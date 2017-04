Hoe je kan leren van Ubers verziekte bedrijfscultuur

Als er een les kan worden getrokken uit de laatste ontwikkelingen bij de voormalige lieveling onder de startups Uber, dan is het wel dit: bedrijfscultuur kan je slopen als je het niet koestert. Cultuur kan verziekt worden en een verziekte cultuur sloopt meer bedrijven dan recessies doen. En het kan Uber ook slopen, zegt Steven Blue, de CEO van Miller Ingenuity en schrijver van het boek American Manufacturing 2.0: What Went Wrong and How to Make It Right.

Veel directieleden denken ten onrechte dat cultuur een concept is voor vooral startups en vage bedrijven die het bier op tafel zetten tijdens de lunch, en dat het geen plek heeft bij volwassen bedrijven, zegt Blue. Maar dat is dus niet waar. Cultuur zou eigenlijk juist bovenaan de prioriteitenlijst van elke directie moeten staan.

"Ik ben altijd bereid om daarover in discussie te gaan met directeuren, om ze ervan te overtuigen dat cultuur net zo belangrijk is als strategische planning. Ik kan uit alle soorten onderzoeken citeren en verbazingwekkende statistieken laten zien die duidelijk maken dat positieve culturen zorgen voor positieve financiële resultaten. Maar nu hoeft dat eigenlijk niet meer, dankzij Uber. Ubers verziekte cultuur haalt alle kranten en staat nu iedereen helder op het netvlies."

Volgens recente berichten is er bij Uber van alles mis, variërend van seksuele intimidatie tot aan het stelen van technologie voor autonoom rijden van Google. Zelfs enkele van hun eigen investeerders zeggen dat er een verziekte cultuur heerst bij Uber.

De importantie van cultuur

Maar wat is er nu fout gegaan en hoe kan jij voorkomen dat het jou gebeurt? Het begint met het herkennen en erkennen hoe belangrijk cultuur is en te zorgen dat iedereen binnen jouw organisatie de bedrijfswaarden elke dag naleeft, zegt Blue.

"Hoe kan een bedrijf zoals Uber dat claimt dat zijn waarden 'de samenleving veiliger maakt' en 'pal staat voor zijn chauffeurs' zo verschrikkelijk de bocht uitvliegt? Dat komt doordat het in mijn ogen 'bumpersticker'-waarden zijn. Waarden die goed overkomen in een jaarverslag, maar geen echte betekenis heeft binnen het bedrijf. Wells Fargo is een goed voorbeeld hierin. Twee van de belangrijkste waarden bij Wells Fargo zijn 'ethiek' en 'wat goed is voor klanten', en toch hebben ze die klanten opgelicht door het maken van meer dan twee miljoen nepaccounts", stelt Blue.

Er zit vaak een verschil tussen die 'bumperstickerslogans' en de echte waarden die erachter liggen, voegt Blue toe. De gecommuniceerde waarden komen altijd warm over in verhullend taalgebruik, maar de echte waarden van een bedrijf komen naar voren in de manier waarop het opereert, niet in wat het zegt in hoe het opereert. En, uiteindelijk, is de cultuur niet meer dan een collectie waarden, en die waarden dicteren hoe werknemers zich gedragen, stelt Blue.

Cultuur en de bedrijfsresultaten

Dat is een les die Greg Besner al vroeg leerde, eerst bij Goldman Sachs en later als een van de eerste aandeelhouders van e-commercesite Zappos.com. Hij zag de importantie van de focus op cultuur en hoe het helpt in het opbouwen van betrokkenheid van de werknemers. Hij startte het softwareplatform CultureIQ, dat zich richt op cultuurmanegement en is leraar van een leergang over ondernemerschap op de Stern School of Business van New York University.

"Ik zag Zappos groeien van 70 naar 5000 mensen terwijl het erin slaagde die inspirerende cultuur gebaseerd op geweldige service vast te houden. Dat gaf me een goede indruk in hoe belangrijk cultuur is voor een leider. En hoe belangrijk het is om aan branding, werknemerstevredenheid en het aantrekken en vasthouden van talent te doen, en de grote impact daarvan op je bedrijfsresultaten", zegt Besner.

Als je niet vanaf het begin bewust omgaat met je cultuur, dan kan het al snel een blok aan het been worden in plaats van een positieve drijfveer, zoals dat vorig jaar is gebeurd bij Amazon en meer recent bij Uber, zegt Besner. En dat kan de bedrijfsresultaten beïnvloeden, het moraal, de betrokkenheid en de mogelijkheid om talent aan te trekken.

"Als een beschadigde cultuur leidt tot negatieve verslaggeving in de pers, dan is het waarschijnlijk al geen nieuws meer voor de werknemers. We zien bijvoorbeeld geen massale uittocht bij Uber. De echte zorgen liggen in het aantrekken van nieuwe werknemers die Uber nu gaan mijden vanwege die negativiteit. De enige manier om dat te bestrijden is zo snel mogelijk de cultuur te veranderen. Leiderschap moet bewust, actief, transparant en mogelijks zelfs drastisch zijn in cultuurveranderingen", zegt Besner.

Helemaal tot aan de top

Cultuur kan niet worden overgelaten aan de personeelsafdeling. Het moet van biovenaf en onderaf komen, door alle afdelingen heen. "Geen uitzonderingen, iedereen moet zich inzetten", zegt Besner.

