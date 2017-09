Pas op voor de valkuilen van agile

We zijn de hype voorbij, iedereen begrijpt inmiddels dat je niet zult overleven zonder agility. Nu staan er nieuwe uitdagingen voor hun deur. De eerste winsten van werken met daily standups, fysieke planborden of snellere oplevering van online en mobiele functionaliteiten zijn behaald. Na de eerste succesvolle pilots willen organisaties nu opschalen met agile, maar veranderingen borgen blijft lastig. Management en medewerkers vallen snel terug in oude gewoonten en werkwijzen. En hoe zorg je ervoor dat met het opschalen de teams niet los van elkaar hun eigen successen nastreven, maar gezamenlijk bijdragen aan de waarden van de organisatie? De ervaring leert dat dit pas na jaren daadwerkelijk inslijt in de organisatie.

Sinds de introductie van het agile manifesto in software-ontwikkelteams heb ik de valkuilen van de agile principes leren kennen. Oudere organisaties die niet uit het agile-tijdperk komen, dienen om te gaan met een immense verandering binnen de organisatie. Het neerzetten van agile teams is relatief eenvoudig, maar dan begint het pas: een effectieve organisatie met tientallen of zelfs honderden teams vraagt meer, zoals een globaal ontwerp en een lange adem. Een overstap naar agile is niets anders dan verandermanagement en vergt jaren van ontwikkeling en borging.

Het design van een agile organisatie is leidend. Een globaal ontwerp geeft richting en energie en geeft de mogelijkheid om te monitoren of de agile beweging in de juiste richting is. Het belangrijkste is dat een organisatie weet waar het naartoe wil, en daarom begint met de grote lijnen, niet met de details. Je start met een grof design. Zo weet iedereen waarom we moeten bewegen, wat we willen bereiken en hoe de organisatie er ongeveer uit komt te zien, en wat het kader is waarbinnen gewerkt wordt. Het is in deze fase belangrijk om nog geen rigide grenzen te stellen, zodat de denkkracht van de teams optimaal benut kan worden. Daarop ga je zo snel mogelijk aan de slag met de eerste producten of diensten, zodat je kunt zien wat wel en niet werkt. Zo kun je eenvoudig bijstellen of juist opschalen.

Agile werken gemeengoed maken kost jaren

De omzetting naar agile lukt over het algemeen wel binnen negen maanden, maar dat betekent niet dat het business as usual is geworden. Een organisatiebrede agile transformatie moet erin slijten. Een organisatie moet ruim twee jaar uittrekken voordat het niet meer terugvalt op oude werkwijzen, waarbij plots weer gedetailleerde planningen en budgetten gevraagd worden, en daily standups van een kwartiertje vervallen tot zittende vergaderingen van een uur. Bij de eerste hobbel houdt iedereen de agile principes nog wel vol, maar bij de volgende blijkt dat al een stuk lastiger.

Nieuwe bedrijven als Booking.com, Coolblue en Spotify weten niet beter, zij zijn groot geworden in het agile tijdperk. Voor organisaties die de overstap naar agile maken zijn er handvatten:

Zorg voor een goed organisatiedesign. Begeleid de agile transformatie met een actief team aan de hand van het globale organisatieontwerp. Design is zo belangrijk. Groeien en simpelweg meer teams neerzetten heeft geen nut zonder achterliggend plan. Een bedrijf van twee man weet precies van elkaar wat ze aan het doen zijn. Met een groep van twintig man kun je ook nog goede afspraken maken, maar als je het over tientallen tot honderden teams hebt, dan moet je keuzes maken. Zoveel teams vragen om maatwerk communicatie en richting, maar gebaseerd op 1 visie en plan.

Koppel teams aan een organisatiewaarde. In een agile organisatie werken de teams niet gekoppeld aan een bedrijfsfunctie of voormalige afdeling, zoals HR of marketing. In plaats daarvan moeten teams worden ingedeeld op onderdelen die waarde voor de organisatie opleveren - zoals zaken die helpen om marktaandeel te winnen of de klantervaring te verbeteren. Zo kunnen teams van een retailer zich bijvoorbeeld richten op fulfillment. Daarbij richten ze zich op alles wat nodig is om de klant een goede ervaring te bieden, ongeacht het type product dat een klant koopt of hoe en waar zij de bestelling plaatst.

Hanteer best practices van grootschalige organisatieveranderingen. Een agile transformatie is een grootschalige organisatieverandering. Participatie en enthousiasme van de betrokken en nog te betrekken medewerkers is cruciaal. Het creëren van een agile community met onderlinge kennisuitwisseling, maar ook het organisatiebreed delen van ervaringen en resultaten in sprintreviews en demo´s helpen hierbij. Laat teams bijvoorbeeld experimenteren met werkvormen en werkplekken. Delen met collega´s is essentieel, zodat men elkaar inspireert.

Als je ook een transformatie doorloopt, of gaat starten, neem dan bovenstaande aanbevelingen ter harte. Bedenk wat je wilt en verwerk dat in een richtinggevend globaal ontwerp. Maar blijf hier niet te lang in hangen; durf snel te starten en al doende te leren en bij te stellen. Laat dit begeleid en ondersteund worden door een ervaren en capabel agile transformatieteam, dat verstand van agile werken, organisatieontwerpen en organisatieontwikkeltrajecten heeft. Think big, start small, scale fast! Ik wens je veel plezier, succes en lering in deze mooie periode!