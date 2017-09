De banken hebben blockchain nodig (en andersom)

Blockchain staat zonder twijfel in het epicentrum van een financiële revolutie. De technologie zal waarschijnlijk in de komende tien jaar vele markten op zijn kop zetten, maar het heeft daarbij wel wat hulp nodig. Echte revolutionairen begrijpen dat er geen verandering is zonder compromis, en dat gegeven is ook voor blockchain relevant.

Hoewel de technologie de ruggengraat is van bitcoin, de cryptomunteenheid dat volgens sommigen de bancaire sector bedreigt, zal blockchain zelf hoogstwaarschijnlijk de hulp van de banken nodig hebben om echt het nieuwe financiële tijdperk in te luiden. De financiële instituties waren in de afgelopen jaren huiverig in het gebruiken van de technologie, waardoor het nog steeds maar mondjesmaat wordt toegepast. Maar dat verandert nu met de opkomst van bedrijven die duidelijk aan de banken kunnen laten zien wat de voordelen van blockchain voor hun bedrijfsvoering.

Wat banken kunnen doen voor crypto

Banken kunnen enkele problemen met blockchains primaire product, cryptomunten, oplossen. Het grootste probleem is de liquiditeit. Een cryptomunt is digitaal geld dat veel kenmerken heeft van een fysieke munt als de euro. Het is simpel om er waarde aan te geven (hoewel dat zeer volatiel is), om het eigenaarschap van iemands 'wallet' te bewijzen en het naar een vriend te sturen, maar er andere soorten van gebruik te vinden is enorm moeilijk. Het gegeven dat een cryptomunt moeilijk is uit te geven zal waarschijnlijk een obstakel worden als het meer populariteit krijgt. Deze trend is niettemin langzaam aan het veranderen.

Banken kunnen hierin helpen. Ze hebben immers de infrastructuur achter een modern financieel systeem en het toevoegen van de functionaliteit van een cryptomunt is een eenvoudige zaak. Banken kunnen retailers in staat stellen cryptomunten te accepteren in hun winkels, toestaan dat bitcoin-creditcards gebruik kunnen maken van hun verwerkingsinfrastructuur, of apps uitgeven, naast online portals, voor het onmiddellijk wisselen van cryptomunten naar nationale valuta en andersom. Dat zou de liquiditeit van cryptomunten verhogen en een stabiel platform bieden om het te gebruiken. Startups pompen al kapitaal in dit soort oplossingen en banken hoeven alleen maar te kijken naar wegen om die te integreren in hun bestaande producten.

Bedrijven als Legolas zijn de koplopers van die trend, door het bieden van betrouwbare exchange-platforms waar men crypto en standaard geld kan uitwisselen. Het platform werkt samen met de gereguleerde bank BanQix in Luxemburg in het aanbieden van bitcoin bankrekeningen en veilige wisseltransacties met 'echte' valuta. Daardoor is het vrij simpel te gebruiken in het dagelijkse leven. Dergelijke oplossingen maken de voordelen van blockchain beter toegankelijk voor de gemiddelde consument en dat is niet mogelijk zonder de hulp van banken.

Wat crypto kan betekenen voor banken

De vorige voorbeelden zijn vooral B2C, maar banken zullen waarschijnlijk ook blockchain gebruiken in een B2B-strategie. Geruisloos zullen daarin blockchain-afdelingen worden opgericht of fintech startups worden opgekocht die blockchain gebruiken om bestaande zakelijke processen te verbeteren. Een van de beste voorbeelden is Ripple, een blockchainsysteem dat op jacht gaat naar de voorheen ongenaakbare positie van SWIFT, de standaard in het versturen van geld. Met zo'n systeem zijn banken in staat om goedkoop en snel geld (of andere zaken) naar elkaar te transporteren. Op dit moment zijn er wereldwijd een aantal banken aan het testen met Ripple, maar XRP wordt nog steeds vooral privé gebruikt door crypto-kenners.

Er zijn tevens bedrijven die manieren ontwikkelen om geld te lenen via de blockchain, of de jonge technologie gebruiken om andere functies van een traditionele bank na te doen. De blockchain maakt het toekenningsproces bij een leningaanvraag makkelijker, doordat iemands kredietwaardigheid vanuit een hele stapel data automatisch en betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een voordelig compromis

Blockchain-fanatici mogen dan wel een aversie hebben tegen banken, en bankiers schrikken van het idee om een vooralsnog weinig geteste technologie te integreren, maar beide zijden hebben elkaar nodig om verder vooruit te komen. Als blockchains totale cryptovalutamarkt met rust wordt gelaten zal de kapitalisatie ervan blijven groeien, waarbij kapitaal vloeit van de banken naar exchanges als Legolas. Maar zonder een helpende hand van de traditionele bankindustrie zal blockchain uiteindelijk tegen grenzen aanlopen omdat opschalen steeds meer een uitdaging wordt vanwege het gemis aan brede acceptatie.

Een compromis wordt noodzakelijk, en als dat goed gebeurt zal dat alle betrokken partijen tot voordeel zijn. Banken hebben blockchain veel te bieden, en vice versa. De toekomst zal ze bijeen brengen tot het verwordt tot een opmerkelijk, en niettemin efficiënte samensmelting van nieuwe technologie en eeuwenlange marktervaring dat uiteindelijk de gebruikers voordelen biedt in lagere kosten en snellere transacties.