Veel organisaties proberen daar hun voordeel mee te doen, maar dat was altijd veel te kostbaar. Door machine learning is er echter veel meer mogelijk. Naast mensen kunnen ook intelligente algoritmen de data analyseren. Dat doen ze zo snel, compleet en intelligent dat ze in de allergrootste hoeveelheden nog verbanden kunnen ontdekken. Uit eerdere experimenten bleek al dat het menselijk brein data nooit zo snel en accuraat kan verwerken als een systeem dat op machine learning draait. Enkele nanoseconden zijn tegenwoordig genoeg.

Patroonherkenning is de meest gebruikte machine learning-variant: het leggen van verbanden tussen grote hoeveelheden data is slechts onderdeel daarvan. Het is belangrijk dat het algoritme ziet hoe een taak voltooid kan worden. Alleen op die manier kan de software afwijkingen van de norm herkennen en aanbevelingen doen voor het aanpassen van processen. Door machine learning-componenten te integreren, kan een applicatie autonoom denken, leren en plannen.

Maar, het gaat verder dan slechts een voorspellende data-analyse en vraagt om meer dan enkel berekeningen volgens rigide regels en triggering van events. Wendbaarheid is het sleutelwoord. Om dit te bereiken, en waarlijk goed te kunnen voorspellen, moet een systeem eenvoudig aan te passen zijn. Uiteindelijk veranderen data, databronnen, formats en processen voortdurend. Er moet ruimte overblijven voor creativiteit en innovatie. Inzichten en suggesties die met behulp van AI worden opgedaan horen te stimuleren, niet te beperken. Uiteindelijk wordt echt creatief en lateraal denkwerk nog steeds door mensen gedaan. Bedrijven die aan de slag gaan met AI maken de weg vrij voor een revolutie waarbij oude, rolgebaseerde processen plaatsmaken voor nieuwe, efficiëntere en intelligentere procedures.

Een soortgelijke bijdrage moet worden geleverd door softwareproviders. Machine learning kan alleen succesvol zijn als managementkennis wordt gecombineerd met IT-kennis én programmeervaardigheid. In vergelijking met kleinere bedrijven hebben grote aanbieders minder problemen met implementatie van zelflerende systemen. Wanneer je kunstmatige intelligentie integreert, is de meeste data automatisch beschikbaar en zijn toepassingen logisch. Denk bijvoorbeeld aan betaling van rekeningen, selectie van sollicitanten, evaluatie van ROI van marketing, of voorspellingen van klantgedrag in e-commerce.

Machine learning biedt klanten in een big-data omgeving veel mogelijkheden, zolang ze beschikken over de juiste ontwikkelingsvaardigheden voor het integreren van machine learning in hun applicaties. Nu AI steeds meer verschuift naar het heden, willen organisaties niet enkel inzicht in hun eigen proces krijgen via klassieke process mining, maar ook praktische ondersteuning bij het besluitvormingsproces. Zoals bijvoorbeeld raad over verdere optimalisatie van processtappen, of hulp bij het efficiënt wegnemen van eventuele drempels. Daardoor kunnen ze beter zien welke factoren invloed hebben en als eerst zouden moeten worden weggenomen.

Alexander Rinke is ondernemer in zakelijke software. Hij richtte Celonis in 2011 mede op en is Co-CEO en Chief Product Owner bij het bedrijf, dat leverancier is van software voor process mining: een nieuwe discipline in Big Data analytics. Celonis is één van de snelst groeiende softwarebedrijven ter wereld en helpt klanten als Siemens, 3M, Dow Chemicals, Vodafone en vele andere partijen miljoenen te besparen door hun belangrijkste zakelijke processen te verbeteren.

Als actief investeerder in nieuwe technologie hielp Alexander andere zakelijke softwarepartijen oprichten, zoals Testbirds en Talentry. Alexander is altijd al een ondernemer geweest: hij richtte zijn eerste bedrijfje op zijn 14e op. Hij is een actief spreker op conferenties van universiteiten, bedrijven en ondernemers en op beurzen.