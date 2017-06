Video is verplicht voor generatie Z

Het is bijna niet meer voor te stellen hoe professionals een kwart eeuw geleden samenwerkten, toen de telefoon het meest geavanceerde communicatiemiddel was. Scott Wharton draait al zolang mee: "Als je vroeger echt iets samen gedaan wilde krijgen, moest je in levende lijve bij elkaar zitten in vergaderingen of teamoverleg. Dat betekende x-aantal uren auto rijden of vliegen. Je wisselde papieren uit en ging aan de slag, om vervolgens weer terug te reizen. Met de internettools en mobiele devices van nu maken tijdzones nauwelijks meer uit. Dat we zelf kunnen kiezen wanneer we werken en waar, is toch wel de grootste verandering in mijn werkende leven."

Scott Wharton Scott Wharton is de Vice President en General Manager van de Video Collaboration Group bij Logitech. Voordat hij bij Logitech kwam, was Scott de grondlegger en CEO van Vidtel, een pionier in cloud-based any-to-any video conferencing services. Vidtel was de eerste die high-end videosystemen verbond met consumentensystemen zoals Skype, Google en WebRTC. Vidtel werd in 2013 overgenomen door Logitech.

Windows 3.11

Een ander verschil met nu is dat toen Whartons generatie aan het werk ging, niemand de moeite nam om de werkplek voor hen voor te bereiden. Het was zoals het was en aanpassen was het devies. Nu generatie Z staat te trappelen om serieus aan de slag te gaan, verschijnen er boeken en artikelen over de digitale generatie en hoe haar gelukkig te maken op het werk. Waarom wordt deze generatie zo in de watten gelegd?

Wharton ziet dat anders. "Het is geen verwennerij. Deze jonge mensen verwachten dezelfde middelen op het werk die zij thuis ook gebruiken. Dat was voor mij niet heel anders. Lang, lang geleden had ik thuis een Mac waar ik alles op deed. Ik kreeg een baan waar ik met Windows 3.11 moest werken en ik was geschokt. Dit was DOS! Waar was de GUI?" Het is vergelijkbaar met thuis op een pc werken en tussen 9 en 5 aan de typemachine moeten.

Videobellen

Dat is een brug naar Whartons favoriete onderwerp: het gebruik van video op de werkplek. "In een vergelijkbare situatie had ik laatst een bespreking met een bedrijf aan de andere kant van de VS en zij wilden alleen maar audio. Ik was vergeten hoe verschrikkelijk een audiogesprek is. Eerst de introductieronde waarin je probeert de namen van de stemmen te onderscheiden. Het hele gesprek moet je goed opletten wie aan het woord is, voortdurend controleren of iedereen alles gehoord heeft en of de boodschap is aangekomen.

Die obstakels zijn er niet met video. Zeker niet met de kwaliteit van de camera's nu. Ik ben helemaal gewend aan video en Generatie Z is dat ook. Zij zullen dat ook verwachten op het werk."

Kantelpunt

Volgens Wharton zit video als communicatiemiddel op het kantelpunt van algehele acceptatie. Hij citeert een onderzoek van Wainehouse Research dat gebruik van video in 2016 met 127 procent was gestegen vergeleken met 2015. De kosten zijn drastisch gedaald, de boel kan opgezet en geconfigureerd worden zonder de IT-man ("wij noemden hem kapitein Video") en voor gebruik is geen afstandsbediening met dertig knoppen meer nodig. Toch is slechts een fractie van alle vergaderruimtes uitgerust met video. Is dat zuinigheid?

"Voor zo'n duizend euro richt je een vergaderruimte in met videoconferencing," stelt Wharton. "De stoelen die er staan kosten vermoedelijk meer en niemand die vraagt: wat is de ROI van deze stoel? Ik denk dat het vooral gewenning is. Wat wij zien is dat organisaties van zeer beperkt videogebruik opeens omslaan naar heel veel: er is geen middenweg. Wie er eenmaal aan gewend is - zoals Generatie Z - wil nooit meer anders."

Silicon Milennials

Denk nu niet gelijk dat technologie alle communicatieproblemen tussen generaties oplost, want er zijn ook andere verschillen. Wharton vroeg de 'millenials' in zijn werkomgeving in San Fransisco naar hun ervaring. Zij gaven aan dat ze gewend zijn om veel informeler te communiceren en de regels van de oudere generatie niet te (er)kennen, zoals respect voor autoriteit en wanneer te tutoyeren. Zij zien werk veel meer als een plek voor persoonlijke ontwikkeling en hechten groot belang aan tevredenheid.

"Oudere werknemers zien werk veel vaker als iets dat moet gebeuren, het is een loopbaan waarvoor persoonlijk geluk soms moet wijken." Wharton constateert zelf dat jongere werknemers veel makkelijker op afstand werken. "Zij voelen zich dankzij de technologie echt verbonden met de collega's en hebben niet dat gevoel van isolatie dat de oudere generatie wellicht heeft. In ieder geval is dat zo voor de mensen hier in Silicon Valley, waar de cultuur sowieso vrij informeel is en iedereen affiniteit heeft met technologie."

