Wie gaat de problemen bij Uber oplossen?

Uber zit in de problemen en dat komt met name doordat het wordt geleid door een jonge en relatief onervaren CEO, die het benodigde scala aan vaardigheden mist die nodig is om een multinational te leiden. Hij begrijpt de markt omdat hij het bedrijf heeft opgezet en het bedrijf heeft eigenlijk de markt voor het deelrijden gecreëerd.

Maar, zoals meer oprichters, is hij onervaren in het leiden van een grootgegroeid bedrijf. Wat hij zich zou moeten afvragen is of hij sowieso de baan in zijn huidige vorm zou willen hebben. Oprichters vinden het vaak leuk om een bedrijf te starten, met al zijn vrijheden, maar gruwen ervan om de firma te leiden als het groot en meer gestructureerd is geworden.

Onlangs gaf Kalanick aan dat hij hulp nodig heeft, wat de eerste stap is in het adresseren van de meeste problemen, en ik raad hem aan daarvoor te zoeken naar iemand als Joe Tucci. Ik zal uitleggen waarom.

Het beschrijven van het probleem

Omdat de oplossing wel moet passen bij het probleem is het belangrijk dat we het geval volledig kunnen beschrijven. Kalanick laat een zekere volwassenheid zien, hij is een engineer en lijkt niet echt over de brede zakelijke vaardigheden of scholing te beschikken die hij nodig heeft. Ongelukkigerwijs zijn de vaardigheden die hij mist juist de kern van de baan als CEO, dus delegeren gaat niet.

De hulp die hij nodig heeft mag hem niet bedreigen (Kalanick zou niet het gevoel moeten krijgen dat de persoon eigenlijk zijn baan wilt overnemen) en kan niet ondergeschikt zijn (omdat diegene vrijelijk adviezen moet kunnen geven zonder repercussies). Daarnaast moet de helpende persoon een natuurlijk respect opwekken omdat ze zelf niet de macht in deze situatie hebben maar ze tevens niet kunnen worden genegeerd door anderen, want dat zou afbreuk doen aan de effectiviteit.

Het is geen makkelijke taak en idealiter zou degene stevige vaardigheden moeten hebben in zowel business als marketing, waarin Kalanick zwak is. Maar tevens vergt de baan kennis om te kunnen werken met en voor engineers, zodat hij de brug kan slaan naar Kalanicks vaardigheden en persoonlijkheid.

Joe Tucci is de ideale kandidaat

Dat geeft aan dat Kalanick een mentor nodig heeft, en ik denk dat Joe Tucci de ideale kandidaat zou zijn. Joe's opleidingsachtergrond is marketing en algemene bedrijfskunde, en hij heeft met succes twee multinationale technologiebedrijven geleid. Maar zijn expertise zit niet in vervoer, dus hij zou niet snel worden verleid advies te geven op gebieden waarin Kalanick de expert is, zodat de kans op conflicten klein is. Joe heeft gewerkt voor en met grote aantallen engineers dus hij weet hoe hij de juiste vragen moet stellen aan en de juiste antwoorden te krijgen van een engineer.

Joe is als CEO met pensioen dus hij vormt geen bedreiging voor Kalanick als CEO van Uber. Hij zou Kalanick ook kunnen bijstaan bij de vraag of hij gelukkiger zou zijn als hij geen CEO was en welke positie hij wel leuk zou vinden bij Uber, of ergens anders, als hij daarvoor zou kiezen. Joe zou tevens, in dat laatste geval, behulpzaam kunnen zijn in het vinden van een beter toegeruste CEO. Het assisteren bij het vormen van een plan voor de opvolging van Kalanick zou trouwens in alle gevallen raadzaam zijn.

Tucci's grote ervaring zou van onschatbare waarde zijn om de problemen in de bedrijfscultuur van Uber aan te pakken, problemen die de tech-industrie al enige tijd treffen en waar Tucci effectief mee om is gegaan gedurende zijn tijd als CEO.

De waarde van een mentor

Mentoren kwamen in het verleden veel vaker voor dan nu. Nu een raad van bestuur steeds meer het podium wordt van financiële types en de neiging bestaat om een CEO te zoeken buiten het bedrijf in plaats van intern, zijn er een heleboel mensen die werken aan de vaardigheden die nodig zijn voor de positie van een CEO.

Startups daarentegen hebben een team dat vooral kennis en kunde heeft van de markt waarin ze opereren, maar ze hebben geen essentiële managementskills en ervaring, en dat leidt tot de vermijdbare fouten die je nu bij Uber ziet. We hebben meer goede mentoren nodig en we moeten ons meer richten op de vaardigheden die nodig zijn om een mentor goed te matchen met de persoon die hulp nodig heeft, waardoor het eindresultaat wordt geoptimaliseerd.