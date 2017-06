4 to-do's voor CIO's om KPI's aan te brengen

Veel ondernemingen zijn slecht in staat in kaart te brengen in hoeverre ze op de juiste wijze digitaliseren. De CIO moet dat doen.

"Heeft uw bedrijf nog geen digitaliseringsslag gemaakt?", vraagt Gartner-analist Mark Raskino op strenge toon tijdens de CIO & IT Executive Summit in München. Bedrijven die op hoog niveau willen acteren, moeten namelijk inmiddels allang voorbij de verkennings- en testfase zijn. Ze zouden al helemaal gefocust moeten zijn op de mogelijkheden die er online zijn. De CIO zou daar een oordeel over moeten kunnen vellen en een goed zicht moeten hebben op de kosten die gemoeid zijn met alle digitale business operations.

Succescriteria worden gekoppeld aan KPI's. Raskino ziet vier to-do's voor CIO's om KPI's voor digital business op te kunnen stellen: de CIO moet eerst de succescriteria definiëren, het transformatieproces binnen alle lagen aanjagen en het topmanagement tot een nieuwe manier van denken aanzetten. En niet te vergeten, te anticiperen op de kansen die de technologieën bieden en de organisatie hierop voorbereiden. Nodig, want meer dan de helft van de CEO's en andere topmanagers heeft geen strategie voor een digitaliseringsslag, heeft Gartner uitgezocht.

Target 1: Definieer succesvolle criteria

Volgens een internationaal onderzoek van Gartner heeft meer dan de helft van de CEO's en andere topmanagers geen strategie om de digitale verandering doelmatig te sturen. Waar er wel een strategie is, richt deze zich louter op de markt en de klant, denk bijvoorbeeld aan het meten van de klanttevredenheid. "De consequentie is dat je nauwelijks iets kunt inkaderen als je maar weinig kwantificeert", zegt Raskino, en: "Je kunt ook niets kwantificeren, als je het niet definieert."

De analist adviseert een stappenplan. CEO's en CIO's moeten eerst een paar kernvragen beantwoorden: Wat betekent "digitaal" voor ons? Welke vorm van groei willen wij bereiken? Wat zijn binnen deze kaders de belangrijkste regels? en tenslotte: Welke KPI's moeten hiervoor aangepast worden?

Een probleem is vaak dat CEO's verschillende en magere invullingen geven aan 'digital business'. Heel lang bleef het van hun zijde een vage benadering, claimt Raskino. Inmiddels signaleert hij wel dat de omschrijvingen concreter en vooral pragmatischer worden.

Toch is er nog een grote inhaalslag gewenst. Want 21 procent van de geïnterviewde CEO's kan de online omzet alleen grof inschatten en 46 procent maakt geen onderscheid in soorten omzet. In elk geval definieert en meet 27 procent van de CEO's hun online omzet intern, maar communiceert deze niet naar buiten. Slechts zes procent van de CEO's definieert en meet, terwijl het ook de online inkomsten naar de buitenwereld communiceert.

Target 2: Versnel het transformatieproces

De CIO moet niet alleen het transformatieproces technisch versnellen maar ook de daarvoor noodzakelijke organisatorische en financiële veranderingen op hoog tempo doorvoeren. Daartoe hoort bijvoorbeeld ook het identificeren van nieuwe financieringsmogelijkheden. Het (vrijmaken van het) budget is belangrijk om de digitale omschakelingen binnen de organisatie waar te maken. CIO's spelen ook een belangrijke rol bij het overtuigen en dus binnenhalen van externe investeerders.

Target 3: Verander de mindset van het topmanagement

Dit is de zwaarste opdracht van het transformatieproces: de CIO moet de CEO en andere topmanagers een nieuwe manier van denken aanleren, oftewel: hun "mindset" veranderen. Raskino adviseert bijvoorbeeld CIO's om CEO's ertoe aan te sporen hun zelfkennis inzake 'digital business' kritisch te onderzoeken. In het CEO-onderzoek gaf 36 procent aan dat zij zichzelf als een pionier zagen, 38 procent beschouwde zichzelf als "fast follower". Maar 26 procent classificeert zichzelf als een 'mainstream player'. Het is even de vraag tot welke groep je ook daadwerkelijk behoort: is het de laatste, dan betekent dat voor Raskino niets anders dan dat je achterblijft.