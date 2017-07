CIO's krijgen een belangrijke nieuwe kans in IT-aankopen

Line-of-business-leiders worden in toenemende mate IT-kopers, waarmee ze steeds meer de rol van de CIO overnemen. Maar CIO's moeten dit zien als een kans, niet als landjepik, zegt Carolyn April, industrie-analist bij CompTIA.

"CIO's en IT-teams blijven wel betrokken in het proces, omdat hun expertise en ervaring van waarde wordt gevonden. Maar de business laat zich steeds meer gelden. Het is weer een sterk signaal dat technologie verandert van een ondersteunende functie naar een strategische asset."

In het rapport Considering the New IT Buyer van dit voorjaar zag CompTIA dat de helft van alle bedrijven die aan het onderzoek deelnamen zegt dat het belangrijkste doel van het gebruik van technologie meer gericht is op de business dan voorheen. En 52 procent zegt dat het budget van de businessunit in het afgelopen jaar gebruikt is om te betalen voor technologie-aankopen. Maar hoewel de line-of-business-leiders in toenemende mate hun eigen technologie inkopen, is hun behoefte aan strategisch advies en expertise van IT eveneens toegenomen.

CompTIA meldt dat 40 procent van de deelnemers zegt dat hun afdeling samenwerkt met IT om te bepalen welke hardware, software, diensten en andere tech-oplossingen ze moeten inzetten. Slechts 14 procent van de deelnemers zegt dat individuele businessunits zelf aan alle touwtjes trekt, terwijl 19 procent zegt dat IT alle aankopen van hardware, software, diensten en oplossingen doet. Een kwart van de deelnemers zegt dat het een mix is: soms alleen busines, soms alleen IT, vaak in samenwerking.

Meer onduidelijkheid ontstaat door de vraag wie de rekening betaalt. Bij de vraag van CompTIA wie betaalt voor de tech-aankopen van een businessunit zegt 39 procent dat dat de businessunit zelf is, 15 procent zegt dat dat de IT-afdeling is, en 46 procent zegt dat dat afhankelijk is van het type technologie.

Businessunits kopen meestal software en applicaties, vooral cloudgebaseerde applicaties. De verantwoordelijkheid voor infrastructuur - desktops, servers en andere apparaten - blijft voornamelijk bij IT liggen.

Maar ook als het gaat om software en applicaties zijn LoB-kopers niet bekend met het IT-verkoopkanaal, zegt April. En het IT-kanaal heeft nog niet zijn boodschap aangepast om zo te kunnen communiceren met de nieuwe niet-IT-gerelateerde koper uit de business. Dat betekent dat die kopers over het algemeen geen bedrijf van buitenaf in de armen neemt om hen te helpen in de implementatie, integratie of management van hun IT na de aankoop ervan.

CompTIA ondervond dat ongeveer eenderde van de LoB-kopers afhankelijk is van hun IT-groep, eenderde vertrouwt op hun eigen expertise en nog eens eenderde maakt van technologiemanagement een gedeelde taak. CIO's hebben de kans om zichzelf te positioneren als adviseurs en dienstenleverancier die de LoB kan helpen om geïnformeerde koopbeslissingen te maken. Als de CIO dat niet doet, zullen de IT-kanaalspelers die plaats gaan innemen.

"We zien dat de lines of business en IT elkaar aanvullen", zegt April. "De lines of business weten dat ze de balans moeten opzoeken. Ze werken samen met hun IT-afdeling en houden die erbij betrokken."

Dat, zo zegt April, brengt een kans voor CIO's om zichzelf heruit te vinden als dé expert en adviseur voor strategische projecten van hoog niveau. Voor CIO's betekent dat ze inzicht moeten hebben in de strategische doelen van de business en het communiceren met zakelijke leiders buiten de IT in hoe technologie die zakelijke doelen kan ondersteunen.

"Ze moeten de taal spreken van de business omdat deze nieuwe generatie van kopers niets wil horen over de technische implicaties van hun aankopen", zegt April.

Tegelijkertijd zijn CIO's als ze erbij worden betrokken precies op de juiste plek om een bredere blik te krijgen op de technologie in de organisatie. Een van de nadelen van gedecentraliseerde IT-inkoop is immers dat je het voordeel verliest van bulkinkoop. CIO's met inzicht in de aankoopbeslissingen over de gehele linie het bedrijf kunnen behulpzaam zijn in de coördinatie van zulke aankopen

Tenslotte blijven security en compliance een belangrijke overweging, die het nog belangrijker maken dat IT betrokken blijft, zelfs als de lines of business de aankopen doen.