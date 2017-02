Dit is waarom je niet wordt gewaardeerd op je werk

Een veel aangehaalde statistiek over werkende mensen gaat ongeveer als volgt: "een belangrijke meerderheid van werkenden gelooft dat hun mogelijkheden en prestaties bovengemiddeld zijn voor de taken die ze uitvoeren." Voor iedereen die werkervaring heeft klinkt dat ietwat plausibel. Maar de ongelooflijke idiotie in deze stelling - wat door onderzoek breed wordt onderkend - wordt vaak genegeerd. Het onderwerp wordt vaak snel weggezet als "te moeilijk om mee om te gaan" en simpelweg vergeten.

Maar goed, als zo'n groot deel van de werknemers vindt dat hun prestaties unfair worden ondergewaardeerd, is dat een gegronde reden om eens een dergelijk onderzoek te doen onder de verantwoordelijke werkgevers. We weten allemaal dat werknemers vaak denken dat hun prestaties niet op juiste waarde worden geschat, en niet geheel verrassend is er nooit sprake van overwaardering. Soms wordt dergelijk gemopper toegeschreven aan de wens om het waarderingssysteem te bespelen. Hogere waarderingen betekent meer salaris, dus voor sommigen is dat het proberen waard. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat de verschillen van mening over individuele prestaties zowel terecht als rationeel verklaarbaar zijn?

Wat psychologen zeggen

Een klassiek wetenschappelijk onderzoek hiernaar, gepubliceerd in 1999, was Unskilled and Unaware of It door Justin Kruger en David Dunning van Cornell University. Het onderzoek - met de kernachtige subtitel [i]How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments - .bracht dit fenomeen voor het eerst onder de aandacht van het grote publiek. Kruger en Dunning drongen door tot de redenen achter dit fenomeen en die geven wat handvatten in hoe ermee om te gaan.

Kort gezegd zijn veel mensen zich niet bewust waaruit de volledige baan nu precies uit bestaat, oftewel wat het betekent om het goed uit te voeren. Het is niet zozeer dat ze zichzelf overschatten, maar ze onderschatten anderen. Ze zijn zich niet bewust dat anderen dingen doen die ze zelf niet doen.

Een voorbeeld uit de IT

Een junior IT-supportmedewerker zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hun baan betekent dat ze complexe en moeilijk handelbare netwerkproblemen oplossen. En ze hebben daarin gelijk, omdat ze netwerkprobemen oplossen, en ze vinden die problemen complex en moeilijk aan te pakken. Maar wat ze niet weten is dat anderen allang al verder zijn en dingen doen die ver buiten hun ervaring vallen, en wellicht zelfs buiten hun begrip.

Een leerling uit groep 8 van de basisschool die voor het eerst zijn eigen stukje Javascript toevoegt aan een website behoort tot de elite van webontwikkelaars - althans, zo ervaart hij of zij dat. Als managers te maken krijgen met dergelijke opgepompte zelfwaarde moeten ze leren om met dergelijke situaties om te gaan.

Verander de perceptie van hetgeen wordt verwacht

Werkgevers kunnen handig een duidelijk roadmap maken voor hun mensen waarin staat uitgeschreven wat er van hen in de toekomst wordt verwacht aan vaardigheden. Dat doen hogescholen en universiteiten ook. Iedereen die denkt alles al te weten na het eerstejaars Computerwetenschappen moet gewoon even kijken in de syllabus naar tweedejaars Besturingssystemen of derdejaars Patroonherkenning om te weten dat het meeste van hun leerpad nog voor hen ligt. Maar weinig werkgevers weten benchmarks op die vaardigheden echt vorm te geven. Te vaak worden bijvoeglijke naamwoorden erbij gesleept als het gaat om het niveau van de geleerde vaardigheden vast te stellen - een garantie op onvrede. We hebben dat allemaal wel eens meegemaakt:

JUNIOR : Lost simpele problemen op; SENIOR : Lost complexe problemen op; LEIDER: Lost hele complexe problemen op.

Veel beter is het voor elke rol enkele illustratieve praktijkvoorbeelden te beschrijven van de soort zaken die van elk niveau worden verwacht. Vraag mensen ook om specifieke voorbeelden te geven van de soort zaken die worden verwacht in elke baan.

Betrek de senior erbij

Waarom zouden we mensen niet bijbrengen wat andere, meer ervaren collega's nu echt aan het doen zijn? Dat kan voordelen opleveren, niet alleen doordat daardoor meer realiteitszin en nederigheid ontstaat, maar ook om ze te motiveren om hetgeen te leren wat de experts blijkbaar kunnen doen.

Kruger en Dunning ontdekten een fascinerend aspect over die zeer capabele mensen: ze onderschatten vaak hun eigen competentie omdat zij eveneens aannames doen over anderen.

In dit geval werken die aannames in het voordeel van anderen. Veel van de mensen die erg goed zijn in hun baan vinden de taken die ze doen niet altijd even uitdagend vinden en zij gaan ervan uit dat de meeste mensen veel van diezelfde taken kunnen doen, en ook echt doen. Misschien nemen die experts de verantwoordelijkheid om anderen te helpen ontwikkelen als ze eenmaal een inkijkje hebben gekregen in hoe veel ontwikkeling werkelijk nodig is bij hun minder ervaren collega's?

In ieder geval zou je je senioren aan het praten moeten krijgen over specifieke delen van het werk dat ze doen. Dat leert anderen dat het niet alleen om technologie gaat, maar over werkniveau.

Wat als je ondergewaardeerd wordt?

Het advies hierboven is gericht aan managers. Maar wat als jij de persoon bent die zich ondergewaardeerd voelt? Neem niet direct aan dat je gelijk hebt. Begin met het onderzoeken wat er nu werkelijk aan de hand is in je omgeving.

Wat zijn de anderen nu eigenlijk aan het doen? Vraag collega's, en niet alleen je chef, hoe je je bijdrage kan verbeteren. Wat zijn de zaken die anderen voor elkaar krijgen en jij niet? Hoe kan je de kwaliteit van het werk dat je nu doet verbeteren? Veel bazen zouden alleen al die laatste vraag graag horen. Soms vinden ze het moeilijk om ongevraagd feedback te geven en zouden ze een dergelijke openingsvraag graag hebben als voorzetje.

Klaag niet erover dat je ondergewaardeerd wordt totdat je alles wat we hierboven hebben beschreven hebt gedaan. Er zijn maar een aantal mensen minder populair dan degenen die denken dat ze beter presteren terwijl iedereen weet dat dat niet zo is. Wees niet de laatste die erachter komt wat iedereen om je heen al weet.