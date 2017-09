8 manieren waarop blockchain de vastgoedmarkt verandert

Het lijkt tegenwoordig nergens anders over te gaan dan over blockchain. De opkomende technologie die bekend werd als de fundering onder Bitcoin wordt tegenwoordig gebruikt in tientallen verschillende marktsegmenten, van tech tot aan de zorg en vastgoed.

Blockchaintechnologie kan in aanvang moeilijk te begrijpen zijn, maar feit is dat je dat begrip niet nodig hebt om ervan te profiteren - hoewel het wel makkelijker is als je het begrijpt. Je kan het zien als een digitaal grootboek waarin elke transactie is vastgelegd en nooit kan worden veranderd. Hackers kunnen het niet aantasten omdat het grootboek niet centraal staat opgeslagen maar is verspreid in een computernetwerk.

De voordelen van blockchain zijn legio en kunnen van dienst zijn in vele markten, waarbij sommigen de technologie het begin vinden van "een grotere revolutie dan het internet". Hier geef ik een voorbeeld hoe het de vastgoedmarkt gaat veranderen.

1. Weg met de rompslomp

Het zijn niet alleen de kopers en verkopers die ziek zijn van al die kostbare regelzaken die bij het kopen en verkopen van een pand komen. Ook makelaars zouden er liever vanaf zijn. Neem bijvoorbeeld de notaris, of alle rompslomp rond het afsluiten van een hypotheek.

Blockchain zou aan veel van die langdurige processen een einde kunnen maken, omdat het systeem iedereen toegang biedt tot vaststaande en juiste informatie over het vastgoed. Door het digitaliseren van die processen waarin direct versleutelde transacties en communicatie plaatsvindt, kunnen veel stroperige processen worden weggesneden.

2. Terugdringen van fraude

Omdat blockchain niet kan worden gecorrumpeerd heeft het de kans op vervalste documenten en bijkomende fraude vrijwel weggenomen. Elk vastgoed heeft zijn eigen unieke record die het onmogelijk maken voor iemand anders dan de eigenaar om te repliceren. Alleen de eigenaar zou in staat zijn het pand te verkopen of te koop te zetten.

3. Slimmere contracten

Slimme contracten zijn bedoeld om de behoefte aan handmatige verwerking van transacties te verminderen, waardoor bepaalde acties uitgevoerd kunnen worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. In het geval van vastgoed betekent dat dat acties worden uitgevoerd zodra de benodigde betaling is ontvangen, waardoor het voor kopers en verkopers niet meer mogelijk is om zich te onttrekken aan (delen van) de overeenkomst.

Dat is goed nieuws voor de vastgoedmarkt omdat het betekent dat het consumentenvertrouwen wordt versterkt dankzij de wetenschap dat hun overeenkomst gegarandeerd is vanwege het systeem zelf - en niet afhankelijk is van de willekeur van mensen.

4. Makkelijkere internationale transacties

Omdat blockchain van nature gedecentraliseerd is, is het makkelijker dan ooit om internationale transacties te doen. Dat is een van de redenen waarom Bitcoin zoveel succes heeft als wereldwijde munteenheid. Om dat te bewerkstelligen is het nodig dat er overeenkomsten worden gesloten tussen marktpartijen en overheden, maar aangezien de vraag bij het publiek alleen maar toeneemt zullen overheden over de gehele wereld niet anders kunnen.