5 wegen die naar betere vergaderingen leiden

We krijgen tegenwoordig steeds meer weerzin tegen al die vergaderingen en andersoortige meetings. Een recent onderzoek van Atlassian, leverancier van samenwerkingssoftware (virtuele meetings dus) liet zien dat werknemers gemiddeld 62 meetings per maand hebben en dat minstens de helft daarvan wordt gezien als tijdsverspilling. Van de deelnemers aan het onderzoek gaf 91 procent toe dat ze soms wegsuffen tijdens een meeting terwijl 39 procent bekende dat ze zelfs af en toe in slaap vielen. Maar liefst 96 procent zei dat ze vaak meetings oversloegen, vanwege de werkdruk of simpelweg omdat er meetings tegelijkertijd plaatsvinden.

Maar het is naief om te denken dat een bedrijf zonder meetings kan, ze moeten zich wel beter gaan richten om de zinnige invulling ervan. "De manier waarop je een meeting leidt geeft een beeld van je leiderschapskwaliteiten en het werk dat je in een goede meeting stopt laat zien dat je voorbereid bent, bewust van de waarde van ieders tijd en dat je wilt investeren in het bereiken van de gedeelde doelen binnen de organisatie", zegt Don Joos, de CEO van ShoreTel, een bedrijf in moderne telefoon- en communicatiesystemen.

Gebruik technologie

Als je ooit een meeting hebt bijgewoond waarin iemand een prima idee naar voren bracht waar iedereen enthousiast over werd waarna het na de meeting als een nachtkaars uitdooft, ben je niet de enige. Shyam Ozxa, productmanager bij AvePoint, een leverancier van cloudoplossingen voor Office 365 en SharePoint, ziet hierin een rol voor IT zodat je dergelijke zaken kan vastleggen, de voortgang kan bewaken en de data kan analyseren zodat innovatieve ideeën makkelijker kunnen worden uitgewerkt.

Verder kan je daardoor in kaart brengen hoe veel tijd er wordt gespendeerd aan meetings en bepalen welke meetings zonde van de tijd zijn geweest.

Joos zegt dat technologie tevens kan helpen in het interactiever maken van meetings, vooral als iedereen die eraan deelneemt zich niet in dezelfde ruimte bevindt. Hij doet de aanbeveling om te kiezen voor diensten die berichten kunnen sturen, documenten kunnen delen en zelfs emoticons gebruiken die bijvoorbeeld aangeven dat de presentator wat langzamer moet gaan of waarmee je een stemming kan laten plaatsvinden.

Je kan zelfs overwegen om het leiden van de meeting te laten rouleren, waardoor je meer mensen betrekt in het proces en de algehele betrokkenheid vergroot. Maar het is ook belangrijk om je ervan te verzekeren dat de technologie die je wilt inzetten makkelijk in het gebruik is en weinig onderhoud kost, zegt Joos. Het laatste wat je wilt is dat je een meeting een kwartier moet uitstellen omdat de presentator worstelt met de software of vanwege een gecompliceerd inbelsysteem.

Zorg voor een agenda

Tegenwoordig vinden we vaak dat een agenda een beetje oubollig is en gaan we gewoon direct de diepte in als iedereen op zijn stoel zit. Maar volgens Oza kan een agenda juist het hele proces stroomlijnen en leidt het tot efficientie. Een agenda laat tevens al op voorhand zien of de meeting het zelfs wel waard is om belegd te worden, of dat je kan volstaan met het e-mailen van een update.

"Het lijkt een logische gedachtengang, maar als je geen actiepunten hebt om een agenda te vullen, schrap die meeting dan en verstuur een e-mailupdate", zegt Oza.

Joos doet de aanbeveling om de agenda minstens twee uur van te voren rond te sturen, met de details zoals het aantal uitgenodigde aanwezigen, de onderwerpen die discussie behoeven, de doelen en de start- en eindtijd. Dat is tevens een prima manier voor mensen om te bepalen of ze echt aanwezig moeten zijn.

