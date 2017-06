4 kenmerken van onvervalste agile bedrijven

Bekijk je de cultuurverandering bij hedendaagse bedrijven van een afstandje, dan krijg je een indruk dat de hipste baard en modernste sneakers hun intrek hebben genomen, alleen dat is niet waar het om gaat bij Agile werken. Inhoudelijk wordt het begrip Agile aanvankelijk ook ten onrechte gezien als het synoniem van softwareontwikkeling.

We leggen daarom in dit artikel het begrip "Agile" uit, evenals waarom dit begrip steeds belangrijker wordt. "Agile", in het latijns "agilis" betekent zoveel als wendbaar, actief en beweeglijk. Het betekent echter ook vlijtig en snel. Als het begrip van toepassing is op organisaties, dan gaat het om organisaties die zich in de veranderende wereld ambitieus opstellen, en daarom het vermogen willen hebben zich snel aan te passen en wendbaar te zijn.

Waarom moeten we nu meer dan ooit Agile werken?

In een wereld van snelle veranderingen en grote onzekerheden, de VUCA-wereld (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), moet een onderneming zo ingericht worden dat deze snel op nieuwe gebeurtenissen in kan spelen. Een bedrijf moet dus constant kunnen omgaan met nieuwe invloeden, wisselende eisen en onzekere meerjarenplanningen.

In het verleden konden bedrijven, door het tragere tempo van opeenvolgende veranderingen en trends, met een 'command & order opzet met de markt meebewegen. Organisaties waren hiërarchisch opgebouwd. In die voorspelbare context voerde een vaste managementstructuur, die strategische besluiten op een wetenschappelijke wijze benadert, veelal de boventoon. Dit kan echter niet in een complexe en snel veranderende wereld. Zo moest de voormalige Nokia CEO, vlak voor de overname door Microsoft, nog bekennen: "...we didn't do anything wrong, but somehow, we lost".

Vier kenmerken van agile werken

Waar blinkt een organisatie met een Agile werkmethode in uit? We noemen de volgende kenmerken: