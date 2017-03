Agile en DevOps: Zelfsturend kan niet zonder sturing

Met onzekerheid kunnen we als mens slecht omgaan. Het liefst maskeren we het. En geloof me, iedereen is onzeker. Zonder te breed filosofisch te worden, zal ik me hier beperken tot de agile transities, waar we ons de afgelopen tijd in begeven hebben, of snel van plan zijn te doen. In deze agile transities is iedere betrokkene onzeker over bepaalde aspecten: of het nu de scrumwerkwijze is, de capaciteiten van mens en organisatie, de organisatorische verandering die gepaard gaat met de transitie, de omvang en reikwijdte van ´BusAgileDevOps´ of het vertrouwen in het daadwerkelijke commitment aan de ´goede (klant)zaak´ van eenieder.

Dat zeggen we natuurlijk niet, want we worden geacht vooral te weten wat we doen. Echter in de praktijk...

Gemeenschappelijke behoefte: duidelijkheid

We bevinden ons met het veranderbedrijf op een interessant kruispunt: enerzijds willen we af van de groots opgezette veranderprogramma´s en beleggen we verantwoordelijkheid voor keuzes en prioritering in kleine agile teams voor snelle resultaten, en anderzijds blijven we enorme complexe veranderingen bedenken of meekrijgen. En het is én-én: we realiseren nieuwe features op de app of website, die vaak directe en snelle reacties zijn op wensen en ideeën die klanten ons teruggeven bij het gebruik. Én we realiseren complexe nieuwe wet- en regelgeving, schonen IT-legacylandschappen op en laten klanten daadwerkelijk omnichannel klantreizen beleven op basis van totaal nieuwe data algoritmen en enorme hoeveelheden data.

De agile teams die deze veel te lange lijst stap-voor-stap realiseren, hebben maar één belangrijke behoefte: wat is nu écht belangrijk? Om te kunnen prioriteren willen ze duidelijk hebben wat de richting en prioriteiten van de organisatie zijn. Ze kunnen niet alles, en zeker niet tegelijk. Maar als de volgorde duidelijk is, kunnen ze wel los en zelf (verder) sturen.

De directies en managementteams die deze duidelijke richting en prioriteiten verschaffen, krijgen daarmee ook gelijk duidelijk waar de teams nu eigenlijk mee bezig zijn. En wat is gebleken: dáár zit nu juist hun grote onzekerheid met de transitie naar agile. Wat zijn al die teams nu eigenlijk aan het doen, maken ze onze verwachtingen wel waar en zijn ze dus de investering waard?

Bedenk wel: het overgrote deel van het werk in grote organisaties wordt nog steeds bepaald door top-down strategievorming, opgelegde wet- en regelgeving en opschoning van historisch gegroeide situaties. Weliswaar groeiende, maar vooralsnog is slechts een beperkt deel van het werk bottomup gebaseerd op klantfeedback en -reizen, growthhacking marketing initiatieven of door technologie-gedreven innovaties. Kortom: richting en prioriteiten worden nog grotendeels topdown gesteld.

