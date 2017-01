Digitale transformatie: Denk niet vanuit technologie.

In feite zorgt de digitale transformatie voor niets meer of minder dan dat je gebruik maakt van nieuwe digitale technologie in je product of dienst. En dat kan dus op allerlei plaatsen gebeuren. Drie daarvan springen in het oog.

De eerste is het consumentcontact. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de mobiele telefoon kunnen we dat contact leggen op het juiste moment en in de juiste context. Verder kunnen we ons product zelf verbeteren door middel van technologie. Zo worden door digitale gedragsinterventies in de medische wereld bijvoorbeeld patiënten geholpen zich beter aan hun therapie te houden. Tot slot kunnen we onze eigen werknemers binnen het bedrijfsproces effectiever maken door ze op het juiste moment en in de juiste context de juiste informatie en de juiste tools te geven.

Tegenwoordig is de technologie zover gevorderd dat we hierin grote slagen kunnen maken. Maar om de digitale transformatie in gang te zetten moet je juist NIET vanuit die technologie gaan denken. Dat is ook vrijwel onmogelijk, omdat er veel te veel technologie is en er veel te snel technologie bij komt. Waar je wel op moet letten is het gedrag van mensen en de context waarin je verbeteringen wilt aanbrengen.

Je zou vooral moeten denken vanuit de menselijke ervaring van klanten en medewerkers. Waar lopen die tegenaan, bijvoorbeeld lange wachtrijen, veel irrelevante informatie en spam. Daarvoor kun je de 'customer journey's' bekijken van alle mensen in je bedrijfsproces en je afvragen wat er beter zou kunnen. Daarna kun je kijken op welke plekken je zou willen ingrijpen. En pas als je dat duidelijk voor ogen hebt zoek je er de juiste technologie bij.

Je moet bedenken dat het, net als bij alle transformaties, bij goede digitale transformatie gaat om creativiteit. Deze creativiteit ga je inzetten om de customer journey beter te maken. Maar de creatieve vraag 'Wat kan ik met deze technologie?' leidt tot onproductieve omwegen. Terwijl de vraag 'Ik heb een probleem, hoe zou ik dat willen oplossen en welke technologie zou ik daar vervolgens bij kunnen gebruiken?' leidt tot creatieve antwoorden.

Het creatieve proces begint dus bij de menselijke ervaring, de pijn die je wilt weghalen. Denk na over je customer journey's om vervolgens 'human centric design' binnen te halen. Maar vervolgens moet je wel de technologie kennen om die vervolgens op een verrassende en creatieve manier in te zetten. Want uiteindelijk is digitale transformatie een wisselwerking tussen de wil om het proces te verbeteren en de kennis en de inzet van technologie.