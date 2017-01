Hoe een positieve werksfeer leidt tot meer winst

Menselijke wezens zijn nogal gecompliceerd. Aan de ene kant zijn we bevattelijk voor een fenomeen dat zelfregulerende positieve bias heet, waarbij we eerder geneigd zijn positieve woorden te gebruiken dan negatieve. We weten niet waarom dat precies is, maar het is in ieder geval geruststellend om te weten dat we van binnen fundamenteel optimistische dieren zijn.

Maar aan de andere kant laat 200 jaar geschiedenis van het geschreven woord zien dat het gebruik van positieve taal wel aan het dalen is - een fenomeen dat sterk onderwerp van debat is in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Je kan tot je eigen conclusies komen over de redenen hierachter - of het nu politiek, cultureel, religieus of anders is. Het punt is dat positiviteit essentieel is voor het functioneren van de beschaving, inclusief zijn vele microkosmossen zoals de werkplek.

Waarom is positiviteit zo goed voor je business?

We kennen tegenwoordig allemaal de sterke relatie tussen de cultuur binnen een bedrijf en zijn financiële prestaties. Maar "cultuur" is geen tastbare materie - het is geen onveranderlijke substantie. Het is gecompliceerd zoals een veeldelige puzzel gecompliceerd is.

Een stukje van die puzzel is positiviteit. Zoals een bedrijfscultuur een bedrijf kan vormgeven ka de positiviteit op je werkplek de cultuur beïnvloeden. Het is een van de belangrijkste getallen in die optelsom.

Ja, een positieve bedrijfscultuur is een goede zaak voor de resultaten van elk bedrijf. En het onderhouden van die positiviteit betekent het betrekken, ondersteunen en motiveren van werknemers. Dat betekent dat je ze helpt in hun werk op een manier die persoonlijk verrijkend is en niet slechts gericht op voordeel of winst.

In een onderzoek onder 95 autodealers in de afgelopen jaren kwamen de onderzoekers erachter dat de bedrijven die de meeste waardering kregen van hun werknemers vanwege de positieve werksfeer ook langdurig meer winst maakten. Bedrijfsprestaties zijn dus het product van cultuur, en dus niet andersom.

Het is mogelijk om veel geld te verdienen zonder dat je een positieve bedrijfscultuur hebt, maar dan heb je een kaartenhuis - geen sterk fundament. Als je merkt dat er een probleem in de moraal is in jouw organisatie zijn er zat mogelijkheden om dat te veranderen. Hier geef ik er drie:

1. Ga uit van goede bedoelingen

Ooit gehoord van het scheermes van Hanlon? De omschrijving kan nog wel eens variëren maar de boodschap is altijd hetzelfde: "Schrijf nooit aan kwade opzet toe wat afdoende verklaard kan worden door domheid."

Het geloven in positieve bedoelingen is het fundament van vertrouwen, en ook van positiviteit. We hebben allemaal wel ergens gewerkt waar het vertrouwen, laten we zeggen, een schaars goed was. Misschien voelde je gemicromanaged, of dat het management er niet op vertrouwde dat je je werk goed kon doen zonder dat je handje werd vastgehouden of dat er in je nek werd gehijgd.

Vertrouwen laat zien dat je gelooft dat je collega's hun beste beentje voorzetten in hun dagelijkse werk. En vertrouwen werkt aanstekelijk. Proactief vertrouwen geven aan je medewerkers zal waarschijnlijk leiden tot een manier van werken dat dat vertrouwen ondersteunt. Het betekent tevens dat als ze niet presteren, de oorzaak eerder ligt in het gebrek aan kennis of tools dan dat ze expres inferieur werk afleveren.

