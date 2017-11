De technologische tijdbom tikt ook in jouw bedrijf

Beeld je in dat jouw organisatie een zandloper is, waarbij de business het bolletje aan de bovenkant is en het technologieteam onderaan staat.

In een zandloper vloeit zand van boven naar beneden tot het boven leeg is en als het wordt omgekeerd vloeit het zand weer de andere kant op via de dunne nek, dat de enige verbinding is tussen de ene bol en de andere. Afhankelijk welk perspectief je hebt komt het zand snel naar je toe, of valt het van je weg.

Bij veel organisaties is die verbinding verstopt geraakt. Zie het zand als geld: de stroom van de businessbol naar de technologiebol vertraagt en in sommige gevallen droogt het helemaal op. Waarom is dat? Deels omdat de business jarenlang alleen de uitstroom van het zand heeft gezien met een minimale tot helemaal geen toestroom als de bollen werden omgedraaid, en deels omdat het geld dat nodig is voor nieuwe initiatieven in het algemeen opdroogt.

De waarheid is dat de meeste technologieprogramma's niet in staat zijn de zakelijke doelen te ondersteunen. Vaak is de tech-ROI een berekening die alleen maar wordt gemaakt in de onderste bol, en doet het weinig in het bereiken van echte zakelijke doelen.

Helaas wordt dat nog eens verergerd als het leiderschap in het bedrijf ambivalent staat ten opzichte van technologie. De betrokkenheid die leiders hebben varieert per bedrijf, industrie en land, maar in het algemeen zijn directies graag bereid onderpresterende autonoom werkende technologie-afdelingen jarenlang te tolereren.

Dr. Ken van Ierlant, een van de bedenkers van de theorie achter digitale platformen, legt uit waarom dit fenomeen zijn einde nadert. Dat is niet vanwege het eindelijk beter worden van de gesprekken tussen de business en IT en we op weg zijn naar echte partnerschappen tussen beide, maar omdat nieuwe urgente en noodzakelijke veranderingen betekenen dat de directie niet langer de traditionele bedrijfs-IT kan accepteren. Bedrijfs-IT is overigens altijd iets uit het verleden, en niet noodzakelijk toekomstbestendig.

Welke nieuwe dwingende uitdagingen komen niet door de verbindingsnek in de zandloper?

1. Echte disruptie adresseren

De directies hebben met eigen ogen kunnen zien hoe een conceptueel verhaal over digitale disruptie nu angstaanjagend reëel is geworden. Veel bedrijven hebben hun marktwaarde onder druk zien komen te staan nu Amazon, Google en een hele rits innovatieve start-ups zich in hun territorium nestelen. Het risico van het niet reageren hierop is nu veel groter dan het risico om iets nieuws te doen.

2. Het bestrijden van consumerization dat schaalvoordelen uitholt

Nu de connected consumenten worden omringt door nieuwe marktpartijen die selecte diensten op nieuwe manieren aanbieden, zien veel bedrijven hun traditionele schaalsystemen, ooit de motor achter succes, onder druk komen te staan. In 2017 is de waarde van een kostbaar eigen wereldwijd distributienetwerk, een netwerk van enorme magazijnen, of het hebben van meer vestigingen dan anderen, te betwijfelen. Dus waar zit de werkelijke waarde van je merk?

3. Het creëren van marktaandeel door Intangible Digital Assets (IDA)

Ooit werden bedrijven gewaardeerd op basis van een vermenigvuldiging van de omzet. De eerste multiplier was omzet uit productverkoop, dan een nieuwe multiplier voor omzet uit diensten. Tegenwoordig gaat het meestal om een multiplier met betrekking tot software, maar binnenkort zijn de echte waardebepalers hoofdzakelijk de Intangible Digital Assets. Dus assets die niet goed zijn te kwantificeren op je balans, maar wel inkomsten genereren uit simultane transacties op schaal. Wat zijn jouw Intangible Digital Assets?

4. Vermorzel de financiële olifant in de kamer

Directies hebben er een topsport van gemaakt om slimme kostenbesparingen door te voeren om zo lagere winsten te camoufleren. Het inzetten van goedkopere arbeid in offshore en het outsourcen van bedrijfsonderdelen hebben hun beste tijd gehad als tegengif voor tegenvallende ROCE en RONA en kreupele groei. Zoals Ken van Ierlant zegt, "in een diensteneconomie waarin we nu leven, kan je je niet uit je lijden Capexxen." Capex is Crapex geworden als het gaat om technologie. Crapex is een wat ruwe uitdrukking die komt van Andrew Flint en het beschrijft perfect hoe bedrijven de investeringen in technologie zien. Je hoeft alleen maar te kijken naar de hoeveelheid geld die naar achterstallige technologie gaat om te begrijpen hoe serieus dit probleem is in grote bedrijven. Gartner kwam in 2011 met de term technologieschuld om dat probleem te duiden en sindsdien is die technologieschuld wereldwijd al gestegen naar meer dan 1 biljoen dollar. Persoonlijk ken ik een grote bank die meer dan 600 miljoen dollar aan technologieschuld heeft.

De essentiële vraag die directies en leiders inladen in hun zandloper is welke bijdrage bedrijfstechnologie heeft in het oplossen van die vier grote dwingende uitdagingen (disruptie, consumerization, IDA, financiële kosten/inkomensbeperkingen).

Als je de kimono van de meeste digitale transformatieprogramma's opent, zal je zien dat ze elke fundamentele impact op die dwingende uitdagingen missen. Veel transformatieprogramma's in bedrijfs-IT zijn niet meer dan glimmende objecten die liggen op een multiplex laagje die de onhoudbare dure legacy maskeert waarvan alles afhankelijk is. Zelfs met initiatieven als Agile, DevOps en cloud is er niets substantieel veranderd. Van de IT-uitgaven is 85 procent niet onderscheidend voor het bedrijf. Capex wordt nog steeds verkwist op niet-presterende assets, data blijft opgesloten in applicaties, legacy is vrijwel altijd een spaghetti onder een laag van omnichannel en API's. En dat is waarom het budget om IT draaiende te houden nog altijd groter is dan het budget voor veranderingen, waardoor de verhoudingen tussen kosten en inkomsten steeds verder uit balans komen.