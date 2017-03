3 belangrijke vragen die je jezelf moet stellen als startup

Elke leider van een (tech)bedrijf heeft een visie over de toekomst. "Over drie jaar willen we zo veel gebruikers hebben. In het vijfde jaar moeten we onze target hebben gehaald in de winstmarges."

En met de middelen die je vandaag de dag ter beschikking staan zijn startups beter gepositioneerd dan ooit om die doelen te behalen. Volgens CB Insights waren de kosten om een tech-bedrijf te starten 5 miljoen dollar in 2000. Maar tegenwoordig, met al die tools in de cloud en open source-software, kost het je amper 5000 dollar. En vanwege het wijdverbreide gebruik van sociale netwerken en de vastgewortelde positie van e-commerce zijn oude barrières in het opschalen van een jong technisch bedrijf allang geslecht.

Maar hoe weet je nu wanneer de tijd rijp is om je business verder te laten groeien? Mijn ervaring is dat het antwoord besloten ligt in drie belangrijke vragen.

1. Hoe stabiel is je business?

Stel dat je vijf nieuwe internationale markten wilt ingaan. Je hebt cashflow nodig, toegang tot kapitaal of minstens een reserve om dat te kunnen bereiken. Om het niveau van een voorspelbaar inkomen te bereiken zou je je eerst moeten richten op het vasthouden van je klanten voordat je doelen stelt om je winstmarges te vergroten of je klantenbestand te laten groeien. Hou in gedachten dat - afhankelijk van de markt waarin je opereert, het winnen van een nieuwe klant je 5 tot 25 maal meer kost dan het vasthouden van een bestaande klant. Een nieuwe investering kan een flink risico met zich meedragen als je niet zeker bent van je huidige klantenbestand en de cashflow daaruit waarvan je afhankelijk bent.

Het is net zo belangrijk te onthouden dat stabiliteit niet alleen gaat om geld. Het gaat ook om mensen, Hebben je werknemers het talent, de kennis en de ruimte om nieuwe business aan te kunnen? Heb je een groot personeelsverloop of veel nieuwelingen? Als dat zo is kan het wellicht niet het beste moment zijn om chaos binnen te brengen die snelle groei met zich meebrengt. Wees er zeker van dat je zowel de mensen als de processen hebt om je schip op koers te houden, ongeacht wat er gebeurt.

2. Wat zijn de marktverwachtingen?

Nadat je kritisch hebt gekeken naar je eigen organisatie is het nu tijd om de polsslag van de markt te meten. Om hierin te slagen heb je een goed inzicht nodig in de pijnpunten die jouw oplossing aanpakt. Is het een systematisch probleem? Of een oplossing voor een tijdelijk probleem? Als deze pijnpunten blijvend zijn en je pakt ze effectiever aan dan je concurrenten - dan is dat een goed teken.

