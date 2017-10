Dit zijn de ethische principes van algoritmen

Afgelopen zomer werd een software-engineer veroordeeld tot 40 maanden cel voor zijn rol in dieselgate, waarin hij Volkswagen hielp om de uitstootregels te omzeilen. Eerder deze maand meldde de Pew Foundation dat 85 procent van het publiek regels wil om het gebruik van AI door bedrijven en organisaties aan banden te leggen. Deze verhalen laten sterke argumenten zien aan techbedrijven om het juiste te doen. Maar behalve slechts uit angst voor juridische gevolgen en een negatieve publieke opinie, zijn bedrijven zich wel degelijk bewust van de ethische implicaties van de AI-algoritmen die ze creëren.

Techbedrijven zijn actief op zoek naar principes die ze kunnen gidsen door deze ethische uitdagingen. Vorig jaar hebben Google, Facebook, Microsoft en IBM het samenwerkingsverband Partnership on AI opgezet, dat AI wil inzetten voor sociale zaken en daarbij ethische kwesties wil aanpakken. In oktober is DeepMind een onderzoeksinitiatief gestart op het gebied van ethiek en maatschappij, waarbij werd gezegd dat de ontwikkeling en inzet van AI "aan de hoogste ethische standaarden moet voldoen".

Zulke ontwikkelingen in de industrie geven al aan dat men zich realiseert dat algoritmen niet slechts neutrale tools zijn zonder een intrinsiek ethisch karakter.

Als een algoritme is ontworpen voor het verrichten van een specifieke taak, zal zijn ethische karakter afhangen van de evaluatie van het doel. Is het bijvoorbeeld juist gezichtsherkenning toe te passen op homosexuelen, autonome wapensystemen in te schakelen, sexrobots te ontwerpen of gerichte advertenties in te zetten die psychologische zwakheden van kwetsbare bevolkingsgroepen misbruiken? Het antwoord op die vragen zijn onderdeel van het karakter van het algoritme. Daarom kan een algoritme onmogelijk losstaan van zijn ethische karakter als het met grote waarschijnlijkheid zal gebruikt worden voor een specifiek doel.

Ethische kwesties kunnen ook een onvermijdelijk onderdeel zijn van de constructie van het algoritmisch model. Sommige onderzoekers merken op dat in de keuze welke verschillende algoritmen moeten worden gebruikt, ook de ethische aspecten meegenomen moeten worden. Andere onderzoekers beperken de functionele vorm van een algoritme zodat het makkelijker kan worden uitgelegd aan de mensen die er mee te maken krijgen. Het algoritme zelf behelst het waardeoordeel dat een iets mindere accuraatheid de begrijpelijkheid ten goede komt.

Om de zorgen over de impact weg te nemen kunnen standaarden worden ingebouwd in algoritmen die de keuzes van beslissingen kunnen leiden in velden als krediet, verzekeringen, werk, schooltoelating en vervroegde invrijheidsstelling, maar de standaarden kunnen conflicteren. Een algoritme dat accuraatheid maximaliseert zonder te kijken naar statistische gelijkheid belichaamt het morele principe dat accuraatheid in klassificatie rechtvaardig is. Een algoritme dat aangepast is om statistische gelijkheid na te streven belichaamt daarentegen het normatieve oordeel dat minder accuraatheid nodig is om te voorkomen dat historisch achtergebleven groepen nog meer ondergeschikt raken. Alleen een ethische reflectie kan bepalen welke van deze standaarden in rechtvaardigheid ingebed moeten worden in het algoritme.

Hoe zouden organisaties de ethische evaluatie moeten aanpakken van de algoritmen die ze ontwikkelen en gebruiken? SIIA heeft onlangs een opsomming gegeven van de principes in het ethisch gebruik van data, variërend van de Belmont-principes die zich uitspreken over onderzoek op mensen tot aan de principes van de Verenigde Naties over bedrijven en mensenrechten. De aanbeveling van SIIA is dat organisaties principes overwegen gebaseerd op rechten, welvaart, rechtvaardigheid en deugdzaamheid.

Organisaties zouden hun datapraktijken moeten beperken tot die die internationale principes van mensenrechten respecteren. Dat houdt in dat ze gelijkwaardigheid en autonomie van individuen moeten respecteren door te zorgen dat hun algoritmen zich houden aan het recht op leven, privacy, religie, eigendom, vrijheid van denken en zich houden aan de wet.

Organisaties moeten tevens trachten sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen in hun ontwikkeling en gebruik van algoritmen. Dat betekent voorrang te geven aan algoritmen waarvan de voordelen evenwichtig kunnen worden verdeeld en af te zien van algoritmen die disproportioneel tot nadeel leidt voor achtergestelde kwetsbare groepen. Organisaties zouden niet onverschillig moeten staan in hoe de modellen die ze ontwikkelen worden gebruikt, door wie de modellen worden gebruikt en hoe de voordelen van hun nieuwe analytische diensten worden verdeeld.

Organisaties moeten proberen algoritmen te creëren die de grootst mogelijke voordelen bieden voor mensen over de hele wereld. Dat betekent algoritmen creëren en gebruiken die menselijke welvaart verhoogt via verbeteringen in gezondheidszorg, werkplek, verzekeringen, kredietverstrekking, authenticatie, fraudepreventie, marketing, gepersonaliseerd leren, aanbevelingen, online adverteren en ga zo maar door. Kort gezegd, bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om algoritmen te gebruiken voor sociale verbeteringen.

En als laatste zouden organisaties datapraktijken moeten hebben die aansporen tot deugden die bijdragen aan menselijk welvaren. Ze zouden algoritmen moeten ontwerpen en implementeren die mensen in staat stellen deugdzame karaktertrekken te ontwikkelen, zoals eerlijkheid, moed, bezinning, zelfcontrole, nederigheid, empathie, samenhorigheid, zorg en geduld. Zou het gebruik van zorgrobots bijvoorbeeld de noodzaak van persoonlijke zorg voor geliefden wegnemen? Zou het gebruik van geautomatiseerde wapensystemen de noodzaak van menselijke moed beperken?

Het volgen van deze principes is geen recept dat automatisch kan worden afgewerkt. Ethische beoordelingen zijn nodig omdat bedrijven worstelen met het doen van het juiste in specifieke contexten. Niet iedereen zal het altijd eens zijn met deze ethische beoordelingen, maar alles bij elkaar geven deze principes wel een algemene leidraad voor de ontwikkeling van ethische datapraktijken.