Risico's nemen leidt tot heldendom

Het werkende leven zit vol met tegenstellingen. Als IT-leiders zoeken naar de juiste mensen om vacatures te vullen, wordt er voornamelijk gekeken naar mensen die doordacht, maar creatief zijn, en die niet bang zijn om te pionieren. De perfecte kandidaat wordt aangenomen - maar vervolgens gezegd om voorzichtig binnen de lijntjes te blijven kleuren.

Het klinkt wat dramatisch, maar de waarheid is dat het nemen van risico's essentieel is in deze wereld. Als je het nemen van risico's niet aanmoedigt bij de mensen die voor je werken, mis je de voor de hand liggende kans om jezelf en je bedrijf in aanraking te laten komen met nieuwe ideeën en kansen om tot grote hoogten te stijgen.

Hier zijn drie redenen waarom je je teamleden moet aanmoedigen in het innovatieve denken en het nemen van meer risico.

1. Beter worden in problemen oplossen

Misschien overbodig om te zeggen, maar het oplossen van problemen is vaak een kwestie van proberen en mislukkingen. Soms veel mislukkingen. Als je je teams niet aanmoedigt te experimenteren en je ze daarentegen juist leidt over de gebaande paden, zal je niet voorbereid zijn op echte onverwachte zaken die zich ineens voor kunnen doen.

Een stap verder is als je jouw rol actiever maakt. Dat betekent niet dat je moet micromanagen - wat het wel betekent is dat je actief je teams aanmoedigt om bijvoorbeeld drie of vier manieren te bedenken om een complexe taak aan te pakken of om een doel te bereiken. Gaandeweg hoeft dat proces helemaal niet zo gestructureerd te verlopen - ze experimenteren simpelweg uit eigen beweging omdat ze het gewend zijn geraakt en maken het daardoor een intrinsiek deel van de bedrijfscultuur.

2. Medewerkers raken betrokken bij hun werk

We hebben een echt probleem als het gaat om werknemerstevredenheid. Veel van je medewerkers geven in diverse onderzoeken toe dat ze het gevoel hebben niet alles uit hun carrière te kunnen halen. Je kan dat afdoen als een probleem van de mensen zelf, aan de werkethiek of iets dergelijks, maar de waarheid is dit: we kunnen veel meer doen als leiders om onze medewerkers te helpen in het vinden van voldoening in hun werk.

Het aanmoedigen van experimenteren is een mooie manier om het plezier in het werk te bevorderen en de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf en hun baan te vergroten. Dat leidt weer tot minder verloop onder het personeel. Het vervangen van werknemers is een dure zaak, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je teamleden langer blijven hangen. Laat ze hun gang gaan en moedig ze aan nieuwe ideeën uit te proberen en daarbij risico's te nemen.

Het gevoel dat je iets bereikt en het winnen aan zelfwaarde in je werk heeft tevens gevolgen voor onze geestelijke gezondheid. Dus laten we zorgen dat onze werkplek een plek is waar je persoonlijk kan groeien.

3. Afwijkende bedrijven zijn winstgevende bedrijven

Onze derde en laatste reden voor het aanmoedigen van risicovol gedrag op de werkvloer is een kille en koude: winst. Keiharde winst. Laten we het simpel houden: hoeveel rijke multinationals van tegenwoordig zijn zo ver gekomen door het nemen van voorzichtige babystapjes?

Je hebt waarschijnlijk "niet veel" gezegd en daar heb je gelijk in. De grootste bedrijven die zojuist bij je opkwamen zijn alle geleid door pioniers - maar belangrijker, ze hadden mensen die niet alleen vrij waren om nieuwe dingen uit te proberen, maar werden actief aangemoedigd om dat te doen. De wereld heeft dergelijk afwijkende bedrijven meer dan ooit nodig om de status quo te doorbreken en ons nieuwe technologieën te brengen en nieuwe manieren om zaken voor elkaar te krijgen. Zou jij daar niet bij willen horen?

Praktisch gezien kan je je leiderschap tonen door transparant te zijn over wie jouw helden en steunpilaren zijn. Wie inspireert jou? Welke bedrijven bewonder je voor hun innovatieve en baanbrekende gedrag? Veranderingen zijn goed, ze zijn alle begonnen met een duidelijke missie en een aantal waarden. Wat zijn jou waarden? En hebben jouw medewerkers hun eigen waarden?

Inspireer grootsheid en een cultuur van risico nemen door ze aan te moedigen om zich te verdiepen in bewonderenswaardige bedrijven in jouw marktsector en door ze te helpen om individuele doelen en prestaties neer te zetten.

Mensen die risico's nemen zijn degenen die de wereld zullen verbeteren. En grootsheid betekent deels dat je leeft in een dapper streven naar zulke positieve veranderingen.

Het kan in aanvang zwaar lijken, het opgeven van kleine gewoonten waarmee je je team hebt geleid en het sturen op je gewenste resultaat. Maar als je een stap terug doet en experimenten en creatieve dapperheid aanmoedigt, zal je zien dat je meer hebt gewonnen dan je hebt verloren.