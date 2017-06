Onnavolgbaar tech-jargon kan je goud geld kosten

Politici die hashtags en hashing door elkaar halen, collega's vanuit de business die perplex staan als de CIO het heeft over een nieuwe PoC voor blockchain: het is duidelijk dat de tech-sector zijn communicatievaardigheden eens moet oppoetsen.

We werken in een sector vol met jargon en buzzwords. Als je langs een paar techsites gaat, kom je uitdrukkingen tegen als 'bimodal', 'fog computing', 'virtualisatie' en 'cognitieve computing'. '

Voor buitenstaanders kan het moeilijk zijn om die code te kraken.

Aangezien ik een jurist ben, kan je wellicht denken denken dat dit een typische gevalletje is van "de pot verwijt de ketel dat die zwart is", en daar zit natuurlijk wel wat in, gezien onze reputatie. Maar in de afgelopen jaren is er toch ook in ons vak een beweging te zien naar 'normaal' taalgebruik in contracten, vooral als er gewone burgers bij zijn betrokken.

De tech-sector moet eenzelfde beweging maken. Het is in ons belang om alle hete lucht eruit te halen en het te versimpelen. Als we willen dat onze overheid tech-wetten maakt die ook uitgevoerd kunnen worden, zal Nederland een technologisch slimmere natie worden, en als we onze bedrijven digitaal willen transformeren en concurrerend willen maken, moeten we beter worden in het communiceren van technische concepten en informatie. We moeten dezelfde taal spreken als beleidsmakers, managers en consumenten. Dat betekent dat we moeten snoeien in het jargon. Het betekent ook dat we minder focus moeten leggen op het technologie zelf, en meer op wat de technologie kan doen en wat de voordelen en uitdagingen zijn.

We zien wel dat de industrie dit onderwerp probeert te tackelen. Zo werkt de tech-incubator van Alphabet, Jigsaw geheten, samen met de Washington Post aan een Sideways-woordenboek dat technologie van zijn mystiek wil ontdoen. Het biedt behulpzame analogieën in plaats van de traditionele technische definities (zo wordt Bitcoin bijvoorbeeld beschreven als 'vergelijkbaar met digitaal goud').

In onze technologiecontracten is helderheid eveneens essentieel. De technische en operationele teams van beide partijen mogen dan wel begrijpen wat ze bedoelen in de requirements of uitvoeringsschema, maar in het geval van een geschil wordt het contract in het uiterste geval geïnterpreteerd door een rechter. En te vaak zie ik beschrijvingen die te vaag zijn, onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar. Er moet van te voren diep worden nagedacht over wat er in een contract moet staan.

Dus als je wordt gevraagd mee te schrijven aan de draft van een technologiecontract, hoe zorg je er van voor dat het zo helder als mogelijk is voor zowel de partijen als - in uiterste geval - voor de rechtbank om het te interpreteren als er geschillen komen?

Hier zijn wat suggesties:

1. Een rechter kijkt naar de woorden in een contract in plaats van wat de partijen denken wat het contract inhoudt. Tech-professionals gebruiken vaak uitdrukkingen die niet specifiek en precies zijn en verschillende dingen kunnen betekenen voor verschillende mensen. Daarom zal je een aantal kerntermen moeten definiëren. Als je definities maakt, vermijdt dan jargon en gebruik gewone taal. Het is belangrijk dat het contract begrijpelijk is voor mensen die niet direct zijn betrokken bij het opstellen ervan of bij de onderhandelingen over de voorwaarden - ze hebben geen achtergrondinformatie om eventuele leemtes in te vullen.

2. Gebruik gerust acroniemen als dat beter uitkomt, maar vergeet niet deze te definiëren als ze niet algemeen bekend zijn.

3. Neem geen uitgebreide rechten en plichten op in de definities. De definities moeten vooral gelden als woordenlijst.

4. Details kunnen voor de hand liggen voor degenen die zijn betrokken bij de deal of die beschikken over diepgaande technologische kennis. Maar neem een stapje terug. Is het standpunt duidelijk op te maken uit wat werkelijk op papier staat?

5. Eenvoud is het beste. Het contract moet werkbaar zijn voor degenen die het gaan uitvoeren. Gebruik begrijpelijke en precieze taal. Gebruik logische zinnen, nummering, bullitpoints en andere formaten om het makkelijk leesbaar te houden. Gebruik tabellen, diagrammen, grafieken en realistische voorbeelden.

6. Maak expliciet wie elke activiteit moet uitvoeren ("de leverancier zal", "de klant zal") om er zeker van te zijn dat verplichtingen ook daadwerkelijk juridisch af te dwingen zijn. Een actielijst die niet specifiek beschrijft wie voor wat verantwoordelijk is, zal niet helpen.

7. Verzeker je ervan dat verplichtingen bijdragen aan de zakelijke doelen. En probeer specifiek te zijn in het uitwerken van de verplichtingen in plaats van te vertrouwen op algemene uitdrukkingen als "in overeenstemming met de juiste marktstandaarden".

8. Specificeer wanneer iets gedaan moet zijn - of het nu gaat om een bepaalde datum, of in een specifieke frequentie, in plaats van het gebruik van generieke terminologie ("zo snel als redelijk uitvoerbaar is", "regelmatig").

9. Er kunnen aspecten zijn die echt niet oplosbaar zijn in het opstellen van het ontwerp-contract. Maar probeer het 'overeenkomen om overeen te komen' zoveel als mogelijk te beperken. Als ze nodig zijn, bouw dan gedetailleerd in het tijdschema en het mechanisme in het bereiken van een overeenkomst op dat punt.

10. Als je ondergeschikte documenten benoemd (requirements, specificatie, beleidsregels) en die niet aanhecht, beschrijf ze dan duidelijk (met datum en versienummer) om zo onenigheid over de te gebruiken versies later te vermijden.

11. Als de verplichtingen van de leverancier afhankelijk zijn van acties of omstandigheden aan klantzijde, beschrijf deze dan zorgvuldig en gebruik geen vage algemene begrippen. Anders ontstaat het risico dat de omstandigheden zich niet voordoen als je die nodig hebt.

12. Pas op voor (en vermijd) inconsistenties tussen en in schema's.

13. Kopieer niet zomaar template schema's of schema's uit andere deals. Je moet zorgvuldig je business requirements per aparte deal. Bedenk dat een voorbeelddocument van een al eerder afgesloten deal veelal het product is van een uitonderhandelde positie, in plaats van je gewilde startpunt.

14. Onderschat niet de inspanningen die nodig zijn in het schrijven, herzien en afronden van de contractonderdelen en vooral de schema's. Start vroeg en plan genoeg tijd en middelen in.

15. En ten laatste: deel al vroeg drafts uit van de beoogde werkschema's aan je juridische team en managers. De opstellers van de schema's zijn mogelijk niet zo ervaren in contractvoorbereidingen. Als de zorgen en aanmerkingen niet in een vroeg stadium worden meegenomen, moeten de schema's mogelijk in een latere fase fiks worden bijgesteld. Niet alleen zou dat een negatieve impact kunnen hebben op het tijdschema van het project, maar tevens voor uitdagingen kunnen zorgen als op dat latere tijdstip de schema's al uitvoerig zijn gedeeld met de andere partij.