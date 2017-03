12 tips in het bezuinigen op je IT-kosten

IT-kosten zijn een duur component in de begroting van elke organisatie. De kosten naar beneden brengen kan moeilijk zijn omdat er zoveel te doen valt en omdat veel kosten vaste kosten lijken te zijn. Dit artikel zal laten zien dat die vaste kosten helemaal niet zo vast zijn als ze lijken. We geven suggesties om het IT-budget te verlagen.

Als je kijkt naar de meeste IT-begrotingen, dan zijn de personeelskosten vrijwel altijd dominant in de uitgaven. Gelukkig zijn er veel strategieën in het verminderen van arbeidskosten en ik zal die in het eerste deel van dit artikel uiteen zetten. Maar er zijn tevens andere kosten die eveneens teruggebracht kunnen worden en dus zal ik in het tweede deel uit de doeken doen hoe je met die minder voor de hand liggende opties kan omgaan.

Een van de meest effectieve strategieën om kosten te besparen in jouw IT-organisatie is erg makkelijk om uit te voeren. Publiceer simpelweg elke maand hoe veel geld je hebt bespaard via je kostenbesparingsinitiatieven en vier het als je een belangrijke mijlpaal hebt bereikt. Cijfers zijn een mooie manier om gedrag te beïnvloeden en door ze te communiceren wordt de organisatie aangemoedigd om kosten verder omlaag te brengen.

Verminderen van personeelskosten

Veel IT-organisaties zijn topzwaar wat personeel betreft, iets wat nu eenmaal door de jaren heen gebeurt. Het hebben van ervaren personeel maakt het makkelijker om het werk gedaan te krijgen, maar is suboptimaal vanuit kostenoogpunt. Om hiermee om te gaan hebben sommige organisaties periodieke personeelsreducties zodat alles weer op een redelijk niveau terecht komt. Maar deze acties hebben gevolgen, omdat ze een grote mate van angst in de organisatie veroorzaken. En het kan voorkomen worden als managers worden geprikkeld de organisatie op het juiste niveau te houden zonder dat je moet terugvallen op ontslagen - met alle trauma's van dien.

Het is belangrijk om te weten waar je organisatie nu staat en een doel neer te zetten waar je wilt heen gaan. Ik pak het liefst een organisatorische berekening die laat zien hoe gestroomlijnd de organisatie is en een scorecard te maken die de gewenste vooruitgang laat zien. Bijvoorbeeld, als een organisatie acht niveaus kent, vanaf nieuwe afgestudeerden tot aan de directie, kan een simpele berekening worden gemaakt door een cijfer te koppelen aan elke werknemer (zoals een net afgestudeerde = 1, directielid = 8), om vervolgens die cijfers op te tellen en te delen door het aantal werknemers om het gemiddelde niveau van de groep te bepalen. Dat geeft een startpunt voor de organisatie om te bezien welke acties leiden tot verbetering in die berekening.

Met dat alles als achtergrond gaan we eens kijken naar de specifieke technieken.

1. Vervang overschot met medewerkers op een lager niveau

Als je de verwachting neerzet dat alle vervangingen een niveau lager zullen zijn dan de persoon die vertrekt, maak je het makkelijker om je organisatie op het juiste gewicht te houden. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk dus je zal een uitzondering mogelijk moeten maken om om te gaan met unieke omstandigheden.

2. Trek elk jaar afgestudeerden aan

Als je organisatie weet dat je een bepaald aantal afgestudeerden aanneemt, kunnen ze daarop anticiperen als ze ruimte zien ontstaan. Zoek naar een lokale opleiding die bij je past, ontwikkel een relatie ermee en haal daar consistent je mensen vandaan. Daarbij is het inpassen van stagiairs een mooie mogelijkheid om talenten te vinden.

3. Manage je inhuur

Soms lopen de inhuurkosten uit de hand omdat ze worden gezien als een aparte post (er wordt bijvoorbeeld gekeken naar personeelskosten maar managers weten dat inhuurkosten daar vaak buiten vallen). Of er wordt tegen een onnodig hoge prijs ingehuurd vanwege allerlei secundaire overwegingen. Als dat zo is, zouden managers niet moeten onderschatten hoe moeilijk het is om van contractuele partijen af te komen, zeker als die de specifieke vaardigheden hebben die veel gevraagd worden. Als je je ervan wilt verzekeren dat je organisatie de focus heeft op de kosten in relatie met inhuur, zet dan op een rijtje hoe veel inhuur je hebt, hoe veel je ervoor betaalt en hoe veel overuren ze maken (ook alweer verborgen kosten). Deze transparantie zal een betere management op die middelen stimuleren.

4. Besteed minder uit dan je nu doet

Deze kan je verrassen. Hoewel veel mensen het uitbesteden gebruiken als strategie ga ik tegen de stroom in door te beweren dat het te veel wordt gebruikt en dat andere methoden vaak effectiever kunnen zijn. Ja, ik geloof dat er arbeid is dat effectief kan worden verricht elders, en tegen lagere kosten. Maar ik denk dat te veel organisaties het uitbesteden zien als pure kostenberekening. Als bijvoorbeeld in een ander land arbeid kan worden verricht tegen 30 procent van de kosten in eigen land, de ROI's vaak worden berekend alsof elke baan die verplaatst wordt 70 cent op een euro oplevert. Dat kan op bepaalde arbeid wel waar zijn, maar er zijn genoeg banen die offshore niet zo goed kunnen worden gedaan en ik heb diverse voorbeelden gezien waarbij de kosten oplopen tot boven de kosten van het zelf doen. Daarnaast kunnen reiskosten oplopen, die niet worden meegenomen in de berekening van de ROI's. Helaas zien veel hogere managers dat niet in en kijken naar de goudpot van offshoring als ze willen bezuinigen. Wees voorzichtig. Ik denk dat het veel effectiever is om je managers alleen offshore te gebruiken als dat werkelijk past in de situatie en ze meer te prikkelen om personeelskosten op een andere manier te reduceren.

5. Verminder het verloop

De kosten van het rekruteren en opleiden van nieuwe werknemers zijn significant. De strategieën die ik gebruikte om het verloop tegen te gaan zal ik eens in een volgend artikel uitleggen. Maar in het kort komt het erop neer dat ik denk dat verloop flink verminderd kan worden door werknemers te laten begrijpen dat het werk wat ze doen belangrijk is en door aan je medewerkers te laten zien dat je ze waardeert. De kosten in het waarderen van de bijdrage van je werknemers zijn relatief klein, maar de impact kan enorm groot zijn.

