Scrum-rituelen zetten IT-serviceteams in hun kracht

Agile is hot. Maar liefst 98% van de organisaties die projecten uitvoeren op basis van Agile-principes rapporteert successen, zo blijkt uit het elfde State of Agile Report dat jaarlijks wereldwijd wordt uitgevoerd. Tot nog toe werd Agile voornamelijk toegepast bij softwareontwikkeling, maar inmiddels hebben ook marketeers en HR-managers het licht gezien en Agile met eigen manifesto's omarmd. Ondertussen dendert de Agile Release Train voort. Agile breidt zich als een olievlek steeds verder uit in organisaties.

Agile werken, net als Spotify, Netflix en Google, wie wil dat nou niet tegenwoordig? Het klinkt hip en jong. Het sluit bovendien naadloos aan bij een omgeving die steeds sneller en diepgaander verandert. Een markt die dynamisch, complex en onvoorspelbaar is geworden. Het is iets waar iedere organisatie mee te maken heeft. Wie in de toekomst wil blijven bestaan, moet zich razendsnel kunnen aanpassen. Steeds meer organisaties zien in dat hun traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt hen aan agility, oftewel wendbaarheid.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Wij ervaren dagelijks in onze adviespraktijk hoe 'agile werken' ondernemingen in een stroomversnelling kan brengen. De mogelijkheden voor continue verbetering worden bovendien nog eens bevestigd in het genoemde State of Agile Report. Agile werken levert volgens de onderzoekers een top drie van belangrijkste voordelen op. Zo zijn ondernemingen dankzij Agile in staat om beter met hun prioriteiten om te gaan (88%), de productiviteit neemt toe (83%) en de zichtbaarheid van projecten verbetert (83%). Ook de softwarekwaliteit neemt toe, de alignment tussen IT en business verbetert, de projectrisico's nemen af en de moraal van de teams neemt toe en last but not least: de leverbetrouwbaarheid stijgt. Het is met name die leverbetrouwbaarheid die ons triggerde om onze scope verder te verbreden. Immers, met agile werken binnen het domein van service- en beheerteams zijn wellicht ook grote voordelen te behalen. Onze nieuwsgierigheid was gewekt.

Fricties

Service- en beheerteams worden vaak overdonderd met een lawine van aanvragen voor werkplekken, servers, storage en alles wat daarmee samenhangt. Reageren in de trant van "We gaan ons best doen" en dan heel hard buffelen om toch maar meer te doen in dezelfde tijd, werkt niet langer. Inspanningsverplichtingen maken plaats voor resultaatsverplichtingen. De interne klant wil een betrouwbare, harde deadline horen in plaats van "over ongeveer zes weken ben je de eerste". Dit soort fricties op de werkvloer kun je wegnemen door te kiezen voor een agile manier van werken en door bijvoorbeeld te scrummen. Inmiddels hebben wij bij enkele van onze grote klanten ervaring opgedaan met het begeleiden van Agile serviceteams bij onder meer het uitrollen van werkplekken en IT service management teams.

Agile dwingt serviceteams om na te denken over hun positionering. Welke services bieden we nu eigenlijk? Waar zijn we precies van en wat is ons hogere doel? Er wordt vaak geschermd met transparante up-to-date service-catalogi, maar wij treffen die in de praktijk weinig aan. Daarnaast constateren we dat sommige diensten waarvan is afgesproken om ze uit te faseren, nog steeds worden uitgevoerd. Beheer- en serviceteams zijn doorgaans namelijk enorm servicegericht. "Nee"-zeggen past daar niet in. Transparant maken welke service er geleverd wordt en daaraan een backlog toevoegen met de werkvoorraad gevat in user stories, maken ook dit soort zaken snel inzichtelijk en bespreekbaar.

Begrip

Is het niet vreemd dat we hiervoor een softwareontwikkelmethodiek inzetten? Dat is minder vreemd dan op het eerste gezicht lijkt. Servicemedewerkers die op een afdeling Infrastructuur of Werkplekbeheer werkzaam zijn, doen ook zaken met collega's die op een agile manier werken. Door eenzelfde werkwijze te hanteren, ontstaat meer begrip voor elkaars werk. Er ontstaat een nieuwe dynamiek in de samenwerking waardoor je elkaar voortaan als serieuze gesprekspartners beschouwt. Een andere reden is dat serviceteams in de praktijk al van alles hebben geprobeerd om voorspelbaar werk af te leveren. Meestal met sterk wisselende resultaten. Als ze vervolgens zien dat deze werkwijze bij andere disciplines blijkbaar werkt, staan ze eerder open voor een nieuwe manier van werken.

Serviceteams willen eveneens in een veel eerder stadium aangehaakt worden bij het primaire proces en niet voortdurend worden overvallen. Last-minute acties vallen zelden in goede aarde. "Waarom komen ze daar niet eerder mee", zo luidt meestal de standaardreflex. Te elfder ure nog even wat terabytes storage aanvragen zet storagebeheerders die voor de provisioning moeten zorgen voor het blok en dat vindt niemand prettig. Bovendien komt er bij zo'n op het eerste gezicht simpel verzoek, vaak veel meer kijken. Met andere woorden: zowel de interne, facilitaire dienstverlener, als de product owners en de eindgebruikers hebben allemaal belang bij transparantie, voorspelbaarheid, wendbaarheid en adaptiviteit, oftewel de zaken die je met behulp van Agile kunt realiseren.

Waan van de dag

Service-medewerkers zijn meestal uit een ander hout gesneden dan softwareontwikkelaars die het scrummen tegenwoordig al op school aanleren. Ook daarmee dien je in de praktijk rekening te houden. Serviceteams stellen zich vaak gedienstig op en willen in principe elk verzoek direct honoreren.

Daarom dient het team helder te hebben welke operationele activiteiten direct opgepakt worden en welke activiteiten planmatig via de backlog kunnen worden afgehandeld. Teams worden daardoor voorspelbaarder en leven minder met de waan van de dag. Recent hebben wij dit meegemaakt met een team. Van alle kanten kwam het werk op het team af. Door het onderscheid tussen change- en run-activiteiten duidelijk te maken en voor de operationele run-zaken continu aandacht te hebben voor verbeteringen, kun je die operationele druk omlaag brengen. Voor de change-activiteiten wordt dan strikt vastgehouden aan de Scrum-rituelen, zoals de sprintplanning, dagelijkse stand-up meetings en de retrospectives.

In het begin vinden de teamleden die rituelen maar omslachtig en tijdrovend, maar op een gegeven moment zien ze de waarde ervan in, zeker als ze zien dat ze hen echt helpen in het plannen van het dagelijkse werk. Desondanks is bij veel IT Service-afdelingen de volgorde van binnenkomst nog steeds bepalend voor het stellen van de prioriteiten. Het lijkt erop dat softwareontwikkelaars al een stap verder zijn en in het algemeen wat zakelijker ingesteld zijn dan de gemiddelde servicemedewerker.

Op de volgende pagina: Hoe krijg je je serviceteam aan Agile?