5 uitdagingen bij het hervormen van IT

De klassieke rol van de IT-afdeling, als manager en ontwikkelaar van interne services, begint uitgespeeld te raken. Dat schreven we onlangs nog in het artikel 'De toekomst van IT staat op het spel'.

Er ligt nu een toekomst in het verschiet als 'business enabler'. Waar moet een CIO aan denken als het deze transformatie in gang wil zetten? Om deze metamorfose met succes te voltooien, zijn vijf uitdagingen van groot belang:

1. Integrale governance

Een organogram weerspiegelt uiteindelijk de doelen die een onderneming nastreeft. Een trend is nu dat steeds meer bedrijven de klant centraal stellen en zich op de customer experience focussen. Veel ondernemingen zijn echter nog niet zo ver dat ze de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de serviceopzet van hun IT-afdeling hebben doorgevoerd.

IT-afdelingen die nog steeds voor elke outsourcing-agreement een 'retained' administratie bijhouden en daardoor overeenkomsten apart beheren en aanpassen, kunnen een organisatie niet consistent ondersteunen. Alle afdelingen hebben samen een bedrijfsstrategie opgesteld en moeten ook de kosten en resultaten samen managen.

De verantwoordelijkheid voor de processen, evenals operations die niet veranderen, zouden voor zover mogelijk onder één functie moeten vallen. Voor een IT-afdeling die op de business gericht is, is het noodzakelijk dat het managen van de performances, financiën of partnerships bij dezelfde persoon ondergebracht zijn. Hetzelfde principe geldt natuurlijk ook voor alle andere functies binnen de IT-afdeling.

2. 360 graden serviceverlening

Een servicegerichte IT-afdeling biedt 360 graden dienstverlening en geen losse technische onderdelen. Als nieuwe medewerkers weken lang bezig zijn om hun werkplek in te richten, omdat ze meer dan 20 handelingen in verschillende systemen moeten verrichten, dan heeft dat weinig met IT-dienstverlening te maken.

Een IT-organisatie is er medeverantwoordelijk voor dat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk aan het werk kunnen door ervoor te zorgen dat er op hun eerste werkdag een optimaal geconfigureerde werkplek beschikbaar is.

Dit soort IT-dienstverlening zou een totaalservice moeten vormen, in plaats van een puur technische afwikkeling. Om dat te realiseren, is samenwerking met andere afdelingen nodig. Als dit niet gedaan wordt, verhouden de kosten van de IT-afdeling zich niet tot de vereiste kwaliteit en dus de toegevoegde waarde voor een onderneming.