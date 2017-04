Alleen een leuke baas is niet genoeg

Wanneer een bedrijf haar werknemers slecht behandelt, nemen de identificatie en binding met het bedrijf af, terwijl de absentie en het verloop toenemen. Dat komt uit de enquête van het Geva-instituut in München onder 30.000 medewerkers. Directeur Gerhard Bruns zegt hierover:

"Uiteindelijk zijn het de managers die ervoor zorgen dat medewerkers zich kunnen identificeren met hun bedrijf, loyaal blijven en zich persoonlijk inspannen."

Wie blij is met zijn baas waardeert ook de sfeer op de werkplek beter, ondersteunt zijn collega's meer, zet zich vrijwillig meer in voor het bedrijf dan anderen en heeft over het algemeen meer persoonlijke effectiviteit en beïnvloedingsmogelijkheden binnen het bedrijf. Medewerkers met slechte bazen daarentegen nemen eerder ontslag of worden vaker ziek.

In communicatie schieten managers tekort

Leuk zijn alleen is niet genoeg. Bijna alle ondervraagden willen managers die veranderingen, beslissingen en afgesproken maatregelen blijvend waarmaken en zorgen voor een goede organisatie van het werk en de processen. Dat beheersen veel leidinggevenden al echt goed.

Ze schieten echter tekort in de communicatie. Daaronder vallen regelmatige gesprekken, openstaan voor ideeën en voorstellen en genuanceerde feedback over het werk, gekoppeld aan de individuele waardering van de medewerker. Dat kost tijd, die sommige managers niet willen investeren en slechts in uitzonderlijke gevallen niet kunnen investeren.

Bijzonder slecht doen leidinggevenden het met het begrijpelijk formuleren van opdrachten en een het tijdige inlichten van de medewerkers. Dit is opnieuw geen kwestie van willen maar een kwestie van kunnen. In emotioneel opzicht zijn geloofwaardigheid en loyaliteit van leidinggevenden enorm belangrijke waarderingspunten, naast het gevoel van de medewerker om ook werkelijk waardering en erkenning te ervaren.

Bedrijfscultuur is een taak van het topmanagement

Over het algemeen zijn de meeste werknemers tevreden met hun directe leidinggevenden, net als met hun werk, ofwel de taken die dagelijks verricht moeten worden. Aanzienlijk kritischer zijn ze over de bedrijfsleiding, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bedrijfscultuur en hoe er met de medewerkers wordt omgegaan.

Minder relevant dan gedacht zijn de thema's vergoeding en werkdruk. Die werden dan wel over de hele linie negatief gewaardeerd, maar voor de meerderheid van de medewerkers heeft dit toch niet de grootste invloed op hun werktevredenheid.

Een positief bedrijfsimago draagt eraan bij dat er veel mensen solliciteren. Medewerkers verlaten bedrijven niet uit imago-overwegingen, maar vanwege slechte leiding, een bedrijfscultuur die niet bij ze past en het daaruit voortkomende tekort aan geloofwaardigheid en identificatie.

Realiteit

Des te positiever een bedrijf zich tegenover sollicitanten profileert en hoe hoger de verwachtingen in het sollicitatieproces oplopen, des te groter is de teleurstelling als de realiteit later anders blijkt. Daar veranderen ook reclameteksten niets aan, zoals 'beste werkgever', die sommige bedrijven graag in hun vacatures vermelden.

Met regelmatige beoordelingen van leidinggevenden en medewerkerstevredenheidsonderzoeken geven bedrijven, naast inzicht in de waardering van de leidinggevenden, ook inzicht in andere zaken dan de verplichte managementtaken. Steeds vaker worden de prestaties van het management een onderdeel van de beoordelingen van leidinggevenden en heeft het direct invloed op de variabele beloning van managers. Pas als de jaarlijkse premie in zicht komt, begint elke manager na te denken over zijn stijl van leidinggeven.