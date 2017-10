De radicale verandering van de IT-afdeling

Deze bovenstaande grafiek van Forrester laat aan de bovenzijde zien zoals de IT afdeling vandaag de dag is. De onderste figuur toont hoe de afdeling er binnen een paar jaar eruit zal zien.

Het verschil zal enorm zijn, zoals een vergelijking van een ouderwetse telefoon ten opzichte van de nieuwste smartphone. Marc Cecere van Forrester Research verwacht dat het vijf tot zeven jaar gaat duren totdat de transformatie van de IT afdeling van een bedrijf is voltooid. Dan geeft de CIO leiding aan een afdeling die niet radicaal maar door vele kleine stappen is verandert. De afdeling is dan herkenbaar aan drie kenmerken: klein, snel en gespecialiseerd.

IT-structuur: Troef of droef

Cecere voorspelt dit in het onderzoek "The Future Tech Organization: smaller, faster, and more specialized". Vanzelfsprekend gaat het hier met name om een transformatie die drijft op digitalisering en klantgerichtheid. Volgens het Forrester onderzoek vraagt het customer-obsessed operating model (COOM) veranderingen in zes gebieden, namelijk structuur, cultuur, talent, metriek, processen en technologieën. Het onderzoek van Cecere richt zich vooral op één gebied, namelijk structuur.

Bij 70 procent van de bedrijven staat een reorganisatie van IT op het programma om zo beter om te kunnen gaan met de veranderende eisen van het zaken doen. Dit is het resultaat van het Forrester onderzoek bij 18.600 managers. Voor 8 procent van de deze groep staat deze reorganisatie als eerste prioriteit, voor 30 procent is het een belangrijk issue en voor 33 procent van de groep vormt dit onderwerp een aandachtspunt.

Tussen mogelijkheden en obstakels

IT-structuren kunnen zaken tot stand laten komen, zegt Cecere. Hierbij haalt hij de Havard Business Review aan, die in 2015 een klantgerichte structuur beschreef die kan leiden tot een groter begrip van de klant, een betere klantenbinding en een grotere klanttevredenheid. Aan de andere kant kunnen structuren ook obstakels vormen. Vooral dan wanneer er groepen worden opgedeeld in plaats van dat ze samenwerken, of er ontstaat een allegaartje die niet meer te beheersen valt.

5 Factoren die de toekomst bepalen

Door Forrester worden vijf factoren genoemd die de toekomstige structuur van IT afdelingen gaan bepalen:

1. Een grotere invloed van de bedrijfsvoering op technologische beslissingen:

In de afgelopen twee jaar is volgens het onderzoek het aandeel van verkopen van vakspecifieke IT-software en IT-service gestegen van 35 tot 39 procent. Daarom moet IT structureel deelnemen aan bedrijfsactiviteiten zodat factoren als schaalbaarheid en beveiliging steeds worden meegenomen bij planningen en realisaties.

2. De wereldwijde inzet van cloud:

De gang naar de cloud leidt tot een dalende behoefte aan interne technologische vaardigheden. Idealiter kunnen op cloud basis verouderde silostructuren verdeeld worden in technologie en processen.

3. Een ontwikkeling gebaseerd op gekozen diensten:

Monolithische software platforms voldoen niet meer voor de specialistische eisen. Microservices die verbonden zijn aan interfaces met gevestigde softwarepakketten bieden de flexibiliteit voor bedrijven die zich bezighouden met passende oplossingen waardoor ze zich kunnen onderscheiden van de concurrentie.

4. Verspreiding van Agile en DevOps:

In de studie staat dat "CIO's Agile governance-structuren moeten scheppen. En wel met snellere en flexibele end-to-end antwoordtijden, die alle systems of engagement kunnen overkappen".

5. Kunstmatige intelligentie en cognitieve technologieën:

Forrester voorspelt dat de meeste technologische functies worden aangevuld of vervangen door Artificial Intelligence (AI), robots, machine learning en natuurlijke taalverwerking. Dit zal eerst plaatsvinden bij eenvoudige functies zoals bij een backup, later ook bij change management of bij een transformatie.

Vele kleine teams met IT-specialisten

De genoemde ontwikkelingen resulteren in kleinere teams van IT-specialisten die voor de bedrijven waardeverhogend zullen zijn en die zich volgens Forrester op vele manieren veranderen. Zo vormen de infrastructuurprocessen een eerste automatiseringsdoel van software-engineers. Door de cloud zal het aantal benodigde supportmedewerkers teruglopen Het accent zal bij de verandering vooral liggen op governance, technologie, de klant en het milieu.

Volgens het onderzoek zal de specialisatie verder doorgevoerd worden in vakgebieden zoals relationship- and vendormanagement, data en customer experience. Carrière is niet meer gebaseerd op het aantal medewerkers dat je kunt aansturen maar hoe ver je expertise reikt binnen een bepaald vakgebied.