Nu al in Afrika: slimme contracten dankzij de blockchain

De blockchain is vooral bekend van Bitcoin. Maar zijn toekomst ligt vooral in het snel afsluiten van overeenkomsten.

Regelmatig ontstaan er diverse hypes rondom nieuwe technologieën. Daarom is het belangrijk niet alleen vanuit technologisch perspectief af te wegen of ze ook echt een vlucht nemen en benut moeten worden. Op de voorgrond moet het doel staan. Nieuwe technologieën kunnen een van de middelen zijn een doel te bereiken, maar wondermiddelen vormen ze nooit. Vaak vereist de invoering van nieuwe technologie ook een andere organisatiestructuur, strategie of een andere bedrijfscultuur.

De meest inefficiënte database van de wereld

Blockchain wordt al langer gebruikt voor de crypto-valuta Bitcoin, maar pas sinds kort is de technologie bekender geworden. Dat komt omdat het steeds vaker wordt gezien als een betrouwbare methode voor het bewaren van data. Vooral omdat de gegevens binnen dit systeem niet aangepast kunnen worden. Experts denken echter niet dat de toekomst van de blockchain in de creatie van almachtige databases ligt.

"De blockchain is bewust opgezet als een database die door geen enkele hoofdentiteit gecontroleerd hoeft te worden", zegt Sacha Hellermann, van consultancybureau Cocus. "Dat is de kracht van het systeem, maar tegelijkertijd ook een achilleshiel. Want er moeten voor het systeem wel zinvolle use cases gevonden en ontwikkeld worden, anders blijft het potentieel onbenut."

Het slechts beter opslaan van gegevens biedt naar het inzicht van expert onvoldoende gebruiksnut. "Ik zie slechts twee situaties waarin het op grote schaal gebruikt gaat worden", aldus Sascha Hellermann.

"Als eerste is het een basis voor cryptogeld zoals Bitcoin als middel voor mobiele betalingen, ten tweede is het te gebruiken bij smart contracting. Het toekomstig gebruik ligt vooral bij smart contracting, omdat dan geautomatiseerde afwikkeling van overeenkomsten mogelijk wordt, waarbij ook gelijk de betaling met cryptogeld afgehandeld kan worden. Blockchain vormt zo een platform dat waarborgt dat zowel bekende als onbekende partners hun overeenkomsten nakomen", geeft Sascha Hellermann als belangrijkste voordeel aan.

Overeenkomsten worden verwerkt in realtime, manipulatie is onmogelijk

Terwijl blockchain als basis voor cryptobetalingen reeds is ingeburgerd, is het gebruik bij overeenkomsten tot op heden nog beperkt. Hier zou al snel verandering in kunnen komen, want door blockchain wordt het mogelijk overeenkomsten en het complete administratieve beheer goedkoper, veiliger, makkelijker en vooral sneller te laten uitvoeren.

In plaats van het heen en weer sturen van bestellingen en opdrachtbevestigingen, zouden overeenkomsten zelfs grensoverschrijdend, door blockchain bijna in realtime gesloten kunnen worden. Uiteindelijk is blockchain gebaseerd op een inmiddels sterk verspreid peer-to-peer systeem waarbij vergelijkbare acties gecontroleerd, bevestigd en in blokken geconcentreerd en dan aan elkaar verbonden worden. Informatie in deze ketting van blokken (vandaar de naam blockchain) zijn niet aan te passen en lijken daarom in steen gebeiteld, waardoor manipulatie uitgesloten is.

Overeenkomsten die via blockchain zijn gedocumenteerd kunnen dus jaren later nog gereconstrueerd worden. Nieuwe informatie vervangt geen oude informatie maar wordt eenvoudig toegevoegd. Omdat het geheel aan informatie op vele verschillende plekken binnen het computernetwerk bewaard wordt is het niet mogelijk dat de informatie kwijtraakt, of dit nu onbewust of kwaadwillig geschied.

Drie vormen van blockchain voor verschillende toepassingen

Waar en hoe vaak gegevens bewaard worden hangt af van welke van de drie vormen van blockchain gebruikt wordt. Is er sprake van een eigen blockchain dan blijven de gegevens beschikbaar binnen het eigen bedrijfscomputernetwerk. Deze vorm is daarom in eerste instantie ideaal voor testwerkzaamheden voordat met ingrijpende projecten gestart wordt.

Bestrijkt het netwerk meerdere partijen zoals bijvoorbeeld alle contractanten van een bedrijf, dan spreekt men over een consortium. Geadviseerd wordt om in deze situaties, waarbij de informatie niet voor iedereen toegankelijk is, een wachtwoord in te stellen afhankelijk van de behoefte. Voor de meeste bedrijven geldt dat zulke "Public Blockchains", waarbij gegevens op internet opgeslagen worden, minder interessant zijn.

Kopen van land zonder overdracht bij de notaris

Terwijl grote delen van Afrika nog achterlopen wat IT-infrastructuur en trends betreft, lopen enkele Afrikaanse landen met betrekking tot blockchain en smart contracting duidelijk voor op de westerse wereld. Bijvoorbeeld in Ghana worden overeenkomsten met betrekking tot het kopen van land via blockchain afgehandeld en geregistreerd. Naast de handtekeningen worden in de blockchain ook details zoals de geografische coördinaten opgenomen. Een notaris, die in Ghana vaak vele kilometers verwijderd is, hoeft niet meer betrokken worden bij de overeenkomst. Wat vroeger dagen of zelfs weken duurde en hoge kosten met zich meebracht, kan nu door middel van blockchain direct plaatsvinden en zonder extra moeite en kosten.

Door deze voordelen zijn inmiddels ook enkele Europese bedrijven bezig om hun bestaande bedrijfsprocessen en structuren op middel- en lange termijn om te zetten naar blockchain, ondanks dat de op dit moment gebruikte methodes nog voldoen. "In een paar jaar zullen de bedrijven die gebruik maken van smart contracting een concurrentievoordeel behalen", stelt Sascha Hellermann.

Voorbeelden waarbij blockchain vooral ingezet kan worden, noemt Hellerman bedrijven en branches waar het afsluiten en administratie van overeenkomsten bijzonder belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld energiebedrijven, reisorganisaties, in de gezondheidszorg, telecommunicatiebedrijven als ook automotive en industrie in het algemeen.

"Bij magazijnbeheer kan blockchain heel belangrijk zijn, omdat volledig geautomatiseerd ervoor wordt gezorgd dat bijvoorbeeld de aanlevering van nieuwe goederen op elk moment kan plaatsvinden", aldus Sacha Hellermann "In het kader van IoT (Internet of Things) zorgt blockchain bovendien door het administreren van gegevens voor kwaliteitscontrole en maakt deze gegevens ook oproepbaar in de toekomst, zonder dat deze verandert kunnen worden."

Miljoenen overeenkomsten zonder de bank

Het is mogelijk met smart contracting vele stappen en kosten te besparen zoals bij de miljoenen overeenkomsten die energiebedrijven of hotelketens en reisorganisaties onderling of met de eindklant afsluiten. Uiteindelijk kan blockchain bijvoorbeeld beddencontingenten sneller en makkelijker tussen onderdelen van een concern verdeln, zelfs grensoverschrijdend.

En nog een ander voordeel: bij Bitcoin, en bijzonder de zogenaamde consortium coins binnen een blockchainconsortium, staan de banken buitenspel. Dan vervallen de normale tarieven die zich normaal gesproken in een rap tempo tot grote kostenpost kunnen ontwikkelen. De wisselkoersen vallen ook weg. Dit tot groot plezier van de bedrijven. Wat dan weer niet geldt voor de banken.