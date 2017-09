Luchthavens moeten groter èn slimmer worden

Luchthavens spelen een grote rol in de economie en zijn essentieel voor regionale groei en ontwikkeling. Ze brengen tal van exploitanten en belangengroepen bijeen, van luchtvaartmaatschappijen, grondpersoneel en luchtverkeersbeheer tot consumenten, detailhandelaren en natuurlijk de regelgevende instanties. Deze groepen bevatten veel stakeholders met totaal verschillende uitgangspunten, functies en doelen.

De burgerluchtvaart groeit sterk en vanwege het almaar stijgende aantal passagiers, routes en vluchten staan luchthavens constant onder druk om hun beveiliging te handhaven of verbeteren. Ze zijn genoodzaakt hun operationele efficiëntie te verbeteren en moeten kostenverlagingen realiseren om winstgevender te worden en de marktdruk het hoofd te bieden. Maar met hun capaciteitsbeperkingen door het gebrek aan ruimte zijn het nieuwe technologieën die nieuwe efficiënties introduceren.

Naast geïntegreerde gegevensverzameling en betere, realtime communicatiekanalen worden het IoT (Internet of Things), automatisering, big data, robots, AI en virtual reality onderdeel van het ecosysteem van burgerluchtvaart. Willen luchthavens echter optimaal van deze technologieën profiteren, dan moeten ze processen ontwikkelen waarmee de samenwerking binnen luchtvaartgemeenschappen wordt vereenvoudigd en versneld.

Een complex ecosysteem beheren

Zowel in operationele als in klantgerichte functies bieden verbonden IoT-middelen een belangrijke mogelijkheid om processen te stroomlijnen. Realtime zicht op de conditie van middelen of locatiegebaseerde diensten en beacons voor bewegwijzering en asset tracking. Digitale marketing en signage, het delen van live informatie, sensoren op afstand voor de controle van start- en landingsbanen en omgevingscondities, IP-camera's gekoppeld aan software voor gezichtsherkenning of functionaliteit voor volledig digitale verkeerstorens. Bagageafhandeling, tracering van passagiers en selfservice incheckautomaten, we zien het overal.

Het is vrijwel onmogelijk om al deze typen technologie te beheren als ze worden geleverd door individuele subsystemen die allemaal afzonderlijk worden beheerd en onderhouden. Welke digitale tools, platforms of systemen de luchthavens ook kiezen, zonder het juiste netwerk of de juiste bouwstenen voor communicatie komen deze technologieën nooit volledig tot hun recht. Bij een inefficiënte implementatie is daarbij de kans groot dat deze nieuwe apparaten het netwerk overbelasten, nieuwe kwetsbaarheden veroorzaken en de ervaring van de reiziger nadelig beïnvloeden.

Niet alleen moeten de verschillende spelers in de luchtvaartindustrie beter op elkaar inspelen, maar luchthavens in het bijzonder moeten kostenverantwoorde IP-oplossingen gaan gebruiken voor de meeste systemen. Dit zorgt onmiddellijk voor betere verbinding tussen mensen, processen en slimme 'dingen' en vereenvoudigt het beheer van ICT. En dit is precies waar de 'verbonden luchthaven' een rol speelt.

Beheer van IoT krijgt bedrijfsbreed de hoogste prioriteit

Of het nu gaat om IP-beveiligingscamera's, verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) of informatieborden, het is voordeliger om alle processen via een enkel netwerk te beheren en te onderhouden. Bovendien biedt dit bedrijfsbreed betere zichtbaarheid. Maar implementaties die slecht zijn beveiligd, leveren gevaren op en apparaten met een verzwakte beveiliging kunnen toegang geven tot het netwerk. Steeds meer vaste en mobiele apparaten maken verbinding met de netwerkrand en het wordt dan ook steeds belangrijker dat deze IoT-apparaten effectief zijn geïsoleerd.

