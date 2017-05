5 tips in het overwinnen van angst voor technologie

Vraag je collega's eens hoe ze denken over veranderingen in de technologie waarmee ze moeten werken. Meestal luidt het antwoord: "Prima hoor, zolang het niet stuk wordt gemaakt." De meesten van ons zijn al blij heelhuids door de dag heen te komen, en de gedachte aan geconfronteerd te worden met iets dat volkomen nieuw is kan mensen de stuipen op het lijf jagen.

Dus hoe zorg je ervoor als IT-afdeling dat eindgebruikers hun angst voor verandering overwinnen? Zoals ik al heb aangegeven in mijn boek The Four Intelligences of the Business Mind, hebben mensen of een angst voor falen, of een angst voor succes, of beide.

We zijn allemaal bekend met een zekere mate van faalangst, maar zien onze angst voor succes vaak over het hoofd. Toch kan je het herkennen, bijvoorbeeld in de zin: "Wat als het nieuwe product zo succesvol is dat we de vraag niet aankunnen en slechte reacties krijgen van klanten?" Wat ook de grondslag is van je angst, je kan het aan met de juiste planning, een productieve instelling en empathy.

Hier zijn vijf tips in het helpen van je collega's om hun angsten te overwinnen:

1. Wees betrokken. Je hebt werk te doen en deadlines te halen. Maar het is cruciaal om ervan bewust te zijn waarom anderen zich verzetten. Tegelijkertijd zal je waarlijk betrokken en begripvol moeten zijn. Betrokkenheid geeft vertrouwen, wat helpt in het wegnemen van angsten.

2. Blijf praten. Help je klanten in het opbouwen van vertrouwen door ze de feiten te geven die het onbekende bekend maken. Wees transparant, werk als een team en blijf praten! Neurowetenschappelijke resultaten bewijzen dat het prima is om in herhaling te vallen. Vaak luisteren mensen niet echt naar wat gezegd wordt. Hun hersenen vullen de gaten in op basis van hun perceptie (interpretatie), die weer gebaseerd is op hun perspectief (ervaringen) en dat resulteert weer in alternatieve feiten. En verwacht niet dat iedereen jouw boodschap begrijpt omdat je iets één of twee maal hebt herhaald. Bonustip: Probeer de manier waarop je iets zegt steeds af te wisselen, zodat je verschillende typen mensen kan bereiken. Gebruik beelden, zoals infographics, als dat nodig is.

3. Verander van toon. Je zal je collega's moeten helpen in het zien en voelen van het grotere plaatje, in plaats van de nadruk te leggen op de technologie. Verander dus van toon, en gebruik positieve woorden die zich richten op een positief resultaat. Door de nadruk te leggen op het grotere (eind)doel verzacht je de (potentiële) pijn van de tussenliggende stappen.

4. Niets is perfect. In mijn boek The Dance of the Business Mind onderzoek ik de importantie van het helpen van anderen in het inzien dat het einddoel niet de perfectie is (of moet zijn), maar verbetering van hetgeen er nu is. Sheryl Sandberg heeft een favoriet gezegde op een muur in het hoofdkwartier van Facebook laten schilderen: "Done is better than perfect...aiming for perfection causes frustration at best and paralysis at worst."

5. Vier de tussenstappen. Het is belangrijk om stil te staan bij het bereiken van kleine, succesvolle tussenstappen gedurende het veranderproces. Het vieren van positieve ervaringen zorgt ervoor dat de hersenen serotonine losmaken, een hormoon dat je je goed laat voelen. Het voortdurend vrijmaken van serotonine brengt weer een ander hormoon naar boven, dopamine. Dat proces houdt ons gaande, en maakt ons 'verslaafd' aan succesvolle resultaten. Deze twee hormonen werken samen in het creëren van een goed humeur, geven een energiestoot en zorgt voor het streven naar meer productieve resultaten.

Zoals Tony Robbins eens zei, door niets te veranderen, verandert er niets. Het is onrealistisch om te denken dat zakelijke gebruikers ooit een dansje maken als ze geconfronteerd worden met een grote technologische verandering. Maar met deze vijf tips kun je ze in ieder geval helpen om hun angsten te overwinnen en dapper nieuwe grenzen op te zoeken.