10 IT-kansen om elke crisis de baas te kunnen

De meeste organisaties ervaren groei met horten en stoten, met opeenvolgende perioden van uitbreiding en inkrimping. IT moest op die veranderingen uit de losse pols reageren. Maar nu is dat veranderd. Nu IT dichter bij de business staat, kan het diezelfde business juist helpen om heelhuids door die veranderingen heen te komen.

"In het verleden was IT gewoonlijk te laat om op veranderingen re reageren", zegt Chas Hartwig, strategic accountmanager bij TayganPoint Consulting Group. Dat was vooral omdat IT niet in het proces werd meegenomen, en dus niet wist waarom het bedrijf een bepaalde acquisitie deed of juist de uitgaven drastisch ging beperken, zegt hij. Maar nu dat IT een directe invloed heeft op het succes van kostenbesparingen of fusies en overnames, moeten CIO's wel weten "wanneer je moet remmen, versnellen of rondjes moet rijden" als het gaat om investeringen in technologie, zegt Hartwig.

Hier zijn wat tips van IT-experts over hoe je jezelf het beste kan positioneren voor de ups en downs.

1. Praat mee in plaats van 'aanwezig zijn'

Status en meepraten in besluitvorming zijn twee verschillende dingen, volgens Michael Restuccia, CIO bij Penn Medicine, een zorgorganisatie met een omzet van 6 miljard dollar. Hoewel de directiekamers een kilometer verder staan dan het kantoor van Restuccia, zorgt hij ervoor dat hij regelmatig aan tafel zit met de hoogste bazen, inclusief de CFO, de CMO, de chief scientific officer en de directeur business development. Zijn insteek is om topmanagers en IT aan elkaar te koppelen bij strategische initiatieven, en de operationele managers bij IT te betrekken bij tactische zaken.

"De samenwerking tussen die rollen geeft ons de mogelijkheid op te marcheren op dezelfde snelheid en in dezelfde richting als ons management en activiteiten te kunnen identificeren, prioriteren en te agenderen", zegt hij. Als voorbeeld noemt hij dat voordat een chief scientific officer iemand aanneemt voor een belangrijke positie, Restuccia wordt geconsulteerd over de mogelijke benodigde tech (zoals bijvoorbeeld een minidatacenter en meer bandbreedte) en de risico's die daar bijkomen (een nieuwe medewerker wil bijvoorbeeld een persoonlijke server gebruiken).

2. Begrijp de motivering van zakelijke veranderingen

Accuride, een leverancier van wielen, wielcomponenten en andere voertuigproducten, moest in 2007 door een harde schuldensanering heen, bracht daarna nieuwe topmanagers naar zich toe en richtte zich weer op.

"We ontdeden ons van alles wat niet meer paste", zegt Paul Wright, de CIO. Het bedrijf haalde nieuwe producten, processen en systemen binnen, en repareerde alles van lekkende daken in productiehallen tot verouderde computeromgevingen.

Met weer enigszins wat geld achter de hand kon Wright zeven losstaande ERP-systemen consolideren naar cloudplatform Plex, omdat hij vond dat de cloud beter aansloot bij de bedrijfsstrategie betreffende fusies en overnames. "We hebben alle configuraties die met bouten en moeren aan elkaar zaten, de deur uitgedaan en daarentegen een template gecreëerd die we kunnen gebruiken om een instance op te starten wanneer dat nodig is.."

Deze aanpak bleek de juiste op het moment dat Accuride een klein bedrijf opkocht met een gedateerd ERP-platform. "We waren in staat om onze template snel neer te zetten en hen over te brengen in ons model", zegt hij. De cloud-ERP was tevens handig toen het bedrijf een onderdeel kocht van een ander bedrijf, waarbij de koper wilde dat dat onderdeel direct uit zijn SAP-systeem zou worden gehaald. Accuride wist dat voor elkaar te krijgen zonder dat de partners in de supplychain daarvan hinder ondervonden.

3. Tegenvallers leiden niet tot stilvallen

David Giambruno, CIO bij Shutterstock, een leverancier van onder meer stockfoto's, zegt dat tegenvallers en inkrimping momenten zijn waarop IT zijn waarde kan bewijzen. "Ik was altijd al een slavendrijver die vond dat stille momenten alleen maar problemen konden opleveren", zegt hij.

Hij werkt nog maar een paar maanden bij Shutterstock, maar daarvoor was Giambruno jarenlang een CIO die vooral verandertrajecten moest leiden bij grote bedrijven als Tribune Media en Revlon. Hij zegt dat hij strijdt tegen budgettaire windstilte door zijn team aan het werk te zetten, zelfs als projecten stopgezet zijn.

