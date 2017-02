Waarom ik bij Dell ging werken, en wat ik ervan leerde

"Wie goed doet, goed ontmoet." Dat was het sms'je dat ik kreeg van een oude vriend kort nadat bekend werd dat ik CIO werd bij Dell naast mijn huidige betrekking als CIO van VMware..

Hoewel ik meer dan 30 jaar in IT werkzaam ben, geloof ik dat dit echt interessante tijden zijn om in IT te zitten. De inhoud en waarde van onze functie groeit per jaar enorm, meer dan andere functies in het management, omdat bedrijven zichzelf met behulp van technologie proberen opnieuw uit te vinden. Maar het vergt mensen, processen en uitvoerende kunde om grote technologische veranderingen door te voeren in een groot bedrijf. Er is een belangrijk verschil tussen het verwisselen van één lekke band in een garage en het wisselen van alle vier de banden tijdens een drie seconden durende pitsstop tijdens een Formule 1-race.

De CIO en de It-organisatie zijn in de beste positie om de technologie te matchen aan de gewenste uitkomst voor de business. Uiteindelijk is het daarom dat ik twee jaar geleden naar VMware ging - om deel uit te maken van die prachtige kruisbestuiving tussen technologie en business. In elk bedrijf is dit een uitdaging, maar in een technologiebedrijf is het enorm leuk! Onderdeel zijn van IT in een technologiebedrijf is echt als spelen in de eredivisie. Alles komt enorm snel op je af en je moet je daarop instellen en ervan genieten.

In december nam ik de extra verantwoordelijkheid als CIO voor Dell. Ik zou die functie eigenlijk tijdelijk vervullen om te helpen bij de enorme integratie van de twee techgiganten, EMC en Dell. Maar nu accepteer ik het aanbod om de functie permanent te vervullen: het wordt een dubbelfunctie waarin de CIO zowel voor VMware als Dell zal werken.

De rol is inhoudelijk complex, mede doordat het hoofdkwartier van de CIO verspreid ligt in Boston, Austin en Silicon Valley, en in een enorme wereldwijde organisatie met geografische cultuurverschillen. Ik neem aan dat jullie inmiddels denken "Waarom in hemelsnaam zou iemand dit willen doen?"

Waarom doe je dit?

Ongeacht welke positie je inneemt is het doel altijd om goed werk af te leveren en een fantastisch team op te bouwen. Dat houdt voor mij in dat ik creatief moet zijn en moet zorgen voor transformatie. Dan kan je met klanten in gesprek gaan over hun werkelijke technologische en zakelijke uitdagingen - in plaats van te vervallen in theoretische concepten uit een boekje. Het oplossen van problemen maakt de klanten blij, wat de CEO op zijn beurt weer blij maakt. En als je team dat kan bereiken, is het moeilijk om daar geen acht op te slaan.

Dat is wat er is gebeurt bij Dell.

Het is ongebruikelijk voor een groter bedrijf om leiderschap binnen te halen van het kleinere bedrijf na een overname (VMware is tien maal kleiner dan Dell), maar de sterkte en de resultaten van het team bij VMware konden moeilijk worden genegeerd.

En ik merkte dat je echt geen nee kan zeggen tegen legendarische leiders in tech, Michael Dell en Pat Gelsinger! Goede leiders inspireren je om dingen te proberen die op voorhand onmogelijk lijken.

Dus het worden beide banen.

Ben je niet doodmoe?

Dat is waarschijnlijk de meest gestelde vraag die ik krijg.

Natuurlijk is het uitputtend als je niet goed let op wat de verschillende tijdzones van je vragen. Maar er is een grens aan wat een menselijk lichaam fysiek kan hebben - dus ik pak mijn slaap. Mentaal gezien zijn de uitdagingen juist verfrissend. In plaats van dat het me uitput, geeft het me energie. Ik beleef mijn eigen versie van de TV-serie '24' - zodra ik 's morgens opsta is er wel een telefoongesprek, een project, een vraag, er is altijd beweging. Ik vind het eigenlijk wel relaxed om te werken aan verschillende doelen terwijl ik bouw aan het pad naar transformatie.

Organisatorisch is mijn eerste taak de beide organisaties in staat te stellen te functioneren zonder mij. De indrukwekkende successen van ons team komen voort uit gezamenlijke enthousiasme en de wil om echte innovatie te bereiken binnen een omgeving die daar achter staat. Ik geloof met heel mijn hart dat teams en mensen hun eigen kracht hierin kunnen, mogen en moeten gebruiken, maar ik weet dat het nodig is eerst alle aspecten duidelijk in kaart te brengen voordat je dit delegeert - en niet simpelweg dumpt - naar je team. Natuurlijk sta ik klaar om advies te geven als dat nodig is, maar ik zie niet de behoefte voor micromaganement - dat zou zelfs volkomen ingaan tegen hetgeen we willen bereiken. Bij VMware heeft mijn team keer op keer bewezen dat dit proces sterke resultaten oplevert. Nu ik de integratie met Dell Technologies aanpak, duik ik in de details en leer ik van mijn mensen dat beide bedrijven nu op verschillende niveaus staan.

Dus, wat nu?

De eerste stap is IT versterken met een solide backbone. IT krijgt het flink te verduren, zeker in techbedrijven waar het gehele personeelsbestand technologisch onderlegd is. Iedereen denkt dat ze een expert zijn, maar vergissen zich vaak in de situatie vanwege hun consumentenervaring. Er is een enorm verschil in het begrijpen van technologie en het managen van enterprise IT als onderdeel van de organisatie van de CIO. Dat is wat ik als eerste ondervond bij VMware en ik werk nu aan dezelfde transitie bij Dell.

Neem een persoon die een muziekwinkel heeft. Hij weet waarschijnlijk alles over gitaren en de apparatuur die zorgt voor een goed geluid, maar hij is geen Eric Clapton. Bedrijven hebben een professionele IT-staf nodig die het grote plaatje ziet, de complexiteiten en de risico's. Dat zorgt uiteindelijk voor de beste technologiebeslissingen voor het bedrijf.

IT is een business, en we zijn de eerste klant van ons bedrijf. Dus zet ik mijn IT-team in de positie van de klant door te zeggen: "Wij zijn ons eigen bedrijf en jij verkoopt aan ons." Dat is een van de leukste aspecten in de duale rol die we bij Dell hebben. We moeten laten zien dat we werken aan de digitale transformatie en dat werkt prima. We kunnen geen oplossingen extern verkopen totdat we intern alles werkend hebben.

We moeten nog steeds sleutelen aan de basis,. Ik hoorde van een ervaren CIO dat je nooit praat over strategie zolang de basis nog niet op orde is. Maar als die basis op een gegeven moment enigszins OK is, dan is het tijd om snel te schakelen naar transformatie. Dus als een team moeten we met die basis aan de slag en dan doorschakelen naar transformatie. Niemand zal je dankbaar zijn als je de treinen op tijd weet laten te rijden.

Hoewel, dat laatste neem ik terug. Ik ontving onlangs een SMS van een van mijn vele bazen, waarin hij me bedankte omdat alles zo goed draaide die dag. (Ik vermoed dat het niet serieus was bedoeld, maar ik neem het maar positief op).

Uiteindelijk blijft het einddoel hetzelfde - doe je werk goed door een goed team neer te zetten. We jagen steeds maar weer uitmuntendheid na voor Dell en VMware, voor onze klanten, en onze industrie.