Hoe je disruptie te slim af kan zijn

De meeste bedrijven die bang zijn voor de 'onbekende' concurrentie in dit digitaal tijdperk zijn zo druk bezig met zichzelf dat ze vaak de waarschuwingssignalen missen die aangeven dat disruptie gaat komen in de markt - en dan is het te laat. Maar bedrijven kunnen dat voorkomen door gebruik te maken van opkomende trends en te anticiperen op bewegingen in de markt.

Dat is wat futurist en auteur Daniel Burrus naar voren brengt in zijn nieuwe boek, The Anticipatory Organization: Turn Disruption and Change into Opportunity and Advantage, dat op 10 oktober verschijnt. Zijn stelling? Verandering is lineair, exponentieel en voorspelbaar. Burrus ondervond dat 93 procent van de duizend bedrijven die hij heeft gesproken zei dat hun grootste probleem te voorzien had kunnen zijn - maar ze hebben simpelweg niet goed opgelet.

Burrus deelde onlangs zijn filosofie met meer dan 100 IT-leiders tijdens de CIO100 Symposium in Colorado, waarbij hij stelde dat een van de belangrijkste redenen dat bedrijven worden verrast door marktontwikkelingen en onverwachte concurrentie is dat ze zo druk zijn met het kijken in de achteruitkijkspiegel dat ze de kansen die voor ze opdoemen niet opmerken. Als de traditionele retail aandacht had besteed aan trends in e-commerce en een startup met de naam Amazon.com, dan hadden ze nu geen honderden winkels per jaar moeten sluiten. Als Videoland en vergelijkbare aanbieders sneller waren overgestapt naar streaming video, wellicht had Netflix ze dan niet op de knieën gekregen. Als BlackBerry, toen nog Research in Motion, sneller had gereageerd op de komst van de iPhone, wellicht was het dan niet zo ernstig in de problemen gekomen. Als, als , als.

Disruptie is hier - als je ernaar zoekt

"Elke disruptie in de geschiedenis was duidelijk te zien", zegt Burrus. "Waarom heeft geen enkele taxichauffeur aan Uber gedacht? Waarom zagen de grote hotels Airbnb niet aankomen? Ze waren allemaal druk, druk, druk. Zo druk met zichzelf dat ze zichzelf de markt uitdrukten."

Het is niet makkelijk voor IT-leiders om de kansen als bij voorbaat te herkennen. CIO's, die toch al worstelen met hun rol als strategisch leider in de transformatie terwijl tegelijkertijd de bestaande infra moet blijven draaien, zijn druk bezig met het reageren en anticiperen op de bedreigingen en uitdagingen die op de organisatie afkomen. En als CIO's een kans opmerken, is het nog verdraaid moeilijk om de directie mee te krijgen. Burrus gaf een aantal strategische aanbevelingen om CIO's te helpen om de directie achter zich te krijgen en disruptie af te wenden.

Om disruptie te vermijden moeten CIO's zich bewust zijn van harde en zachte trends. Een harde trend is een projectie gebaseerd op meetbare, tastbare en volledig voorspelbare feiten, gebeurtenissen of objecten. Het is een toekomstig feit dat niet kan worden veranderd. Een zachte trend is een projectie die gebaseerd is op statistische gegevens die lijken op tastbare en volledig voorspelbare feiten. Een mogelijke toekomst.

Harde trends zijn onder meer het feit dat de demografie van de arbeidsmarkt jonger wordt naarmate meer babyboomers met pensioen gaan en de markt overlaten aan de Generatie X en de millennials. Het is logisch als de CIO die trend gebruikt om er innovatie mee aan te jagen. In plaats van de jongere generatie argwanend te bekijken kan de CIO juist de briljantjes eruit vissen en die meenemen naar meetings met het managementkader. Dat zal die millennials versterken en inspireren zodat ze energie steken in het verbeteren van het bedrijf.

Een andere harde trend is dat markten meer gereguleerd gaan worden. Burrus wees erop hoe Telsa's Elon Musk die reguleringen heeft gebruikt om zijn meerdere bedrijven op te bouwen onder de vlag van efficiënte energieoplossingen. "Elk bedrijf waarin hij stapte gebruikte reguleringen van de overheid. Hij speelde daarop, dus waarom jij niet? Als je meer tijd neemt om eens naar regulatie te kijken, kun je verbazingwekkende kansen zien."

