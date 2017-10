AI en machine learning veranderen je IT-strategie

Machine learning en artificial intelligence (AI) veranderen sneller dan ooit de wereld om ons heen. We hebben zelfrijdende auto's, natural language processing en computers die schaken met grootmeesters. Hoewel AI en machine learning nu snel gemeengoed worden, hebben ze vooralsnog nog geen belangrijke gevolgen voor de bedrijfs-IT. .

IT-servicemanagementbedrijf ServiceNow heeft onlangs een onderzoek gehouden onder 500 CIO's in elf landen, waaronder Nederland. Onderwerp was de rol van AI in de bedrijfs-IT. OM een beter inzicht te krijgen in de data die daaruit is gekomen en wat dat betekent, heb ik onlangs gesproken met Dave Wright, de chief innovation officer van ServiceNow.

Hoe is de rol van de CIO veranderd?

Dave Wright: De agenda van de nieuwe CIO is anders ingevuld dan een paar jaar geleden. De CIO van gisteren was belast met het onderhouden van de technische infrastructuur bij het bedrijf waar hij werkte. De CIO van vandaag is een partner van de leiders in het bedrijf en is belast met het vinden van manieren waarop technologie het bedrijf in een marktleidende positie brengt. Dat betekent onder meer het onderhouden van de vaardigheden van het personeel, het herinrichten van bedrijfsprocessen en het stuwen van de digitale transformatie.

Veel IT-professionals zien machine learning en op AI gebaseerde automatisering als iets negatiefs en bedreigend - vooral omdat ze denken dat het hun baan gaat kosten. Geloof jij dat en wat kunnen CIO's doen om dat te tackelen?

Dat is wellicht het grootste misverstand. Machine learning en AI laten banen niet verdwijnen; ze zijn aanvullend op de vaardigheden van IT-professionals. Feit is dat de hedendaagse omgeving veel gecompliceerder is dan ooit, en het is onmogelijk voor IT-operations om alle verschillende bewegende delen te managen. Machine learning kan de beste vriend zijn van de IT-pro. Ze moeten zich alleen beseffen op welke manier het kan worden gebruikt om hun werk makkelijker te maken. De beste manier om dat te bereiken en de IT-pro mee te krijgen is ze te betrekken bij het ontwerpproces. Op die manier hebben ze enig zeggenschap in hoe het wordt ingezet en waar het voor wordt gebruikt.

Het onderzoek laat zien dat 89 procent van de deelnemers zeggen dat ze machine learning gebruiken in hun organisatie. Dat vindt ik een beetje hoog percentage. Heeft dat je verrast?

We hadden niet verwacht dat dat cijfer zo hoog zou uitvallen, dat was dus een verrassing. Maar als je verder kijkt zie je dat de data laat zien dat slechts 3 procent machine learning door het hele bedrijf gebruikt en 20 procent het op bepaalde plekken in het bedrijf inzet. Nog eens 26 procent draait pilots en de grote meerderheid, 40 procent, zit in de onderzoeks- en planningfase.

Dat is logisch omdat het gebruik van machine learning een kwestie is van kruipen-lopen-rennen voor de meeste organisaties, het verloopt in fases. In de eerste fase wordt machine learning gebruikt om iets te beschrijven. Het analyseert de data en helpt in het interpreteren ervan. De volgende fase is meer cognitief, waarbij AI begint met het oplossen van problemen. In de derde fase begint de technologie met het voorspellen van dingen. Het kan bijvoorbeeld voorspellen dat er een beveiligingsincident gaat plaatshebben op basis van andere data.

De laatste fase, en daar zijn we nog jarenlang van verwijderd, is voor te schrijven waar AI in staat is zaken te voorspellen en vervolgens actie te ondernemen om daarop te reageren. In geval van het laatste voorbeeld zou AI niet alleen het security-incident kunnen voorspellen, maar ook de benodigde stappen ondernemen om het te voorkomen. Om dat te kunnen moet AI zichzelf gebruiken op een iteratieve manier.

De data laat zien dat cybersecurity het meeste gebruik van totale automatisering kent, namelijk 24 procent. Maar het heeft tevens de grootst verwachte toename daarin - tegen het jaar 2020 wordt 70 procent van de beslissingen volledig geautomatiseerd genomen. Verwachtte je dat?

Dat is volkomen logisch. Als je kijkt naar hoe automatisering in het verleden werd gedaan, dan zie je dat het een beslisboom was met hard gecodeerde 'als dit, dan dat'-typische regels. Tegenwoordig, vanwege de complexiteit, raken we daarvan weg en de regels moeten on-the-fly worden herschreven. Dat is vooral het geval in security, waar de risico's groot zijn. Machines kunnen veel sneller dan mensen datasets verwerken en de regels herschrijven. Zie het zo: de slechteriken gebruiken allemaal machine learning om malware te creëren, dus het is logisch dat je machine learning gebruikt in je verdediging.

Een flink aantal van 47 procent van de ondervraagden zegt dat een gemis aan vaardigheden een barrière is in het inzetten van machine learning. Dat lijkt me zeker goed nieuws voor engineers die zoeken naar nieuwe kansen. Welke vaardigheden worden het meest gemist?

Dat is zeker goed nieuws, omdat er geen tekort aan nieuwe kansen is voor IT-pro's. De meeste tekorten zijn in datawetenschappers en specialisten in machine learning. De meeste vacatures bestonden enkele jaren geleden niet eens. Ik denk dat een belangrijke uitdaging voor de IT-industrie is dat het moeilijk is plekken te vinden waar die vaardigheden worden getraind. Maar ik zie dat er steeds meer onderwijsinstellingen in dat gat springen, dus daaraan wordt gewerkt.

Nog een laatste advies aan de lezers?

Een paar kernpunten. De eerste is dat je je databronnen moet opschonen omdat slechte data leidt tot slechte uitkomsten. De meeste bedrijven hebben enorme hoeveelheden data, waarvan veel kan worden beschouwd als slechte data - dat is data met gemankeerde of weinig informatie. De data die in machine learning-systemen worden gepompt moeten van goede kwaliteit zijn om de beste beslissingen te krijgen.

Daarnaast moeten bedrijven hun KPI's herzien. Als voorspellende tools worden gebruikt om fouten op te lossen, bijvoorbeeld, dan is de juiste metriek de gemiddelde tijd tot het verschijnen van de fout in plaats van de gemiddelde tijd tot het repareren ervan. Met security zouden de voorkomen incidenten moeten worden gemeten in plaats van de tijdsduur in het vinden van een inbreuk. Machine learning verandert zaken, en de manier waarop succes wordt gemeten verandert mee.