Drie vragen die managers zouden moeten stellen

Om eerlijke feedback van medewerkers te krijgen, zijn één-op-één-gesprekken en vragenlijsten allang niet meer de beste manieren. Daarom proberen steeds meer bedrijven een cultuur te creëren die feedback stimuleert. Deze kenmerkt zich door open communicatie en regelmatig individuele gesprekken met collega's.

Ty Tucker is CEO bij HR-platformprovider REV. Hij legt uit wat het belang is van vertrouwen en geduld bij het creëren van een cultuur die uitwisseling van feedback stimuleert: "Het komt er uiteindelijk niet op aan of je een hypermoderne kantine of fitness is huis hebt, vertrouwen is datgene wat telt."

"Natuurlijk neemt het creëren van een dergelijke bedrijfsfilosofie veel meer tijd in beslag dan het rondsturen van een medewerkersenquête. Maar je hebt een grotere kans op een eerlijke mening en echte feedback wanneer je jouw medewerkers vertrouwt en vice versa."

Vip Sandhir, CEO van HR-softwareproducent HighGround, is het hier mee eens: de juiste bedrijfscultuur zorgt voor een betere en eerlijkere verhouding tussen medewerkers en het management, aldus de expert. Om de tevredenheid van hun medewerkers te kunnen inschatten, zouden managers de volgende drie vragen moeten stellen.

1. Kun jij je doelen halen?

De beste manier om betrokkenheid te verhogen, is om de werknemers te helpen het nut van hun werk in te zien. Als zij dit niet inzien, kan dat nadelig zijn voor de loyaliteit voor en identificatie met het bedrijf.

Zoals Sandhir zegt: "Als medewerkers geen nut in het werk zien dat ze 40 uur per week doen, heeft dat zeer waarschijnlijk gevolgen voor hun tevredenheid en inzet. Wie geen zingeving in zijn werk ziet, zal bij de eerstvolgende mogelijkheid weg zijn."

Alleen als managers de doelen van hun medewerkers kennen, zijn ze in staat deze verwachtingen te verenigen met de bedrijfsdoelstellingen. Door een transparante leiderschapsstijl weten de medewerkers hoe hun persoonlijke doelen in de strategie van hun bedrijf passen.

"Het helpt de medewerkers om te zien waar hun bedrijf naartoe wil, hoe het zijn doelen wil bereiken en welke invloed de bedrijfswaarden hebben op gezamenlijke beslissingen. Als iedereen werkt aan één helder doel, groeit het vertrouwen en de verbinding binnen het team."

2. Word je ondersteund?

Medewerkers die overwerkt zijn en waarvan te veel wordt geëist, functioneren meestal minder goed. Daarom moeten leidinggevenden gericht vragen of elke medewerker in zijn team geholpen wordt en over de nodige resources beschikken om hun werk goed te kunnen doen.

Deze vraag maakt niet alleen duidelijk of de teams voldoende faciliteiten hebben, maar het laat ook de interne verhoudingen zien. Zelfs een afdeling met topfaciliteiten en een topbudget kan door bedrijfsinterne politiek een matig scoren op tevredenheid.

"Teamgerichte bedrijven moeten voor hun medewerkers duidelijke basiswaarden definiëren om een klimaat van wederzijdse support te creëren", zegt Sandhir. "Zo kunnen de werknemers van elkaar leren en elkaar zowel positieve als constructieve feedback geven."

Volgens Ty Tucker is hier de manager nodig: "Vaak laten medewerkers de dingen voor wat ze zijn als ze het gevoel hebben dat ze niet de nodige ondersteuning krijgen om een ingeslagen weg te verlaten."

Als een discussie of gesprek wordt geïnitieerd door de leidinggevende, geeft dat de medewerker een beter en veilig gevoel en kan hij eerlijk zijn mening geven. Alleen al het feit dat leidinggevenden de tijd nemen om te vragen naar het welzijn van hun medewerkers kan de betrokkenheid en motivatie bevorderen.