Blaas traditionele IT weer nieuw leven in!

Digitalisering is prima, maar we hebben een fundering nodig.

Bedrijfs-IT is dan wel traditioneel, maar het is nog steeds een miljardenbusiness. Het midden in een historische storm die veroorzaakt wordt door de digitale revolutie, een groter mandaat van de CIO, de de-globalisatie en de cloud. Toch wordt het revolutionaire aspect van die krachten door velen niet erg gewaardeerd - en dat terwijl de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden een topprioriteit van het management zou moeten zijn in deze digitale wapenwedloop. Het management en de culturele elementen van de digitale transformatie worden zichtbaar veronachtzaamd.

Nog steeds vertrouwen veel bedrijven op de traditionele IT-managementpraktijken, zoals offshoring, outsourcing, rationalisatie, consolidatie, centralisatie, specialisatie, kostentoewijzing en kapitalisatie. Dat waren prudente keuzes gedurende het industriële tijdperk, maar in het digitale tijdperk schiet ze steeds vaker te kort en werken ze zelfs contraproductief. De toenemende tekortkomingen van deze aanpak zorgt ervoor dat zakelijke en IT-managers meer geld moeten besteden aan het blussen van brandjes, dat ze onnodige risico's nemen in de dagelijkse bedrijfsvoering en, vaak genoeg, hun digitale aspiraties naar beneden bijstellen. Met het verlengde gebruik van ouderwetse IT-praktijken blijven gouden verbeterkansen verspreid liggen in de gehele IT-waardeketen.

Eerder schreef ik over hoe traditionele bedrijven de management- en culturele innovatiekloof in hun digitale transformatieprogramma's kunnen aanpakken, en zo 9 tot 15 procent meer geld kunnen vrijmaken voor nieuwe initiatieven, het antwoord is Lean IT. Hoewel de businesscase voor Lean IT sterk is, is het nog te vroeg om te verwachten dat iedereen de slingers uithangt. Obstakels hierin zijn blinde vlekken in de digitale visie, organisatorische silo's en weinig doorzettingskracht op managementniveau. Verder komt steeds meer innovatie beschikbaar van externe leveranciers die direct toepasbaar zijn, en is er dus minder druk om intern te innoveren.

In de jaren '50 van de vorige eeuw vond Toyota Lean Manufactoring uit om de schaalvoordelen van de Amerikaanse massaproducenten te tackelen. GM, Ford en Chrysler dachten allemaal dat de lean-technieken slechts een evolutionaire stap waren in de procesverbetering. Maar ondanks dat ze ontelbare lean initiatieven startten, in de vorm van studiegroepen, POC's pilots, COE's, slaagden ze er niet in om het bedrijfsmodel en de culturele aspecten van de veranderende dynamieken te adresseren.

