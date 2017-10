Machines sturen mensen aan, niet andersom

General Electric heeft 650 olieplatformen van BP uitgerust met sensoren en software die operationele data stuurt naar een centraal platform dat de data analyseert om zo te zorgen dat de platformen beter kunnen draaien - wat ze 2 tot 4 procent efficiënter heeft gemaakt.

De CIO van GE, Jim Fowler, zegt dat de meeste van die verbeteringen te danken zijn aan machines, en niet aan mensen. "Machines vertellen de mensen wat ze moeten doen en niet andersom", zei Fowler op een bijeenkomst van de Open Networking User Group (ONUG) vorige week in New York. De sensoren en bijbehorende softwareplatform brachten incrementele verbeteringen in de productie en voorkwamen downtime. Hij noemt het de samensmelting van IT met operationele technologie in de creatie van waarde.

IoT-efficiency

Machines die deze geavanceerde systemen gebruiken kunnen problemen zelf diagnosticeren en zo het onderhoud te versnellen en minder downtime te gebruiken. De Field Vision-app van GE doet datzelfde ook in de eigen productielijnen van GE die gasturbines en medische apparatuur maken. De productielijnen rapporteren diagnostische data naar een centrale hub, en als een deel van de apparatuur moet worden vervangen, start het systeem automatisch een proces in de supply chain om die te bestellen.

Fowler noemt dat de volgende evolutie van ERP: machine resource planning (MRP). Op het moment dat technici arriveren om een machine te repareren, hebben ze al direct de nodige onderdelen en kunnen ze hun tijd direct besteden aan het oplossen van het probleem en hoeven ze niet eerst te zoeken naar wat het probleem precies is.

"AI wordt gebruikt om 75 procent van de scope van veel reparaties te bepalen", zegt hij. "We weten welke onderdelen er moeten zijn, welke vaardigheden er nodig zijn, we hebben een volledig overzicht van de materialen, hoe de machine in elkaar steekt en wat zijn onderhoudsverleden is." GE hoopt hiermee alleen al dit jaar 2,5 miljoen dollar te besparen op de productiekosten.

GE stelt deze technologie ook beschikbaar aan zijn klanten als onderdeel van het merk GE Digital. Doelen daarbij zijn een betere uptime van de systemen bij de klanten en een hogere operationele snelheid, wat inhoudt dat de machines meer produceren. "Het idee erachter is dat onze klanten meer waarde kunnen halen uit de producten die ze al van ons hebben", zegt Fowler. Hij zegt dat dat uiteindelijk 10 miljard dollar aan extra omzet kan betekenen voor GE.

Een grote rol voor de cloud

Naast het gebruik van machine-gerelateerde data om de productie te verbeteren, maakt het bedrijf tevens veel gebruik van de publieke cloud om veel van die projecten te ondersteunen. GE heeft een softwareplatform gebouwd die werkt als de centrale hub, genaamd Predix. Dat draait op zowel een private cloud die het bedrijf zelf host, maar het gebruikt tevens de publieke cloud, waaronder die van AWS en Microsoft Azure. Fowler zegt dat zijn doel is het gebruik van on-premise middelen te verminderen en nieuwe applicaties in de publieke cloud te bouwen. Hij merkt op dat de publieke cloud minder duur is voor GE dan de bestaande infrastructuur van het bedrijf, hoewel hij toegeeft dat dat niet voor alle bedrijven zal gelden. Fowler schat in dat 40 procent van de infrastructuur van het bedrijf in de publieke cloud staat en voegt toe: "We gaan dat zo ver als mogelijk nog uitbreiden."

Verandering bij GE start van binnenuit

Het implementeren van deze praktijk in heel GE was niet binnen een dag gedaan, zegt Fowler, en het was onderdeel van een bredere inspanning in het bedrijf om software en andere nieuwere technologie te gebruiken om de business te ondersteunen. Belangrijk in de implementatie van deze strategie was het afbouwen van de traditionele verticale managementstructuren om meer gedeelde horizontale sofwtareplatformen te creëren. De Field Vision-app bijvoorbeeld wordt gebruikt door zowel de gasturbine als de medische productie-units, waar in het verleden die gebruik moesten maken van separate groepen die werkten met hun eigen versies van hetzelfde programma. Medewerkers worden tevens aangemoedigd om multidisciplinair te worden en hun agenda kent tevens trainingen voor professionele ontwikkeling, zegt Fowler.