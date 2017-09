Hoe IoT de verzekeringsbranche nieuwe kansen biedt

De snelle groei van het Internet of Things zorgt voor miljoenen apparaten die vrijwel alles kunnen meten in de fysieke wereld, van weersomstandigheden en de telemetrie in vervoersmiddelen tot aan persoonlijke fitness-activiteiten en essentiële indicaties over je gezondheid. In de laatste vijf jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de betrouwbaarheid van persoonlijke slimme apparaten die het leven van de consument makkelijker maken en verrijken. Van het tellen van het aantal kilometers die iemand zou moeten afleggen om gezondheidsredenen tot aan het van afstand beheersen van je thuisklimaat: IoT wordt steeds meer een onlosmakelijk onderdeel van ons leven. Data is koning en dat opent een hele nieuwe wereld vol mogelijkheden voor de verzekeringsindustrie.

Nu IoT het dagelijkse leven verandert moeten verzekeraars eveneens veranderen, en een bedrijf creëren die meegaat met het tijdperk van de altijd online zijnde klant. Die verwacht meer diepgaande betrokkenheid en die verwachtingen zorgen voor een ongekend snelle verandering in de markt. Daarom zoeken verzekeringsmaatschappijen naar nieuwe manieren om die klantervaring te verbeteren en hun polissen te veranderen in levende, ademende producten. De dagen van de 'eeuwigdurende' polis is voorbij, waarbij je slechts twee maal in je leven ermee in contact kwam: bij het afsluiten en bij een claim. Dankzij nieuwe technologieën als het IoT ondergaat de verzekeringsindustrie een digitale transformatie die verzekeraars in staat stelt hun traditionele denkwijze om te zetten in meer frequente waardevolle contactpunten met hun polishouders.

Hoe IoT het risico voorspelt

IoT betekent continue verbinding en brengt daarmee een enorme hoeveelheid data naar buiten die verzekeraars de mogelijkheid biedt de klantervaring te verbeteren. Verzekeraars kunnen door die interactie overstappen van een reactief dienstenmodel naar een model dat gebruik maakt van voorspelbaarheid. Door de sensoren kunnen verzekeraars het risico meten in de fysieke wereld met zo'n nauwkeurigheid dat kan worden geanticipeerd op bekende risico's, en in sommige gevallen kunnen die worden voorkomen. Een goed voorbeeld is de manier waarop autoverzekeraars technologie gebruiken om de polishouders te wijzen op gevaarlijke routes. Door weerdata te combineren met de locatie van de auto kunnen verzekeraars de bestuurder erop wijzen dat er slechte weersomstandigheden aankomen en ze een veiliger route aan te bevelen. Daarmee zou een schadeclaim kunnen worden voorkomen.

Hoe ga je om met IoT-data?

Om dat niveau aan voorspelbaarheid te halen moeten verzekeringsmaatschappijen een solide datastrategie ontwikkelen. Toenemende rekenkracht maakt het makkelijker om grote hoeveelheden data te verwerken, maar het is belangrijk te bepalen welke datasoorten nodig zijn voor betere polissen en een betere klantervaring. Data uit social media kunnen verzekeraars informeren wat de beste tijd is om een klant te benaderen met een bepaalde aanbieding. Zo kan als een klant iets plaatst over de aanschaf van een nieuw huis een juist moment zijn om contact te zoeken over het aanpassen van zijn polissen, onder meer de inboedelverzekering of glasverzekering. Niet alleen helpt een dergelijke data-strategie de verzekeringsbedrijven, maar het levert de klant tevens een meer op maat gemaakte en duidelijkere dekking op die meebeweegt met zijn veranderende behoefte.

Door inzicht te krijgen in de facetten van het leven van de klant, kunnen verzekeraars binnenkort een holistisch plaatje schetsen en toekomstige risico's aanpakken. Dat leidt weer tot een nieuwe verandering die op dit moment al plaats heeft in de verzekeringsmarkt, alhoewel hierin in sommige landen wat obstakels zijn. Traditioneel afgebakende assurantieproducten (voor je auto, huis, leven, etc) komen steeds meer bij elkaar en er worden steeds meer van dergelijke polissen in elkaar geschoven tot één dienst. Dat kan in sommige (Westerse) landen niet zo goed vanwege juridische belemmeringen, maar in Zuid-Korea, Zuid-Afrika en de Filipijnen wordt druk geëxperimenteerd met gebundelde producten die elk aspect van het leven van de klant dekt.

De opkomst van de marktverstoorders

De verzekeringsindustrie is volop bezig met het samenvoegen, verbeteren en aanpassen van producten en diensten vanwege deze IoT-transformatie, maar de verzekeraars moeten nog een stapje verder gaan als ze effectief de concurrentie willen blijven aangaan. Zoals eerder aangehaald beginnen ze nu te begrijpen dat ze niet alleen moeten reageren op gebeurtenissen nadat er aanspraak op de dekking wordt gedaan, maar ze zullen een actieve rol moeten spelen in het voorkomen of minimaliseren van risico. Vanwege de toegankelijkheid van IoT-data komen er nieuwe spelers op die de concurrentie aangaan met de gevestigde orde.

Ze nemen de rol aan van 'voorspellende beschermer'. Er ontstaan een golf aan bedrijven die van oudsher geen verzekeraar zijn die beschermingsdiensten aanbieden die lijken en aanvoelen als een typische verzekeringspolis. Veel verzekeraars zullen daarin moeten meegaan en moeten het zien als een kans om nieuwe partnerschappen te onderzoeken met grote technologie-innoveerders om zo te komen tot de meest dynamische polissen.

Strategisch en op maat gesneden

Zolang verzekeraars data en IoT-technologie blijven gebruiken zullen ze in staat zijn vooraan te blijven lopen. Natuurlijk kan technologische vooruitgang uitdagingen bieden in datamanagement en nieuwe polisstructuren, maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Verzekeraars die data en machine learning-tools weten te benutten kunnen aan strategische klantenbinding doen, de risico's verminderen en diensten aanbieden aan klanten op basis van patronen.

Met de toename van risico's tegenwoordig is de rol van de verzekeraar steeds belangrijker geworden nu ze klanten kunnen helpen in het voorkomen van problemen door het gebruik van voorspellende modellen. IoT en big data stellen verzekeraars in staat meer strategische, op maat gesneden en slimme polissen en diensten aan te bieden voor de hedendaagse klant.