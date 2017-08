Waarom 9 van de 10 projecten in digitalisatie falen

Het veranderen van je businessmodel en je organisatie via digitale technologie heeft nogal wat voeten in de aarde. Over de verschillende aspecten daarvan hebben we hier bij CIO al vaak geschreven. Ook in gesprekken met Nederlandse CIO's en andere IT-leiders merken we dat niet alleen iedereen wat anders onder digitale transformatie verstaat, zowel in beleving als in uitvoering, maar dat het ook nog eens gepaard gaat met vallen en opstaan, hard poetsen en veel praten.

Toch zijn er mooie voorbeelden te vinden van bestaande grote ondernemingen die zichzelf opnieuw proberen uit te vinden, zoals in de auto-industrie waarin sommige fabrikanten zich in de toekomst niet meer zien als automaker maar als dataleverancier, waarbij de (al dan niet zelfrijdende) auto slechts één van de middelen is om data te verkrijgen en data te ontvangen. Met die data moet de complete rij-beleving van de klant worden verrijkt, in oneindig veel toepassingen.

Maar zoals gezegd gaat dat niet zonder horten of stoten. Genoemde autofabrikanten moeten innovaties doorvoeren terwijl de dagelijkse gang van zaken wel op tempo moet blijven, en de aandeelhouders leven bij de dag en niet in de toekomst. Tegelijkertijd komen er nieuwe concurrenten op de markt met andere, sterkere eigenschappen, zoals Google, Apple, Tesla en Uber. Daarnaast veranderen de verwachtingen bij de consument steeds sneller en worden er steeds hogere eisen gesteld.

Maar nu komt NoSQL-databaseleverancier Couchbase met een onderzoek onder CIO's, CTO's en CDO's waarin wordt gesteld dat negen van de tien projecten in de digitale transformatie mislukken.

De uitkomsten van het onderzoek stellen dat 90 procent van de digitale projecten bij grote bedrijven in vier grote economieën (VS, VK, Duitsland en Frankrijk) niet voldoen aan de verwachtingen en 'slechts' kleine verbeteringen aanbrengen aan bestaande processen.

Volgens de deelnemers aan het onderzoek komt dat vooral doordat hun bedrijf niet agile genoeg is in de ontwikkeling van nieuwe applicaties. En dat komt weer doordat grote organisaties complexe processen hebben met zware regelgeving en juridische eisen, en legacy technologie.

Daarentegen kunnen startups, en dan wordt het motto van Facebook aangehaald, "move fast and break things" en snel opschalen door het gebruik van de cloud. Daarin zijn grote organisaties meer beperkt in.

Meerdere conclusies in het rapport gaan over het gebruik van databases en de onmacht om data real-time te gebruiken in klantgerichte applicaties. Natuurlijk geeft Couchbase als NoSQL-leverancier de schuld aan traditionele ('legacy') databases, die de scope van projecten in de weg zit en soms de oorzaak ervan zijn dat projecten helemaal worden geschrapt.

Van die conclusie laat analist Spencer Izard van Ovum al weinig heel, zo is te lezen bij Computerword UK. "In de kern van digitale transformatie gaat het erom dat data wordt gebruikt als een strategische asset. Vanuit een technologisch perspectief spelen databases een belangrijke rol, maar de aggregatie, integratie en analyse van data moet de kern zijn van digitale transformatie."

Izard heeft nog wat andere opmerkingen, en dan vooral over de bedrijven die zich bezighouden met digitale transformatie, die hij 'onvoorbereid' noemt als zij aanvangen met projecten op dat gebied.

Maar gezien de uitkomsten van het onderzoek van Couchbase lijkt er nog meer aan de hand te zijn. Zo zegt 95 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat projecten in de digitale transformatie een nieuwe en unieke klantervaring en -beleving moeten opleveren. Dan lijkt het er dus eerder op dat de verwachtingen van hetgeen digitale transformatie moet opleveren veel te hoog zijn. Iedereen hoopt dezelfde uitstraling van een unicorn te verkrijgen, maar het is niet voor niets dat een unicorn vooralsnog alleen maar voorkomt in sprookjes, en met een reden.

Als wordt gesteld dat projecten in de digitale transformatie 'slechts' kleine verbeteringen toevoegen aan bestaande processen, wordt er blijkbaar door iedereen vanuit gegaan dat digitalisering van bestaande processen niet genoeg is en dat projecten revolutionaire en 'unieke' nieuwe mogelijkheden moeten opleveren. Maar in deze snel veranderende wereld zijn succesvolle babystapjes bij gevestigde spelers in de markt vaak beter dan het zoeken naar die unieke ervaring, en daarin te falen.